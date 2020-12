LIVE: Plaatst Liverpool zich tegen Ajax voor de volgende ronde?

21:49 rust, 21 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333875625690619907

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Geen doelpunten, maar wel een intense eerste helft gezien tussen Liverpool en Ajax. Het slotakkoord was van de uitstekende jonge Ajacied Gravenberch, maar Jones kwam voor Liverpool het dichtst bij een doelpunt. . Rust Geen doelpunten, maar wel een intense eerste helft gezien tussen Liverpool en Ajax. Het slotakkoord was van de uitstekende jonge Ajacied Gravenberch, maar Jones kwam voor Liverpool het dichtst bij een doelpunt.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

43' eerste helft, minuut 43. Met Robertson gaat het ondertussen redelijk goed. In een poging om Onana te verrassen veinst hij een voorzet en trapt hij nipt in het zijnet. . Met Robertson gaat het ondertussen redelijk goed. In een poging om Onana te verrassen veinst hij een voorzet en trapt hij nipt in het zijnet.

42' eerste helft, minuut 42. Geel voor Schuurs. Mané is op de eerste meters een pak sneller dan Schuurs. Deze keer komt de jonge verdediger net te laat met zijn ingreep en dat kost hem een kaart. . Geel voor Schuurs Mané is op de eerste meters een pak sneller dan Schuurs. Deze keer komt de jonge verdediger net te laat met zijn ingreep en dat kost hem een kaart.

40' eerste helft, minuut 40. Wijnaldum onderschept een bal en geeft door aan Jota. Die dringt de gevarenzone binnen, maar kiest dan de verkeerde afslag. Hier zat nochtans muziek in. . Wijnaldum onderschept een bal en geeft door aan Jota. Die dringt de gevarenzone binnen, maar kiest dan de verkeerde afslag. Hier zat nochtans muziek in.

38' eerste helft, minuut 38. Het tempo ligt nog steeds enorm hoog op Anfield. . Het tempo ligt nog steeds enorm hoog op Anfield.

37' eerste helft, minuut 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333872557225881600

35' eerste helft, minuut 35.

35' eerste helft, minuut 35. Atalanta staat overigens op achterstand. Als de scores zo blijven, betekent dat dat Ajax volgende week genoeg heeft aan een gelijkspel om door te stoten. . Atalanta staat overigens op achterstand. Als de scores zo blijven, betekent dat dat Ajax volgende week genoeg heeft aan een gelijkspel om door te stoten.

32' eerste helft, minuut 32. Streep van Mazraoui. Een paar meter buiten de zestien heeft Mazraoui wat ruimte. Hij twijfelt geen seconde en dwingt Kelleher tot een zwevende redding. . Streep van Mazraoui Een paar meter buiten de zestien heeft Mazraoui wat ruimte. Hij twijfelt geen seconde en dwingt Kelleher tot een zwevende redding.

30' eerste helft, minuut 30. Liverpool heeft nu vaker de bal. Heeft Ajax zijn moment verkeken? . Liverpool heeft nu vaker de bal. Heeft Ajax zijn moment verkeken?

28' Problemen voor Robertson. Het zal toch niet waar zijn? Jürgen Klopp prevelt een schietgebedje, want nu lijkt ook Robertson geblesseerd te zijn. Zijn voet wordt ingepakt. . eerste helft, minuut 28. Problemen voor Robertson Het zal toch niet waar zijn? Jürgen Klopp prevelt een schietgebedje, want nu lijkt ook Robertson geblesseerd te zijn. Zijn voet wordt ingepakt.

25' eerste helft, minuut 25. Het is Ajax dat de richting van de wedstrijd bepaalt. Bij Liverpool hebben we Salah nog geen moment gezien. . Het is Ajax dat de richting van de wedstrijd bepaalt. Bij Liverpool hebben we Salah nog geen moment gezien.

24' eerste helft, minuut 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333869136192081933

23' eerste helft, minuut 23.

23' eerste helft, minuut 23. Daar is Ajax opnieuw. Een voorzet van Tadic wijkt af en zo kan Klaassen er net niet bij. . Daar is Ajax opnieuw. Een voorzet van Tadic wijkt af en zo kan Klaassen er net niet bij.

22' eerste helft, minuut 22. Kelleher tankt vertrouwen met een knappe redding op een kopbal van dichtbij van Klaassen. Uiteindelijk hoefde het niet, want er was sprake van buitenspel, maar het zal de jonge Ier deugd doen. . Kelleher tankt vertrouwen met een knappe redding op een kopbal van dichtbij van Klaassen. Uiteindelijk hoefde het niet, want er was sprake van buitenspel, maar het zal de jonge Ier deugd doen.

