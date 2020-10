LIVE: Dirigeert aanvoerder De Bruyne Man.City naar 6 op 6 in de CL?

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Na een eenzijdige eerste helft duikt Man.City met een 0-1-voorsprong de kleedkamers in. De voorsprong is verdiend!



40' eerste helft, minuut 40. City heeft wat gas teruggenomen en laat de bal aan OM. Veel doen de Fransen er niet mee.

36' eerste helft, minuut 36. Zintsjenko net niet. Na dramatisch verdedigen kan Zintsjenko uithalen vanaf de rand van de zestien. Zijn schot scheert de paal.

35' eerste helft, minuut 35. Nog tien minuten op de teller in de eerste helft. Het overwicht van City is er wel, maar veel uitgespeelde doelkansen voetbalden de Engelsen niet bij mekaar.

32' eerste helft, minuut 32. De Bruyne schreeuwt het uit van de pijn nadat Gonzalez op zijn voet had gestaan. De Rode Duivel krabbelt zelf recht.

30' eerste helft, minuut 30.

30' eerste helft, minuut 30. Het mag iets meer zijn voor Guardiola. Langs de zijlijn vuurt de Spaanse coach zijn jongens aan.

29' eerste helft, minuut 29. Ederson moet eindelijk zijn handschoenen eens vuil maken. Meer dan een vangballetje was de voorzet van Kamara ook niet.

28' eerste helft, minuut 28. Thauvin is geveld na contact met Gündogan. Een wereldkampioen tegen de grond en dan ligt het spel even stil. Hij speelde op het WK in Rusland welgeteld 1 minuut, maar is wel voor altijd WK-winnaar.

25' eerste helft, minuut 25. Thauvin en Radonjic lopen er moedeloos bij voorin bij Marseille. De thuisploeg kwam nog geen enkele keer in de buurt van City-doelman Ederson. Het balbezit moet ondertussen 20-80 zijn...

23' eerste helft, minuut 23. De Bruyne dropt de bal heerlijk voor doel, maar zijn ploegmaats reageren niet alert genoeg. Mandanda raapt het leer op.

22' eerste helft, minuut 22. Rongier geeft City een vrije trap cadeau na een domme fout op Sterling. Wie anders dan De Bruyne achter de bal?

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. City zet druk om in voorsprong. De Bruyne profiteert van een foutje achterin bij Marseille om Torres de 0-1 op een presenteerblaadje aan te bieden. Het kon niet blijven duren!



18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Ferrán Torres van Manchester City. 0, 1. goal Olympique Marseille Manchester City rust 0 1

18' eerste helft, minuut 18.

17' eerste helft, minuut 17. Het openingskwartier heeft Marseille overleefd. Ei zo na, want Mandanda gaat onder een voorzet van Zintjsenko door, zonder gevolgen.

14' eerste helft, minuut 14.

14' eerste helft, minuut 14. Mandanda moet een eerste keer in actie komen op een schotje van Foden. Van een opwarmertje gesproken!

11' eerste helft, minuut 11. City blijft dreigen. Met een knap nummertje danst Sterling de zestien in. Zijn aflegger tot bij De Bruyne mist wat kracht en precisie, waardoor ook het schot van de aanvoerder niet goed is.

7' eerste helft, minuut 7. Ook de derde hoekschop van De Bruyne is ongevaarlijk. Het spelbeeld is wel duidelijk ondertussen: City domineert, Marseille ondergaat.

4' eerste helft, minuut 4. City trekt meteen naar voren. Sterling versiert een tweede hoekschop voor City. Ook de tweede corner van De Bruyne levert geen doelgevaar op.

3' eerste helft, minuut 3. De Bruyne staat goed op te letten op een afvallende bal. De Rode Duivel haalt meteen uit, maar mikt zijn vluchtschot, via een verdediger, naast.

