LIVE: Spanning stijgt in Milaan, kan Inter of Sjachtar nog doorstoten naar de 1/8e finales?

90+6' tweede helft, minuut 96. Handanovic rukt mee naar voren op nog maar eens een hoekschop voor Inter, maar de bal wordt alweer weggewerkt door Sjachtar. . Handanovic rukt mee naar voren op nog maar eens een hoekschop voor Inter, maar de bal wordt alweer weggewerkt door Sjachtar.

90+5' tweede helft, minuut 95. Stilaan de hoekschop van de laatste kans voor Inter, maar die levert niks op. Het wordt nu wel heel lastig voor Inter. . Stilaan de hoekschop van de laatste kans voor Inter, maar die levert niks op. Het wordt nu wel heel lastig voor Inter.

90+4' tweede helft, minuut 94. De wedstrijd ligt stil, want Trubin heeft verzorging nodig. We gaan er nog wat tijd bijtellen. . De wedstrijd ligt stil, want Trubin heeft verzorging nodig. We gaan er nog wat tijd bijtellen.

90+3' tweede helft, minuut 93. Trubin houdt Sjachtar overeind. Hij bokst een gevaarlijke voorzet van Brozovic goed weg en tikt meteen daarna een schot van Eriksen over doel. Trubin heeft zich geblesseerd en blijft liggen. . Trubin houdt Sjachtar overeind. Hij bokst een gevaarlijke voorzet van Brozovic goed weg en tikt meteen daarna een schot van Eriksen over doel. Trubin heeft zich geblesseerd en blijft liggen.

90+1' tweede helft, minuut 91. 4 minuten extra. De extra tijd loopt. Krijgen we nog een winnaar in Milaan? . 4 minuten extra De extra tijd loopt. Krijgen we nog een winnaar in Milaan?

89' tweede helft, minuut 89. Lukaku verknoeit kopbalkans van Sanchez. Plots nog eens hoogspanning in de zestien van Sjachtar op een hoekschop voor Inter. Sanchez kan goed inkoppen, maar mikt de bal pal op Lukaku. Die stond ongelukkig in de weg, maar sowieso ook buitenspel. . Lukaku verknoeit kopbalkans van Sanchez Plots nog eens hoogspanning in de zestien van Sjachtar op een hoekschop voor Inter. Sanchez kan goed inkoppen, maar mikt de bal pal op Lukaku. Die stond ongelukkig in de weg, maar sowieso ook buitenspel.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Shakhtar Donetsk, Dentinho erin, Taison eruit wissel Taison Dentinho

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Internazionale, Matteo Darmian erin, Achraf Hakimi eruit wissel Achraf Hakimi Matteo Darmian

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Internazionale, Danilo D'Ambrosio erin, Alessandro Bastoni eruit wissel Alessandro Bastoni Danilo D'Ambrosio

85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Internazionale, Christian Eriksen erin, Lautaro Martínez eruit wissel Lautaro Martínez Christian Eriksen

84' tweede helft, minuut 84. Conte zet alles op alles en brengt ook nog Darmian, D'Ambrosio en Eriksen tussen de lijnen. Kunnen zij Inter op de valreep nog naar de 1/8e finales loodsen? . Conte zet alles op alles en brengt ook nog Darmian, D'Ambrosio en Eriksen tussen de lijnen. Kunnen zij Inter op de valreep nog naar de 1/8e finales loodsen?

82' tweede helft, minuut 82.

81' tweede helft, minuut 81. De klokt tikt voor Inter. Perisic zorgt voorlopig niet voor de grote omwenteling bij Inter. De tijd begint toch stilaan te dringen. Inter staat met lege handen en is Europees uitgeschakeld bij deze tussenstand. Sjachtar heeft nog het vangnet van de Europa League. . De klokt tikt voor Inter Perisic zorgt voorlopig niet voor de grote omwenteling bij Inter. De tijd begint toch stilaan te dringen. Inter staat met lege handen en is Europees uitgeschakeld bij deze tussenstand. Sjachtar heeft nog het vangnet van de Europa League.

