Marseille verzuipt ook bij Porto en evenaart negatief record van Anderlecht

Anderlecht is al een tijdje afwezig in de Champions League, maar heeft wel nog een plaatsje in de recordboeken.

In negatieve zin weliswaar, want paars-wit kreeg tussen 2003 en 2005 liefst 12 opeenvolgende nederlagen aangesmeerd.

Dat negatieve record moet het na vanavond delen met Marseille. De Fransen zijn na 7 jaar afwezigheid terug op het kampioenenbal, maar het is een rentree in mineur.

Marseille verloor vanavond ook zijn 3e groepsmatch en kon in deze editie nog niet scoren.

Meer nog, Marseille is na dinsdagavond dus het tweede team dat voor de 12e keer op een rij met lege handen achterblijft.

De laureaat van 1993 zette die reeks in 2012 in gang. Sinds een overwinning tegen Inter in die editie kreeg het dus tik na tik.