19' eerste helft, minuut 19. Schotje van Antony. In de opbouw nemen de Amsterdammers heel wat risico's. Het loont, want er komt een schietkans voor Antony. De Braziliaan krijgt zijn schot niet tussen de palen gemikt. . Schotje van Antony In de opbouw nemen de Amsterdammers heel wat risico's. Het loont, want er komt een schietkans voor Antony. De Braziliaan krijgt zijn schot niet tussen de palen gemikt.

17' eerste helft, minuut 17. Ajax speelt zoals altijd met veel lef. Liverpool probeert vooral snel de diepte te zoeken. . Ajax speelt zoals altijd met veel lef. Liverpool probeert vooral snel de diepte te zoeken.

14' eerste helft, minuut 14. Mané snelt naar de rechthoek en tuimelt op het randje ervan. De scheidsrechter luistert naar zijn collega achter de schermen, maar die ziet niets dat niet hoort. . Mané snelt naar de rechthoek en tuimelt op het randje ervan. De scheidsrechter luistert naar zijn collega achter de schermen, maar die ziet niets dat niet hoort.

13' eerste helft, minuut 13. Bij Ajax kijken ze met een half oog naar de andere wedstrijd in deze groep. De uitslag van Atalanta tegen Midtjylland zal mee bepalen wat Ajax op de slotspeeldag precies moet doen tegen de Italianen. . Bij Ajax kijken ze met een half oog naar de andere wedstrijd in deze groep. De uitslag van Atalanta tegen Midtjylland zal mee bepalen wat Ajax op de slotspeeldag precies moet doen tegen de Italianen.

12' eerste helft, minuut 12.

11' Antony bezeert zich. Fabinho beukt zijn landgenoot Antony omver. Een cynisch foutje, maar de gevolgen vallen gelukkig mee. . eerste helft, minuut 11. Antony bezeert zich Fabinho beukt zijn landgenoot Antony omver. Een cynisch foutje, maar de gevolgen vallen gelukkig mee.

8' eerste helft, minuut 8. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333864656973205506

7' Weer Jones! Het is opnieuw Curtis Jones die achter het kanon van Liverpool staat. Zijn tweede kogel is heel wat gevaarlijker, Onana kan enkel staren naar hoe die tegen de paal uiteenspat. . eerste helft, minuut 7. Weer Jones! Het is opnieuw Curtis Jones die achter het kanon van Liverpool staat. Zijn tweede kogel is heel wat gevaarlijker, Onana kan enkel staren naar hoe die tegen de paal uiteenspat.

6' eerste helft, minuut 6. Amsterdams misverstand. Beide ploegen zijn niet bang om te voetballen, dus dit kan best een fijne avond worden. Tadic verkiest om niet te trappen en zoekt Antony, maar die heeft net een andere looplijn uitgekozen. . Amsterdams misverstand Beide ploegen zijn niet bang om te voetballen, dus dit kan best een fijne avond worden. Tadic verkiest om niet te trappen en zoekt Antony, maar die heeft net een andere looplijn uitgekozen.

4' eerste helft, minuut 4. Ook Ajax komt piepen met een kopbal van Schuurs. Die krijgt een zetje in zijn rug, dus ontbreekt de richting. . Ook Ajax komt piepen met een kopbal van Schuurs. Die krijgt een zetje in zijn rug, dus ontbreekt de richting.

3' eerste helft, minuut 3. Het eerste schot komt van de thuisploeg. Een beheerste plaatsbal, maar Onana hoeft zich niet te strekken. . Het eerste schot komt van de thuisploeg. Een beheerste plaatsbal, maar Onana hoeft zich niet te strekken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken. Kan Ajax gebruik maken van de vele blessures bij Liverpool, of plaatsen de Reds zich toch gewoon voor de volgende ronde van de Champions League? . Aftrap We zijn vertrokken. Kan Ajax gebruik maken van de vele blessures bij Liverpool, of plaatsen de Reds zich toch gewoon voor de volgende ronde van de Champions League?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 vooraf, 20 uur 50. Men ziet niet hoe getalenteerd die jongens zijn, want ze worden vergeleken met de basisspelers. En dat zijn spelers van wereldklasse. Jürgen Klopp heeft vertrouwen in zijn jonge vervangers. Men ziet niet hoe getalenteerd die jongens zijn, want ze worden vergeleken met de basisspelers. En dat zijn spelers van wereldklasse. Jürgen Klopp heeft vertrouwen in zijn jonge vervangers.

20:45 vooraf, 20 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333858540491042820

20:40 vooraf, 20 uur 40. Fameuze reeks. Ajax is bezig aan een geweldige reeks in de Champions League. Sinds juli 2017 is het buitenshuis ongeslagen op het kampioenenbal (voorrondes meegerekend). Alles samen gaat het om zeventien wedstrijden. . Fameuze reeks Ajax is bezig aan een geweldige reeks in de Champions League. Sinds juli 2017 is het buitenshuis ongeslagen op het kampioenenbal (voorrondes meegerekend). Alles samen gaat het om zeventien wedstrijden.