76' tweede helft, minuut 76. Inter wordt nog wat offensiever met de inbreng van Alexis Sanchez. Hij neemt de plaats in van Gagliardini. . Inter wordt nog wat offensiever met de inbreng van Alexis Sanchez. Hij neemt de plaats in van Gagliardini.

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Internazionale, Alexis Sánchez erin, Roberto Gagliardini eruit wissel Roberto Gagliardini Alexis Sánchez

75' tweede helft, minuut 75. Sjachtar ruikt stilaan zijn kans en komt toch af en toe eens piepen. Taison krijgt een mooie kans, maar besluit te slap op Handanovic. . Sjachtar ruikt stilaan zijn kans en komt toch af en toe eens piepen. Taison krijgt een mooie kans, maar besluit te slap op Handanovic.

74' tweede helft, minuut 74. De nervositeit begint nu toch te stijgen in Milaan. Beide ploegen zijn momenteel uitgeschakeld in de Champions League, maar kunnen ook nog doorstoten. . De nervositeit begint nu toch te stijgen in Milaan. Beide ploegen zijn momenteel uitgeschakeld in de Champions League, maar kunnen ook nog doorstoten.

69' tweede helft, minuut 69. Conte gooit Perisic in de strijd, voor Young zit de wedstrijd erop. Kan Perisic de ban breken voor Inter? . Conte gooit Perisic in de strijd, voor Young zit de wedstrijd erop. Kan Perisic de ban breken voor Inter?

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Internazionale, Ivan Perišic erin, Ashley Young eruit wissel Ashley Young Ivan Perišic

67' tweede helft, minuut 67.

66' tweede helft, minuut 66. Huidige situatie. Real leidt nog steeds met 2-0 tegen Mönchengladbach en stoot op dit moment samen met de Duitse ploeg door naar de 1/8e finales. Sjachtar moet vrede nemen met de Europa League, Inter is Europees uitgeschakeld. . Huidige situatie Real leidt nog steeds met 2-0 tegen Mönchengladbach en stoot op dit moment samen met de Duitse ploeg door naar de 1/8e finales. Sjachtar moet vrede nemen met de Europa League, Inter is Europees uitgeschakeld.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Shakhtar Donetsk, Manor Solomon erin, Tetê eruit wissel Tetê Manor Solomon

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Shakhtar Donetsk, Alan Patrick erin, Marlos eruit wissel Marlos Alan Patrick

64' tweede helft, minuut 64. Handanovic voorkomt de 0-1! Plots een enorme kans voor Sjachtar na een snelle omschakeling. Tete haalt van buiten de zestien hard uit en dwingt Handanovic tot een knappe redding. In de hermening mikt Maycon vanuit een scherpe hoek over. . Handanovic voorkomt de 0-1! Plots een enorme kans voor Sjachtar na een snelle omschakeling. Tete haalt van buiten de zestien hard uit en dwingt Handanovic tot een knappe redding. In de hermening mikt Maycon vanuit een scherpe hoek over.

63' tweede helft, minuut 63. Trubin bokst een gevaarlijke voorzet goed weg, maar haalt daarmee ook Barella onderuit. Brozovic waagt zijn kans op de afvallende bal. Zijn afgeweken schot verdwijnt in hoekschop. . Trubin bokst een gevaarlijke voorzet goed weg, maar haalt daarmee ook Barella onderuit. Brozovic waagt zijn kans op de afvallende bal. Zijn afgeweken schot verdwijnt in hoekschop.

62' tweede helft, minuut 62. Brozovic haalt Taison onderuit en is zo de derde Inter-speler die tegen een gele kaart aanloopt. Inter is zijn greep toch weer wat aan het lossen. Het kan hier nog steeds alle kanten uit, maar voorlopig zitten de winnaars in Madrid. . Brozovic haalt Taison onderuit en is zo de derde Inter-speler die tegen een gele kaart aanloopt. Inter is zijn greep toch weer wat aan het lossen. Het kan hier nog steeds alle kanten uit, maar voorlopig zitten de winnaars in Madrid.

