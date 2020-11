Ook zonder Kevin De Bruyne plaatst Man. City zich voor de 1/8e finales van de CL

Kevin De Bruyne was niet mee op het vliegtuig gestapt naar Griekenland. De Belgische draaischijf van Manchester City kreeg rust.

Ook zonder De Bruyne heerste City. Het eiste meteen de bal op, maar het duurde even voor er een gaatje werd gevonden in de stevig dichtgetimmerde defensie van Olympiakos.

Op het halfuur was het dan toch prijs. Raheem Sterling legde met een heerlijk hakje terug tot bij Phil Foden en de 20-jarige Brit schoot overhoeks binnen. Een mooi doelpunt.

Na de pauze bleef het spelbeeld ongewijzigd. Olympiakos kon zelfs geen enkel schot tussen de palen laten optekenen na 90 minuten, maar ook City raakte ondanks een aantal goede pogingen niet meer aan het scoren. Er was wel een ander lichtpunt: Sergio Agüero maakte een kwartier voor tijd zijn rentree na blessureleed.

0-1 dus voor de mannen van Pep Guardiola. City legt met 12 op 12 een perfect rapport voor in groep C en is nu al zeker van een plaats in de 1/8e finales.