20:25 Het programma van de terugwedstrijd in 1966. Dat was tot dit seizoen de enige ontmoeting tussen deze twee Europese grootheden. vooraf, 20 uur 25. Het programma van de terugwedstrijd in 1966. Dat was tot dit seizoen de enige ontmoeting tussen deze twee Europese grootheden. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333854937864921089

20:15 vooraf, 20 uur 15. Geschiedenis. Op 7 december 1966 versloeg het Ajax van een jonge Johan Cruijff Liverpool met 5-1, nog steeds de ruimste Europese nederlaag aller tijden van de Reds. Gelukkig voor hen heeft bijna niemand daar iets van gezien, want die avond hing er een bijzonder dikke mist over het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een zege van Ajax vanavond, op Anfield, zou een nog grotere stunt zijn. . Geschiedenis Op 7 december 1966 versloeg het Ajax van een jonge Johan Cruijff Liverpool met 5-1, nog steeds de ruimste Europese nederlaag aller tijden van de Reds. Gelukkig voor hen heeft bijna niemand daar iets van gezien, want die avond hing er een bijzonder dikke mist over het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een zege van Ajax vanavond, op Anfield, zou een nog grotere stunt zijn.

20:01 vooraf, 20 uur 01. Opstelling Ajax. Bij de bezoekers heeft coach Ten Hag een verrassing voorbereid. Hij zet Alvarez bij in een versterkt middenveld. Voor de rest krijgen we zowat de verwachte opstelling van Ajax. Tadic speelt Europees wel vaker als diepe spits en wordt Braziliaans geflankeerd door Neres en Antony. . Opstelling Ajax Bij de bezoekers heeft coach Ten Hag een verrassing voorbereid. Hij zet Alvarez bij in een versterkt middenveld. Voor de rest krijgen we zowat de verwachte opstelling van Ajax. Tadic speelt Europees wel vaker als diepe spits en wordt Braziliaans geflankeerd door Neres en Antony.

20:00 vooraf, 20 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333843951145672706

19:56 vooraf, 19 uur 56. Opstelling Liverpool. De achterlijn van Liverpool is door blessures onherkenbaar. Van Dijk, Gomez en Alexander-Arnold lagen al in de lappenmand en daar komt nu ook doelman Alisson bij. Zijn vervanger Kelleher speelt pas zijn vijfde match voor de club, na enkele optredens in de FA Cup en de League Cup. Voorin is het uitkijken naar man in vorm Jota. . Opstelling Liverpool De achterlijn van Liverpool is door blessures onherkenbaar. Van Dijk, Gomez en Alexander-Arnold lagen al in de lappenmand en daar komt nu ook doelman Alisson bij. Zijn vervanger Kelleher speelt pas zijn vijfde match voor de club, na enkele optredens in de FA Cup en de League Cup. Voorin is het uitkijken naar man in vorm Jota.

19:55 vooraf, 19 uur 55. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333843302144233474

19:50 vooraf, 19 uur 50. Vooraf. Een door blessures geteisterd Liverpool kan het zichzelf een klein beetje gemakkelijker maken door Ajax te verslaan. Daarmee zou de Engelse kampioen zich zeker plaatsen voor de volgende ronde. Zelfs een gelijkspel is voldoende. Ajax is na vanavond, winst of verlies, sowieso nog niet geplaatst of uitgeteld. . Vooraf Een door blessures geteisterd Liverpool kan het zichzelf een klein beetje gemakkelijker maken door Ajax te verslaan. Daarmee zou de Engelse kampioen zich zeker plaatsen voor de volgende ronde. Zelfs een gelijkspel is voldoende. Ajax is na vanavond, winst of verlies, sowieso nog niet geplaatst of uitgeteld.

19:50 - Vooraf Vooraf, 19 uur 50

Opstelling Liverpool. Caoimhin Kelleher, Neco Williams, Joel Matip, Fabinho, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Curtis Jones, Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Diogo Jota, Mohamed Salah, Curtis Jones, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Andrew Robertson, Fabinho, Joel Matip, Neco Williams, Caoimhin Kelleher

Opstelling Ajax. Andre Onana, Noussair Mazraoui, Perr Schuurs, Daley Blind, Nicolás Tagliafico, Edson Álvarez, Davy Klaassen, Ryan Gravenberch, Antony, Dušan Tadic, David Neres Opstelling Ajax David Neres, Dušan Tadic, Antony, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Edson Álvarez, Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Andre Onana