61' Gele kaart voor Marcelo Brozovic van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 61 Marcelo Brozovic Internazionale

56' tweede helft, minuut 56. Nog maar eens een voorzet van Bastoni. Lautaro Martinez loopt goed in, maar raakt de bal niet zuiver en verlengt de voorzet in één tijd ruim naast. Maar Inter blijft nu wel komen. . Nog maar eens een voorzet van Bastoni. Lautaro Martinez loopt goed in, maar raakt de bal niet zuiver en verlengt de voorzet in één tijd ruim naast. Maar Inter blijft nu wel komen.

54' tweede helft, minuut 54.

53' tweede helft, minuut 53. Lukaku net niet! Inter komt steeds dichter in de buurt van de 1-0. Brozovic schildert een vrije trap op het hoofd van Lukaku. Trubin houdt hem met een knappe reflex van de openingstreffer. Hij kan de bal nog net over de lat tikken. . Lukaku net niet! Inter komt steeds dichter in de buurt van de 1-0. Brozovic schildert een vrije trap op het hoofd van Lukaku. Trubin houdt hem met een knappe reflex van de openingstreffer. Hij kan de bal nog net over de lat tikken.

52' tweede helft, minuut 52. Inter probeert nu toch nadrukkelijk het commando te nemen, Sjachtar wordt in het defensief gedrongen. Kunnen de bezoekers dit volhouden? . Inter probeert nu toch nadrukkelijk het commando te nemen, Sjachtar wordt in het defensief gedrongen. Kunnen de bezoekers dit volhouden?

51' tweede helft, minuut 51. Kopbal Lukaku. Lukaku wordt eindelijk eens in stelling gebracht met een voorzet vanaf de linkerflank. Maar zijn kopbal mist kracht, Trubin kan de bal simpel plukken. . Kopbal Lukaku Lukaku wordt eindelijk eens in stelling gebracht met een voorzet vanaf de linkerflank. Maar zijn kopbal mist kracht, Trubin kan de bal simpel plukken.

48' tweede helft, minuut 48. Bastoni slingert de bal gevaarlijk voor doel, maar Trubin bokst de voorzet met één vuist overtuigend weg. Inter begint wel gretig aan de tweede helft. Zou Conte een stevige peptalk gegeven hebben? . Bastoni slingert de bal gevaarlijk voor doel, maar Trubin bokst de voorzet met één vuist overtuigend weg. Inter begint wel gretig aan de tweede helft. Zou Conte een stevige peptalk gegeven hebben?

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Als Real zijn voorsprong vasthoudt tegen Gladbach, dan is Inter met een overwinning tegen Sjachtar geplaatst voor de 1/8e finales. Inspireert dat besef Lukaku en co tot een betere tweede helft? . 2e helft Als Real zijn voorsprong vasthoudt tegen Gladbach, dan is Inter met een overwinning tegen Sjachtar geplaatst voor de 1/8e finales. Inspireert dat besef Lukaku en co tot een betere tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Inter moet winnen om alsnog de 1/8e finales te halen, maar halfweg blijft het op een scoreloos gelijkspel steken tegen Sjachtar. Lautaro Martinez mikte al na 6 minuten de beste kans op de lat in een ontgoochelende eerste helft. . Rust Inter moet winnen om alsnog de 1/8e finales te halen, maar halfweg blijft het op een scoreloos gelijkspel steken tegen Sjachtar. Lautaro Martinez mikte al na 6 minuten de beste kans op de lat in een ontgoochelende eerste helft.

44' eerste helft, minuut 44. Balverlies achteraan bij Sjachtar, maar Inter profiteert niet. Gagliardini pakt uit met een overhaast schot, zijn lage schuiver gaat ruim naast. . Balverlies achteraan bij Sjachtar, maar Inter profiteert niet. Gagliardini pakt uit met een overhaast schot, zijn lage schuiver gaat ruim naast.