2' eerste helft, minuut 2. Het valt meteen op dat Torres bij Man.City begint in de spitspositie. De Spanjaard wordt geflankeerd door Foden en Sterling, met daarachter De Bruyne.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Er is afgetrapt in Marseille. Pakt Manchester City, met aanvoerder Kevin De Bruyne, 6 op 6 in de Champions League?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:43 vooraf, 20 uur 43. De Franse competitie is misschien niet de populairste competitie ter wereld, maar er is veel kwaliteit en talent. Frankrijk is niet voor niets wereldkampioen. Pep Guardiola.

20:03 vooraf, 20 uur 03. OM won voor het laatst in de CL in 2012. De 1-0-nederlaag van Marseille op de openingsspeeldag was de 10e opeenvolgende verliespartij voor de Franse topclub in de Champions League. OM won voor het laatst op het kampioenenbal in 2012. Nog meer slechte voortekens voor OM: van zijn laatste 6 wedstrijden tegen Engelse clubs, kon het er geen enkele winnen (4 nederlagen, 2 gelijke spelen).

Nog meer slechte voortekens voor OM: van zijn laatste 6 wedstrijden tegen Engelse clubs, kon het er geen enkele winnen (4 nederlagen, 2 gelijke spelen).

19:59 vooraf, 19 uur 59. Payet en Strootman op de bank bij OM. Bij de thuisploeg vinden we de "grootste naam" op de bank. Dimitri Payet krijgt geen basisplaats van trainer Villas-Boas. Met Kevin Strootman zit nog een gevestigde waarde naast hem.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Aanvoerder De Bruyne patron bij City. Bij Manchester City ontbreken heel wat belangrijke spelers met blessures. Onder anderen Agüero, Gabriel Jesus, Fernandinho en Mendy zijn allemaal out. Wel in het basisteam vanavond: Kevin De Bruyne, en dat voor het eerst sinds hij terugkwam uit blessure. Onze landgenoot is zelfs aanvoerder van het team van Pep Guardiola. Ook van de partij: Aymeric Laporte. De Franse verdediger is opnieuw fit en krijgt meteen een basisplaats.

Wel in het basisteam vanavond: Kevin De Bruyne, en dat voor het eerst sinds hij terugkwam uit blessure. Onze landgenoot is zelfs aanvoerder van het team van Pep Guardiola. Ook van de partij: Aymeric Laporte. De Franse verdediger is opnieuw fit en krijgt meteen een basisplaats.

19:50 vooraf, 19 uur 50. City matig in eigen land, OM niet. In tegenstelling tot Manchester City heeft Olympique Marseille zijn seizoenstart niet gemist in eigen land. Na 8 speeldagen is de club van trainer André Villas-Boas vierde met 15 punten. Het volgt op slechts 3 punten van leider PSG. Man.City miste zijn start wel (een beetje). Het kon slechts 2 van zijn eerste 5 wedstrijden winnen en is pas 13e.

Man.City miste zijn start wel (een beetje). Het kon slechts 2 van zijn eerste 5 wedstrijden winnen en is pas 13e.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Wat gebeurde er vorige week? Manchester City begon met een 3-1-zege in eigen huis aan de Champions League. Porto kwam wel op voorsprong, maar dankzij Agüero, Gündogän en Torres zorgden pakte City toch nog de drie punten. Olympiakos-Marseille leek lang op een droevige 0-0 te zullen eindigen, tot Hassan er in de toegevoegde tijd toch nog 1-0 van maakte voor Olympiakos. Olympique staat vanavond dus meteen met het mes op de keel.

Olympiakos-Marseille leek lang op een droevige 0-0 te zullen eindigen, tot Hassan er in de toegevoegde tijd toch nog 1-0 van maakte voor Olympiakos. Olympique staat vanavond dus meteen met het mes op de keel.

19:43 - Vooraf Vooraf, 19 uur 43

Opstelling Olympique Marseille. Steve Mandanda, Leonardo Balerdi, Álvaro González, Duje Caleta-Car, Hiroki Sakai, Boubacar Kamara, Valentin Rongier, Jordan Amavi, Mickaël Cuisance, Florian Thauvin, Nemanja Radonjic

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko, Kevin De Bruyne, Rodri, Ilkay Gündogan, Raheem Sterling, Ferrán Torres, Phil Foden