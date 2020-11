LIVE: Dominant Manchester City zet Olympiakos meteen op achtervolgen

55' Gele kaart voor Mohamed Mady Camara van Olympiakos Piraeus tijdens tweede helft, minuut 55 Mohamed Mady Camara Olympiakos Piraeus

55' tweede helft, minuut 55. City speelt achteraan met vuur. Manchester City wordt wat overmoedig en gaat achteraan helemaal de mist in bij het uitverdedigen. Foden speelt de bal in de eigen zestien nonchalant breed naar Stones en Valbuena zit ertussen. Gelukkig voor City kan hij niet op doel besluiten. . City speelt achteraan met vuur Manchester City wordt wat overmoedig en gaat achteraan helemaal de mist in bij het uitverdedigen. Foden speelt de bal in de eigen zestien nonchalant breed naar Stones en Valbuena zit ertussen. Gelukkig voor City kan hij niet op doel besluiten.

51' tweede helft, minuut 51. Foden krijgt wat ruimte en waagt zijn kans met een verre knal. Zijn lage schuiver is te slap om Sá in de problemen te brengen. . Foden krijgt wat ruimte en waagt zijn kans met een verre knal. Zijn lage schuiver is te slap om Sá in de problemen te brengen.

48' tweede helft, minuut 48. Olympiakos steekt een eerste keer de neus aan het venster op een hoekschop. Camara loopt goed in, maar raakt de bal niet zuiver. Toch een goede start van de bezoekers. . Olympiakos steekt een eerste keer de neus aan het venster op een hoekschop. Camara loopt goed in, maar raakt de bal niet zuiver. Toch een goede start van de bezoekers.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. We beginnen aan de tweede helft met 2 nieuwe namen bij Olympiakos. Pepe en Bruma nemen de plaatsen in van Randelovic en Bouchalakis. . 2e helft We beginnen aan de tweede helft met 2 nieuwe namen bij Olympiakos. Pepe en Bruma nemen de plaatsen in van Randelovic en Bouchalakis.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Olympiakos Piraeus, Bruma erin, Lazar Randelovic eruit wissel Lazar Randelovic Bruma

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Olympiakos Piraeus, Pêpê erin, Andreas Bouchalakis eruit wissel Andreas Bouchalakis Pêpê

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Manchester City gaat rusten met een verdiende 1-0-voorsprong tegen een onmondig Olympiakos. De Bruyne mag alweer een assist aan zijn reeks toevoegen, Torres was de doelpuntenmaker van dienst. . Rust Manchester City gaat rusten met een verdiende 1-0-voorsprong tegen een onmondig Olympiakos. De Bruyne mag alweer een assist aan zijn reeks toevoegen, Torres was de doelpuntenmaker van dienst.

45+1' eerste helft, minuut 46. 1 minuut extra. Veel heeft de wedstrijd niet stil gelegen. Meer dan een minuutje komt er dan ook niet bij. . 1 minuut extra Veel heeft de wedstrijd niet stil gelegen. Meer dan een minuutje komt er dan ook niet bij.

Torres is aan een knappe reeks bezig in de Champions League. eerste helft, minuut 45. Torres is aan een knappe reeks bezig in de Champions League.

42' eerste helft, minuut 42. Sá moet zich nog maar eens onderscheiden. Dit keer staat de doelman pal op een harde knal van Walker. Alweer een goede tussenkomst van de doelman en zo houdt hij Olympiakos in de wedstrijd. . Sá moet zich nog maar eens onderscheiden. Dit keer staat de doelman pal op een harde knal van Walker. Alweer een goede tussenkomst van de doelman en zo houdt hij Olympiakos in de wedstrijd.

41' eerste helft, minuut 41. Daar is dan toch nog eens een doelkans voor Manchester City. Walker zet zich goed door en probeert vanuit een erg scherpe hoek de bal voor doel te brengen, maar Sá zit er goed tussen. . Daar is dan toch nog eens een doelkans voor Manchester City. Walker zet zich goed door en probeert vanuit een erg scherpe hoek de bal voor doel te brengen, maar Sá zit er goed tussen.

40' eerste helft, minuut 40. Ook Porto is voorlopig op weg naar een driepunter. Thuis tegen Olympique Marseille leidt de Portugese topclub met 2-0 dankzij treffers van Maréga en Oliveira. . Ook Porto is voorlopig op weg naar een driepunter. Thuis tegen Olympique Marseille leidt de Portugese topclub met 2-0 dankzij treffers van Maréga en Oliveira.

36' eerste helft, minuut 36. City houdt de touwtjes stevig in handen, maar de voorsprong blijft toch krap. Olympiakos mag zo blijven hopen, ook al komen de bezoekers nauwelijks in het stuk voor. . City houdt de touwtjes stevig in handen, maar de voorsprong blijft toch krap. Olympiakos mag zo blijven hopen, ook al komen de bezoekers nauwelijks in het stuk voor.