41' eerste helft, minuut 41. Trubin blijft foutloos. Lukaku kruipt even in de rol van aangever. Zijn voorzet vanaf rechts is perfect op maat, maar de kopbal van Lautaro Martinez landt pal in de handen van Trubin. Conte vindt het alvast een applausje waard. . Trubin blijft foutloos Lukaku kruipt even in de rol van aangever. Zijn voorzet vanaf rechts is perfect op maat, maar de kopbal van Lautaro Martinez landt pal in de handen van Trubin. Conte vindt het alvast een applausje waard.

40' eerste helft, minuut 40. Dodo in de handen van Handanovic. De vrije trap levert niks op, maar in de herneming kan Dodo wel uithalen van buiten de zestien. Handanovic moet een eerste keer aan de bak, maar komt niet echt in de problemen. . Dodo in de handen van Handanovic De vrije trap levert niks op, maar in de herneming kan Dodo wel uithalen van buiten de zestien. Handanovic moet een eerste keer aan de bak, maar komt niet echt in de problemen.

39' eerste helft, minuut 39. Ook Hakimi loopt tegen een gele kaart aan. Hij kon Taison enkel foutief afstoppen. Sjachtar houdt er een vrije trap aan over, maar wel op ruim 27 meter van doel. . Ook Hakimi loopt tegen een gele kaart aan. Hij kon Taison enkel foutief afstoppen. Sjachtar houdt er een vrije trap aan over, maar wel op ruim 27 meter van doel.

39' Gele kaart voor Achraf Hakimi van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 39 Achraf Hakimi Internazionale

39' eerste helft, minuut 39.

37' eerste helft, minuut 37. Einde wedstrijd voor Vitao, hij moet het veld geblesseerd verlaten. Khocholava is zijn vervanger. . Einde wedstrijd voor Vitao, hij moet het veld geblesseerd verlaten. Khocholava is zijn vervanger.

36' eerste helft, minuut 36. Vervanging bij Shakhtar Donetsk, Davit Khocholava erin, Vitão eruit wissel Vitão Davit Khocholava

36' eerste helft, minuut 36. Is er noodgedwongen wissel op komst bij Sjachtar? Voor Vitao lijkt de wedstrijd voorbij. Hij gaat er met een grimas op zijn gezicht bij zitten. . Is er noodgedwongen wissel op komst bij Sjachtar? Voor Vitao lijkt de wedstrijd voorbij. Hij gaat er met een grimas op zijn gezicht bij zitten.

34' eerste helft, minuut 34. Real dendert voort. Real doet voorlopig wat het moet doen. Met zijn tweede van de avond heeft Benzema de Madrilenen op een 2-0-voorsprong gebracht. Bij Gladbach moeten ze nu toch stilaan met een bang hartje afwachten wat er in Milaan gebeurt. . Real dendert voort Real doet voorlopig wat het moet doen. Met zijn tweede van de avond heeft Benzema de Madrilenen op een 2-0-voorsprong gebracht. Bij Gladbach moeten ze nu toch stilaan met een bang hartje afwachten wat er in Milaan gebeurt.

31' eerste helft, minuut 31. Skriniar waagt in één tijd zijn kans op een afvallende bal. Van net buiten de zestien mikt hij naast. Veel meer heeft Inter ook na een halfuur wedstrijd niet te bieden. . Skriniar waagt in één tijd zijn kans op een afvallende bal. Van net buiten de zestien mikt hij naast. Veel meer heeft Inter ook na een halfuur wedstrijd niet te bieden.

29' Gele kaart voor Roberto Gagliardini van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 29 Roberto Gagliardini Internazionale

29' Gele kaart voor Vitão van Shakhtar Donetsk tijdens eerste helft, minuut 29 Vitão Shakhtar Donetsk

29' eerste helft, minuut 29. Gemene overtreding van Vitao. Vitao tikt de oprukkende Lukaku langs achteren aan. Scheidsrechter Vincic deelt zijn eerste gele kaart uit en daar mag Vitao nog blij mee zijn. Dat vindt ook Gagliardini, maar die krijgt op zijn beurt geel voor protest. . Gemene overtreding van Vitao Vitao tikt de oprukkende Lukaku langs achteren aan. Scheidsrechter Vincic deelt zijn eerste gele kaart uit en daar mag Vitao nog blij mee zijn. Dat vindt ook Gagliardini, maar die krijgt op zijn beurt geel voor protest.

