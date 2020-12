Zidane: "Ontslag? Ik denk alleen maar aan zege en groepswinst"

16:25 vooraf, 16 uur 25. Ik kan niet in één minuut verklaren waarom we twee gezichten tonen. Dat heeft met veel factoren te maken. We verwachten dat de spelers om de drie dagen schitteren, we vragen veel van hen. Maar wanneer het moeilijk wordt, staan we er altijd. Zinedine Zidane. Ik kan niet in één minuut verklaren waarom we twee gezichten tonen. Dat heeft met veel factoren te maken. We verwachten dat de spelers om de drie dagen schitteren, we vragen veel van hen. Maar wanneer het moeilijk wordt, staan we er altijd. Zinedine Zidane

Zidane: "De club zal doen wat ze moet doen". Zidane denkt naar eigen zeggen "helemaal niet" aan een eventueel ontslag bij vroegtijdige uitschakeling. "Ik denk alleen maar aan winst en de groepszege", zei de Franse coach. "De rest interesseert me niet. De club zal uiteindelijk wel doen wat ze moet doen, zoals altijd." "Het is een belangrijke match om te tonen wat we waard zijn als ploeg. Ik ben ervan overtuigd dat we er een fantastische match van zullen maken, van het begin tot het eind. De club, de spelers, we zijn het allemaal gewoon om wedstrijden onder druk te spelen, waarin je het maximum geeft en de emoties opzij zet."

Zege of met wat geluk een gelijkspel. Real Madrid dreigt voor het eerst in het 25-jarige bestaan van de Champions League niet voorbij de groepsfase te raken. De 13-voudige eindwinnaar heeft wel de touwtjes zelf nog in handen. Als het wint van Mönchengladbach, stoot het door. Bij een gelijkspel moet het hopen dat Sjachtar verliest van Inter.

Ramos en Carvajal trainen weer. Real Madrid kan woensdag wellicht weer rekenen op zijn aanvoerder Sergio Ramos en rechtsachter Dani Carvajal. De voorbije weken was het defensief wat behelpen voor Zinédine Zidane, maar krijgt zijn verdediging net op tijd een boost. Maandag stonden Ramos en Carvajal voor het eerst sinds hun blessure weer op het trainingsveld. Real Madrid is met een zege tegen Mönchengladbach zeker van de 1/8e finales. Bij een gelijkspel moet het hopen op een zege van Inter tegen Sjachtar.

Real Madrid is met een zege tegen Mönchengladbach zeker van de 1/8e finales. Bij een gelijkspel moet het hopen op een zege van Inter tegen Sjachtar.

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Vinícius Júnior

Opstelling Borussia Mönchengladbach. Yann Sommer, Stefan Lainer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Oscar Wendt, Valentino Lazaro, Christoph Kramer, Lars Stindl, Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Alassane Pléa