LIVE: Plaatst Man. City zich zonder De Bruyne voor de 1/8e finales van de CL?

eerste helft, minuut 36. Daar is de goal! 0-1 Foden. Wie anders dan Phil Foden, de bedrijvigste man op het veld, met de 0-1. De Sterling legt de bal terug met een heel mooi hakje en Foden schiet overhoeks binnen. De verdiende voorsprong is een feit voor City. .

24'

eerste helft, minuut 24. We zijn halfweg de eerste helft en het staat nog altijd 0-0. Manchester City is heer en meester, maar het is wachten tot de mannen van Guardiola een opening weten te vinden. .