28' eerste helft, minuut 28. Vitao kopt de bal in hoekschop, de vierde al voor Inter. Maar ook nu overleeft Sjachtar de stilstaande fase. De bezoekers houden al bij al makkelijk stand tegen een matig Inter. . Vitao kopt de bal in hoekschop, de vierde al voor Inter. Maar ook nu overleeft Sjachtar de stilstaande fase. De bezoekers houden al bij al makkelijk stand tegen een matig Inter.

26' Kan Martinez scoren in zijn jubileumwedstrijd voor Inter? eerste helft, minuut 26. Kan Martinez scoren in zijn jubileumwedstrijd voor Inter? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336762947830489093

23' eerste helft, minuut 23.

23' eerste helft, minuut 23. Schot De Vrij in hoekschop gewerkt. Toch even alle hens aan dek bij Sjachtar op een hoekschop voor Inter. De bal blijft voor doel hangen, maar het schot van De Vrij wordt afgeblokt. Het levert wel een nieuwe hoekschop op, maar tot een concrete kans leidt die niet. . Schot De Vrij in hoekschop gewerkt Toch even alle hens aan dek bij Sjachtar op een hoekschop voor Inter. De bal blijft voor doel hangen, maar het schot van De Vrij wordt afgeblokt. Het levert wel een nieuwe hoekschop op, maar tot een concrete kans leidt die niet.

20' eerste helft, minuut 20. Kovalenko baant zich een weg door het centrum en haalt van ver uit, maar zijn schot gaat hoog over en naast. De eerste doelpoging van Sjachtar, maar één om snel te vergeten. . Kovalenko baant zich een weg door het centrum en haalt van ver uit, maar zijn schot gaat hoog over en naast. De eerste doelpoging van Sjachtar, maar één om snel te vergeten.

20' eerste helft, minuut 20. Inter en Sjachtar virtueel uitgeschakeld. Heel veel dadendrang is er toch niet te bespeuren bij Inter. Hetzelfde kan gezegd worden van Sjachtar. Vreemd, want op dit moment zijn beide ploegen uitgeschakeld in de Champions League en stoten Real Madrid en Mönchengladbach door naar de 1/8e finales. . Inter en Sjachtar virtueel uitgeschakeld Heel veel dadendrang is er toch niet te bespeuren bij Inter. Hetzelfde kan gezegd worden van Sjachtar. Vreemd, want op dit moment zijn beide ploegen uitgeschakeld in de Champions League en stoten Real Madrid en Mönchengladbach door naar de 1/8e finales.

17' eerste helft, minuut 17. Martinez mikt over. Opnieuw een kans voor Inter en opnieuw is het Lautaro Martinez die voor dreiging zorgt. Hij haalt vanuit de draai knap uit, maar zijn afstandsschot gaat over doel. . Martinez mikt over Opnieuw een kans voor Inter en opnieuw is het Lautaro Martinez die voor dreiging zorgt. Hij haalt vanuit de draai knap uit, maar zijn afstandsschot gaat over doel.

12' eerste helft, minuut 12. Matige wedstrijd. Voorlopig blijft de opwinding in deze wedstrijd beperkt tot de knal op de lat van Lautaro Martinez. Het is wachten tot de wedstrijd openbreekt. . Matige wedstrijd Voorlopig blijft de opwinding in deze wedstrijd beperkt tot de knal op de lat van Lautaro Martinez. Het is wachten tot de wedstrijd openbreekt.

9' eerste helft, minuut 9.