32' eerste helft, minuut 32. Afgekeurde goal. Op aangeven van Mahrez tikt Sterling de bal in 2 tijden voorbij Sá, maar het feest gaat niet door. Zijn treffer wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. . Afgekeurde goal Op aangeven van Mahrez tikt Sterling de bal in 2 tijden voorbij Sá, maar het feest gaat niet door. Zijn treffer wordt terecht afgekeurd voor buitenspel.

28' eerste helft, minuut 28. Eindelijk nog eens wat dreiging. Sterling snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt uit naar de korte hoek, maar Sá heeft geen problemen met het schot. . Eindelijk nog eens wat dreiging. Sterling snijdt vanaf links goed naar binnen en haalt uit naar de korte hoek, maar Sá heeft geen problemen met het schot.

26' eerste helft, minuut 26. Olympiakos slaagt er voorlopig niet in om zich in de wedstrijd te knokken. Anderzijds heeft ook Manchester City na de 1-0 geen grote kansen meer gehad. Alles blijft dus speelbaar. . Olympiakos slaagt er voorlopig niet in om zich in de wedstrijd te knokken. Anderzijds heeft ook Manchester City na de 1-0 geen grote kansen meer gehad. Alles blijft dus speelbaar.

Alweer een assist erbij voor Kevin De Bruyne. eerste helft, minuut 24. Alweer een assist erbij voor Kevin De Bruyne.

20' eerste helft, minuut 20. De Bruyne pakt uit met een voorzet-schot, Sá laat zich niet verrassen. De verhoudingen blijven kristalhelder, City is baas. . De Bruyne pakt uit met een voorzet-schot, Sá laat zich niet verrassen. De verhoudingen blijven kristalhelder, City is baas.

19' eerste helft, minuut 19. Olympiakos bereikt dan toch eens de overkant, maar beklaagt zich dat bijna na een snelle omschakeling van City. Sterling zet Semedo vlot in de wind, maar zijn voorzet wordt nog onderschept. . Olympiakos bereikt dan toch eens de overkant, maar beklaagt zich dat bijna na een snelle omschakeling van City. Sterling zet Semedo vlot in de wind, maar zijn voorzet wordt nog onderschept.

18' eerste helft, minuut 18.

13' eerste helft, minuut 13. Torres opent de score. Manchester City komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een knappe één-twee met De Bruyne tikt Torres de bal van dichtbij door de benen van doelman Sá. Het overwicht van de thuisploeg vertaalt zich al meteen in een verdiende voorsprong. . Torres opent de score Manchester City komt al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een knappe één-twee met De Bruyne tikt Torres de bal van dichtbij door de benen van doelman Sá. Het overwicht van de thuisploeg vertaalt zich al meteen in een verdiende voorsprong.

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Ferrán Torres van Manchester City. 1, 0. goal Manchester City Olympiakos Piraeus 57' 1 0

12' eerste helft, minuut 12. De Bruyne laat grote kans onbenut. Slecht uitverdedigen van Semedo leidt plots een grote kans voor City in. Mahrez brengt De Bruyne voor Sá, maar in plaats van op doel te knallen kiest de Rode Duivel nog voor een pass. De verkeerde beslissing, want zo speelt hij de bal kwijt. Hier zat veel meer in. . De Bruyne laat grote kans onbenut Slecht uitverdedigen van Semedo leidt plots een grote kans voor City in. Mahrez brengt De Bruyne voor Sá, maar in plaats van op doel te knallen kiest de Rode Duivel nog voor een pass. De verkeerde beslissing, want zo speelt hij de bal kwijt. Hier zat veel meer in.

9' eerste helft, minuut 9. Even verwarring bij Olympiakos. Sterling kan net niet profiteren van een misverstand tussen Rafinha en doelman Sá. De bezoekers hebben het niet makkelijk. . Even verwarring bij Olympiakos. Sterling kan net niet profiteren van een misverstand tussen Rafinha en doelman Sá. De bezoekers hebben het niet makkelijk.

8' eerste helft, minuut 8. Torres dreigt tot tweemaal toe. Torres is tot twee keer toe gevaarlijk op een hoekschop. Eerst pakt hij aan de eerste paal uit met een knap hakje maar zijn poging wordt over de achterlijn gewerkt, bij de nieuwe corner kopt hij nipt naast. City voert de druk op. . Torres dreigt tot tweemaal toe Torres is tot twee keer toe gevaarlijk op een hoekschop. Eerst pakt hij aan de eerste paal uit met een knap hakje maar zijn poging wordt over de achterlijn gewerkt, bij de nieuwe corner kopt hij nipt naast. City voert de druk op.

6' eerste helft, minuut 6. Na een mindere balcontrole van Torres kan Mahrez van dichtbij uithalen. Zijn schot wordt door Cisse in hoekschop gewerkt. . Na een mindere balcontrole van Torres kan Mahrez van dichtbij uithalen. Zijn schot wordt door Cisse in hoekschop gewerkt.

5' eerste helft, minuut 5. Hoekschop voor City, maar de bal van De Bruyne wordt onderschept door Cisse. Het is nog wat zoeken en tasten voor de thuisploeg. . Hoekschop voor City, maar de bal van De Bruyne wordt onderschept door Cisse. Het is nog wat zoeken en tasten voor de thuisploeg.

