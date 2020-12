Liverpool bedankt jonkies voor overwinning tegen Ajax

Liverpool - Ajax kort samengevat

Intense eerste helft zonder doelpunten

Toch kregen we een bijzonder open beginfase. Jones kon al meteen aanleggen en aan de overkant was er een kopbal van Schuurs. Nog voor de vijfde minuut deed opnieuw Jones het aluminium daveren met een harde plaatsbal. Daarna nam Ajax meer initiatief, al bleven kansen schaars. Antony kon één keer uithalen na een lang uitgesponnen aanval.

De ziekenboeg van Liverpool puilde al uit en daar kwam nog een belangrijke naam bij. Doelman Alisson blesseerde zich in de aanloop naar de wedstrijd en werd vervangen door de jonge Ier Kelleher. Bij Ajax was Alvarez de verrassing aan de aftrap. Hij moest voor meer zekerheid op het middenveld zorgen.

Jonge vervangers doen het voor Liverpool

De tweede helft begon haperend, tot Ajax verrassend uit de hoek kwam met een snelle vrije trap. Klaassen knikte de harde voorzet van Neres naast. Liverpool was meteen wakker, al hinderde Salah zonder het te beseffen ploegmaat Williams bij een leuke kans.

Het spel golfde heen en weer en Ajax kwam erg dicht bij een goal. Kelleher keerde de schuiver van Mazraoui, maar kon enkel toekijken hoe Neres de rebound tegen de paal mikte. De goal viel aan de overzijde letterlijk uit de lucht. Onana misrekende zich royaal op een voorzet van Williams en Jones tikte de bal in een leeg doel.

De Reds konden nu naar hartenlust counteren, terwijl de mot erin zat bij de bezoekers. Salah was echter niet in zijn dagje en kon een misverstand tussen Schuurs en Onana niet afstraffen. Wat later verslikte hij zich in een dribbel. Onana maakte zijn blunder enigszins goed met een prachtige redding op Firmino.

Liverpool leek zonder problemen het einde te halen, maar vlak voor de toegevoegde tijd kreeg invaller Huntelaar nog een geweldige kans op 1-1. Kelleher sloeg zijn kopbal van dichtbij uit zijn doel en hield de zege vast. Liverpool stoot door, de Ajacieden moeten op de laatste speeldag winnen van Atalanta.