9' eerste helft, minuut 9. Real op voorsprong. In Madrid is er wél al gescoord. Benzema heeft Real daar zojuist op voorsprong gebracht tegen Mönchengladbach. Goed nieuws voor Inter, want bij een gelijkspel in Madrid zijn de Milanezen sowieso uitgeschakeld. . Real op voorsprong In Madrid is er wél al gescoord. Benzema heeft Real daar zojuist op voorsprong gebracht tegen Mönchengladbach. Goed nieuws voor Inter, want bij een gelijkspel in Madrid zijn de Milanezen sowieso uitgeschakeld.

7' eerste helft, minuut 7. Martinez op de lat! Inter komt al na amper 6 minuten bijzonder dicht bij de 1-0! Lukaku laat een voorzet van Barella passeren voor Lautaro Martinez en die knalt de bal in één tijd snoeihard tegen de lat. Sjachtar ontsnapt! . Martinez op de lat! Inter komt al na amper 6 minuten bijzonder dicht bij de 1-0! Lukaku laat een voorzet van Barella passeren voor Lautaro Martinez en die knalt de bal in één tijd snoeihard tegen de lat. Sjachtar ontsnapt!

4' eerste helft, minuut 4. Sjachtar zet meteen hoog druk en zorgt er zo voor dat de combinaties van Inter er nog niet uit komen. Het is nog wat zoeken voor de thuisploeg. . Sjachtar zet meteen hoog druk en zorgt er zo voor dat de combinaties van Inter er nog niet uit komen. Het is nog wat zoeken voor de thuisploeg.

3' eerste helft, minuut 3. Inter pakt al meteen uit met een snelle omschakeling, maar Barella krijgt de bal net niet tot bij Lukaku. Conte stuurt al driftig bij aan de zijlijn. . Inter pakt al meteen uit met een snelle omschakeling, maar Barella krijgt de bal net niet tot bij Lukaku. Conte stuurt al driftig bij aan de zijlijn.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Inter en Sjachtar beginnen in de regen aan de beslissende wedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza. Regent het straks ook goals? . Aftrap Inter en Sjachtar beginnen in de regen aan de beslissende wedstrijd in het Stadio Giuseppe Meazza. Regent het straks ook goals?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:58 vooraf, 20 uur 58. Sjachtar moet de Oekraïense eer hooghouden, want Dinamo Kiev ligt uit het kampioenenbal. Juventus en Barcelona bleken te sterk in Groep G. Dinamo kon wel Ferencvaros achter zich houden en overwintert dus in de Europa League. . Sjachtar moet de Oekraïense eer hooghouden, want Dinamo Kiev ligt uit het kampioenenbal. Juventus en Barcelona bleken te sterk in Groep G. Dinamo kon wel Ferencvaros achter zich houden en overwintert dus in de Europa League.

20:53 vooraf, 20 uur 53. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336760263287185411

20:49 vooraf, 20 uur 49. Ook Sjachtar heeft 3 opeenvolgende overwinningen achter de rug. Het won in eigen land van Dnipro-1 en Mynai en pakte tussendoor ook de volle buit tegen Real Madrid. In de Oekraïense competitie is Sjachtar na 12 speeldagen 2e, op 3 punten van Dinamo Kiev. . Ook Sjachtar heeft 3 opeenvolgende overwinningen achter de rug. Het won in eigen land van Dnipro-1 en Mynai en pakte tussendoor ook de volle buit tegen Real Madrid. In de Oekraïense competitie is Sjachtar na 12 speeldagen 2e, op 3 punten van Dinamo Kiev.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Inter kan met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen na 3 opeenvolgende overwinningen tegen Sassuolo, Mönchengladbach en Bologna. Opvallend, in elk van die wedstrijden scoorde het 3 keer. In de Serie A staat Inter na 10 speeldagen 2e, op 5 punten van Milan. . Inter kan met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen na 3 opeenvolgende overwinningen tegen Sassuolo, Mönchengladbach en Bologna. Opvallend, in elk van die wedstrijden scoorde het 3 keer. In de Serie A staat Inter na 10 speeldagen 2e, op 5 punten van Milan.

