Pakt Manchester City ook tegen Olympiakos de volle buit?

vooraf, 20 uur 15. Jesus op de bank bij City. Voor Agüero komt de wedstrijd tegen Olympiakos nog te vroeg, mogelijk raakt hij wel fit voor de topper tegen Liverpool komende zondag. Gabriel Jesus zit wel weer in de kern en start op de bank. Voor het eerst sinds hij met een dijblessure uitviel in de seizoensopener tegen Wolverhampton Wanderers. .

vooraf, 20 uur 08. Voor Olympiakos staat de teller op 3 punten na twee speeldagen in de Champions League. Na de thuisoverwinning op de openingsspeeldag tegen Olympique Marseille ging het vorige week onderuit tegen Porto. In de eigen competitie verloor Olympiakos nog niet. Met een wedstrijd minder gespeeld moet het wel de verrassende leider Aris FC voor zich dulden. .

vooraf, 20 uur 07. In de Champions League gaat het vlot voor City, in de Premier League is het toch een ietwat ander verhaal. Het staat pas 10 e op 5 punten van leider Liverpool, al heeft het wel een wedstrijd minder gespeeld. .