4' eerste helft, minuut 4. Het spelbeeld is meteen duidelijk. Manchester City heeft het balbezit, Olympiakos kruipt achteruit. . Het spelbeeld is meteen duidelijk. Manchester City heeft het balbezit, Olympiakos kruipt achteruit.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Manchester City brengt de bal aan het rollen. Kan Olympiakos de Engelse ploeg in verlegenheid brengen? . Aftrap Manchester City brengt de bal aan het rollen. Kan Olympiakos de Engelse ploeg in verlegenheid brengen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 Kevin De Bruyne is er klaar voor. vooraf, 20 uur 50. Kevin De Bruyne is er klaar voor.

20:15 vooraf, 20 uur 15.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Jesus op de bank bij City. Voor Agüero komt de wedstrijd tegen Olympiakos nog te vroeg, mogelijk raakt hij wel fit voor de topper tegen Liverpool komende zondag. Gabriel Jesus zit wel weer in de kern en start op de bank. Voor het eerst sinds hij met een dijblessure uitviel in de seizoensopener tegen Wolverhampton Wanderers. . Jesus op de bank bij City Voor Agüero komt de wedstrijd tegen Olympiakos nog te vroeg, mogelijk raakt hij wel fit voor de topper tegen Liverpool komende zondag. Gabriel Jesus zit wel weer in de kern en start op de bank. Voor het eerst sinds hij met een dijblessure uitviel in de seizoensopener tegen Wolverhampton Wanderers.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Voor Olympiakos staat de teller op 3 punten na twee speeldagen in de Champions League. Na de thuisoverwinning op de openingsspeeldag tegen Olympique Marseille ging het vorige week onderuit tegen Porto. In de eigen competitie verloor Olympiakos nog niet. Met een wedstrijd minder gespeeld moet het wel de verrassende leider Aris FC voor zich dulden. . Voor Olympiakos staat de teller op 3 punten na twee speeldagen in de Champions League. Na de thuisoverwinning op de openingsspeeldag tegen Olympique Marseille ging het vorige week onderuit tegen Porto. In de eigen competitie verloor Olympiakos nog niet. Met een wedstrijd minder gespeeld moet het wel de verrassende leider Aris FC voor zich dulden.

20:07 vooraf, 20 uur 07. In de Champions League gaat het vlot voor City, in de Premier League is het toch een ietwat ander verhaal. Het staat pas 10 e op 5 punten van leider Liverpool, al heeft het wel een wedstrijd minder gespeeld. . In de Champions League gaat het vlot voor City, in de Premier League is het toch een ietwat ander verhaal. Het staat pas 10e op 5 punten van leider Liverpool, al heeft het wel een wedstrijd minder gespeeld.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Guardiola voert 5 wissels door. In vergelijking met de ploeg die afgelopen zaterdag Sheffield United versloeg zien we 5 wijzigingen bij Manchester City. Jones, Aké en Zinchenko krijgen achteraan de voorkeur op Dias, Laporte en Cancelo. Op het middenveld moeten Bruno Silva en Rodri plaats ruimen voor Gündogan en Foden. Kevin De Bruyne blijft wel gewoon in de basis staan. . Guardiola voert 5 wissels door In vergelijking met de ploeg die afgelopen zaterdag Sheffield United versloeg zien we 5 wijzigingen bij Manchester City. Jones, Aké en Zinchenko krijgen achteraan de voorkeur op Dias, Laporte en Cancelo. Op het middenveld moeten Bruno Silva en Rodri plaats ruimen voor Gündogan en Foden. Kevin De Bruyne blijft wel gewoon in de basis staan.

19:49 vooraf, 19 uur 49.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Wordt het 3 op 3 op City? Manchester City is uitstekend begonnen aan de groepsfase van de Champions League met overwinningen tegen Porto en Olympique Marseille. Trekken De Bruyne en co de lijn door tegen Olympiakos? Volg de wedstrijd hier. . Wordt het 3 op 3 op City? Manchester City is uitstekend begonnen aan de groepsfase van de Champions League met overwinningen tegen Porto en Olympique Marseille. Trekken De Bruyne en co de lijn door tegen Olympiakos? Volg de wedstrijd hier.

19:47 - Vooraf Vooraf, 19 uur 47

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké, Oleksandr Zinchenko, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Phil Foden, Riyad Mahrez, Ferrán Torres, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Ferrán Torres, Riyad Mahrez, Phil Foden, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Oleksandr Zinchenko, Nathan Aké, John Stones, Kyle Walker, Ederson

Opstelling Olympiakos Piraeus. José Sá, Rafinha, Rúben Semedo, Pape Abou Cisse, José Holebas, Andreas Bouchalakis, Yann M'Vila, Mohamed Mady Camara, Lazar Randelovic, Youssef El Arabi, Mathieu Valbuena Opstelling Olympiakos Piraeus Mathieu Valbuena, Youssef El Arabi, Lazar Randelovic, Mohamed Mady Camara, Yann M'Vila, Andreas Bouchalakis, José Holebas, Pape Abou Cisse, Rúben Semedo, Rafinha, José Sá