20:44 vooraf, 20 uur 44. Drijft Lukaku zijn doelpuntenaantal op? Inter trof in zijn 5 groepswedstrijden 7 keer raak. Maar liefst 4 stuks daarvan staan op naam van Lukaku. De overige 3 werden gemaakt door Lautaro Martinez, Perisic en Darmian. Het aantal tegendoelpunten staat al op 9. . Drijft Lukaku zijn doelpuntenaantal op? Inter trof in zijn 5 groepswedstrijden 7 keer raak. Maar liefst 4 stuks daarvan staan op naam van Lukaku. De overige 3 werden gemaakt door Lautaro Martinez, Perisic en Darmian. Het aantal tegendoelpunten staat al op 9.

20:42 vooraf, 20 uur 42. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336755686944989186

20:38 vooraf, 20 uur 38. Inter boekte vorige week op bezoek bij Mönchengladbach pas zijn eerste overwinning in deze groepsfase. Met 2 treffers hield Lukaku Inter tot op de laatste speeldag in de running voor de 1/8e finales. Om die ook te bereiken zal alles vanavond wel perfect in de plooi moeten vallen voor Inter. . Inter boekte vorige week op bezoek bij Mönchengladbach pas zijn eerste overwinning in deze groepsfase. Met 2 treffers hield Lukaku Inter tot op de laatste speeldag in de running voor de 1/8e finales. Om die ook te bereiken zal alles vanavond wel perfect in de plooi moeten vallen voor Inter.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Inter hoopt op herhaling van 5-0-zege. Bij Inter hopen ze vanavond wellicht op een herhaling van hun halve finale tegen Sjachtar afgelopen zomer. Lukaku en co stootten toen met een overtuigende 5-0-overwinning in Düsseldorf door naar de finale van de Europa League. Daarin gingen ze wel onderuit tegen Sevilla. . Inter hoopt op herhaling van 5-0-zege Bij Inter hopen ze vanavond wellicht op een herhaling van hun halve finale tegen Sjachtar afgelopen zomer. Lukaku en co stootten toen met een overtuigende 5-0-overwinning in Düsseldorf door naar de finale van de Europa League. Daarin gingen ze wel onderuit tegen Sevilla.

20:32 vooraf, 20 uur 32. De heenwedstrijd in Kiev eindigde in een scoreloos gelijkspel. Inter had toen wel de beste kansen, maar de lat hield zowel Barella als Lukaku van een goal in de eerste helft en na de rust liet Lautaro Martinez een huizenhoge kans onbenut. . De heenwedstrijd in Kiev eindigde in een scoreloos gelijkspel. Inter had toen wel de beste kansen, maar de lat hield zowel Barella als Lukaku van een goal in de eerste helft en na de rust liet Lautaro Martinez een huizenhoge kans onbenut.



20:27 Hier moet het vanavond gebeuren voor Inter en Sjachtar. vooraf, 20 uur 27. Hier moet het vanavond gebeuren voor Inter en Sjachtar Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336749047873417223

20:23 vooraf, 20 uur 23. Geen Junior Moraes bij Sjachtar. Bij Sjachtar moeten ze het stellen zonder Junior Moraes, hij viel vorige week geblesseerd uit tegen Real. Maycon is zijn vervanger. Voor de rest rekent coach Luis Castro op dezelfde namen die vorige week begonnen tegen Real. . Geen Junior Moraes bij Sjachtar Bij Sjachtar moeten ze het stellen zonder Junior Moraes, hij viel vorige week geblesseerd uit tegen Real. Maycon is zijn vervanger. Voor de rest rekent coach Luis Castro op dezelfde namen die vorige week begonnen tegen Real.

