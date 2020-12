Man City (groepswinst) en Porto (ticket volgende ronde) verdelen de koek

Manchester City was al zeker van de volgende ronde, dus hoefde Pep Guardiola niet al zijn sterspelers tussen de lijnen te gooien. Onder anderen Kevin De Bruyne kreeg eens 90 minuten rust.

Zelfs met wat andere namen had City geen moeite om het initiatief naar zich toe te trekken, maar gelegenheidsspits Ferran Torres liet de kansen onbenut. Na de pauze vergat Raheem Sterling dan weer toe te slaan. De treffer van Bernardo Silva werd uitgewist door de VAR.

Met de doelpuntenloze gelijkspel is City nu zeker van groepswinst. Porto kan niet klagen, want het schuift samen met De Bruyne en co. door naar de knockout-fase.