De Bruyne loodst Manchester City met 2 assists voorbij Olympiakos

Manchester City - Olympiakos in een notendop:

Ferran Torres is een garantie op goals in de Champions League. De 20-jarige Spanjaard heeft nu in 4 CL-wedstrijden op een rij gescoord (1 keer voor Valencia, 3 keer voor Manchester City). Hij is de op 2 na jongste speler die daarin slaagt, na Kylian Mbappé en Erling Haaland.

De Bruyne plaveit de weg voor Torres

City speelt met vuur, Jesus beslist de wedstrijd

City waande zich ondanks de krappe voorsprong zegezeker. Het resulteerde in overmoedig en nonchalant uitverdedigen, maar Valbuena kon net niet profiteren. City bleef volharden in de boosheid. Na Foden was het nu Zinchenko die achteraan de bal inleverde, maar El Arabi kwam net te laat inglijden op een voorzet van Camara.

Olympiakos putte er moed uit, Ederson moest iets voorbij het uur aan de bak op een schot van El Arabi. Ook Holebas maakte nog oorlog in de zestien, maar opnieuw kwam City met de schrik vrij.

Pep Guardiola had genoeg gezien en bracht 20 minuten voor het einde Jesus op het veld. De Braziliaan, net terug uit blessure, haalde 10 minuten later de spanning weg. Gelanceerd door wie anders dan De Bruyne zette hij Cisse in de wind en vanuit een scherpe hoek joeg hij de 2-0 hoog in doel.

In de slotfase mocht Felix Nmecha, de jongere broer van Anderlecht-speler Lukas Nmecha, nog zijn CL-debuut maken als vervanger van De Bruyne. Hij nam meteen ook het stokje van aangever over. Cancelo bedankte en zette met een heerlijk afstandsschot de 3-0-eindstand op het bord.