20:18 vooraf, 20 uur 18. 1 wissel bij Inter. Weinig veranderingen bij Inter t.o.v. de ploeg die vorige week begon tegen Mönchengladbach. Enkel Darmian verdwijnt uit de basis, hij wordt vervangen door Hakimi. Conte kan vanavond geen beroep doen op de geblesseerde Vidal. . 1 wissel bij Inter Weinig veranderingen bij Inter t.o.v. de ploeg die vorige week begon tegen Mönchengladbach. Enkel Darmian verdwijnt uit de basis, hij wordt vervangen door Hakimi. Conte kan vanavond geen beroep doen op de geblesseerde Vidal.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Wanneer stoot Inter door? Wat moet Sjachtar doen? Nog even samenvatten: Inter blijft in de Champions League als het wint van Sjachtar en als Real-Gladbach niet op een gelijkspel eindigt. Het is Europees uitgebekerd als het niet wint. Sjachtar Donetsk stoot door als het Inter klopt of als beide wedstrijden op een gelijkspel eindigen. Het tuimelt naar de 4e plaats als het verliest en als Real dat niet doet. . Wanneer stoot Inter door? Wat moet Sjachtar doen? Nog even samenvatten: Inter blijft in de Champions League als het wint van Sjachtar en als Real-Gladbach niet op een gelijkspel eindigt. Het is Europees uitgebekerd als het niet wint. Sjachtar Donetsk stoot door als het Inter klopt of als beide wedstrijden op een gelijkspel eindigen. Het tuimelt naar de 4e plaats als het verliest en als Real dat niet doet.

20:11 De startelf van Sjachtar:. vooraf, 20 uur 11. De startelf van Sjachtar: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336743666442911744

20:11 Lukaku krijgt spitsbroeder Lautaro Martinez naast zich. vooraf, 20 uur 11. Lukaku krijgt spitsbroeder Lautaro Martinez naast zich. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1336745732959838226

09-12-2020 09-12-2020.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Angst voor salonremise in Madrid. Inter kan zich enkel met een zege tegen Sjachtar plaatsen voor de volgende ronde, maar als Real Madrid en Mönchengladbach het op een akkoordje zouden gooien voor een salonremise liggen de Italianen er toch uit. Als Real en Gladbach gelijkspelen en Sjachtar weet minstens een punt te veroveren in Milaan, dan zit Real alsnog met de gebakken peren. . Angst voor salonremise in Madrid Inter kan zich enkel met een zege tegen Sjachtar plaatsen voor de volgende ronde, maar als Real Madrid en Mönchengladbach het op een akkoordje zouden gooien voor een salonremise liggen de Italianen er toch uit. Als Real en Gladbach gelijkspelen en Sjachtar weet minstens een punt te veroveren in Milaan, dan zit Real alsnog met de gebakken peren.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Dit is de Champions League, geen spelletje in het park. Ik ben totaal niet ongerust over wat er in Madrid zou kunnen gebeuren. Ik hoop ook dat de media niet te veel focussen op geruchten over samenzweringen. Ik word er depressief van. Antonio Conte (coach Inter). Dit is de Champions League, geen spelletje in het park. Ik ben totaal niet ongerust over wat er in Madrid zou kunnen gebeuren. Ik hoop ook dat de media niet te veel focussen op geruchten over samenzweringen. Ik word er depressief van. Antonio Conte (coach Inter)

15:14 vooraf, 15 uur 14. Geen Nainggolan of Vidal. Inter-coach Conte mist tegen Sjachtar met Radja Nainggolan en Arturo Vidal 2 krijgers voor het middenveld. Ze hebben allebei last van een spierblessure. Vidal was tegen Real nog de boeman met een domme rode kaart. . Geen Nainggolan of Vidal Inter-coach Conte mist tegen Sjachtar met Radja Nainggolan en Arturo Vidal 2 krijgers voor het middenveld. Ze hebben allebei last van een spierblessure. Vidal was tegen Real nog de boeman met een domme rode kaart.

15:14 - Vooraf Vooraf, 15 uur 14

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Samir Handanovic

Opstelling Shakhtar Donetsk. Anatoliy Trubin, Dodo, Valeriy Bondar, Taras Stepanenko, Vitão, Mykola Matviyenko, Marlos, Viktor Kovalenko, Maycon, Tetê, Taison Opstelling Shakhtar Donetsk Taison, Tetê, Maycon, Viktor Kovalenko, Marlos, Mykola Matviyenko, Vitão, Taras Stepanenko, Valeriy Bondar, Dodo, Anatoliy Trubin