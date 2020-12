Kan Lukaku Inter alsnog naar de 1/8e finales loodsen?

20:49 vooraf, 20 uur 49. Ook Sjachtar heeft 3 opeenvolgende overwinningen achter de rug. Het won in eigen land van Dnipro-1 en Mynai en pakte tussendoor ook de volle buit tegen Real Madrid. In de Oekraïense competitie is Sjachtar na 12 speeldagen 2e, op 3 punten van Dinamo Kiev. . Ook Sjachtar heeft 3 opeenvolgende overwinningen achter de rug. Het won in eigen land van Dnipro-1 en Mynai en pakte tussendoor ook de volle buit tegen Real Madrid. In de Oekraïense competitie is Sjachtar na 12 speeldagen 2e, op 3 punten van Dinamo Kiev.

20:46 vooraf, 20 uur 46. Inter kan met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen na 3 opeenvolgende overwinningen tegen Sassuolo, Mönchengladbach en Bologna. Opvallend, in elk van die wedstrijden scoorde het 3 keer. In de Serie A staat Inter na 10 speeldagen 2e, op 5 punten van Milan. . Inter kan met vertrouwen aan de wedstrijd beginnen na 3 opeenvolgende overwinningen tegen Sassuolo, Mönchengladbach en Bologna. Opvallend, in elk van die wedstrijden scoorde het 3 keer. In de Serie A staat Inter na 10 speeldagen 2e, op 5 punten van Milan.

20:44 vooraf, 20 uur 44. Drijft Lukaku zijn doelpuntenaantal op? Inter trof in zijn 5 groepswedstrijden 7 keer raak. Maar liefst 4 stuks daarvan staan op naam van Lukaku. De overige 3 werden gemaakt door Lautaro Martinez, Perisic en Darmian. Het aantal tegendoelpunten staat al op 9. . Drijft Lukaku zijn doelpuntenaantal op? Inter trof in zijn 5 groepswedstrijden 7 keer raak. Maar liefst 4 stuks daarvan staan op naam van Lukaku. De overige 3 werden gemaakt door Lautaro Martinez, Perisic en Darmian. Het aantal tegendoelpunten staat al op 9.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Inter boekte vorige week op bezoek bij Mönchengladbach pas zijn eerste overwinning in deze groepsfase. Met 2 treffers hield Lukaku Inter tot op de laatste speeldag in de running voor de 1/8e finales. Om die ook te bereiken zal alles vanavond wel perfect in de plooi moeten vallen voor Inter. . Inter boekte vorige week op bezoek bij Mönchengladbach pas zijn eerste overwinning in deze groepsfase. Met 2 treffers hield Lukaku Inter tot op de laatste speeldag in de running voor de 1/8e finales. Om die ook te bereiken zal alles vanavond wel perfect in de plooi moeten vallen voor Inter.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Inter hoopt op herhaling van 5-0-zege. Bij Inter hopen ze vanavond wellicht op een herhaling van hun halve finale tegen Sjachtar afgelopen zomer. Lukaku en co stootten toen met een overtuigende 5-0-overwinning in Düsseldorf door naar de finale van de Europa League. Daarin gingen ze wel onderuit tegen Sevilla. . Inter hoopt op herhaling van 5-0-zege Bij Inter hopen ze vanavond wellicht op een herhaling van hun halve finale tegen Sjachtar afgelopen zomer. Lukaku en co stootten toen met een overtuigende 5-0-overwinning in Düsseldorf door naar de finale van de Europa League. Daarin gingen ze wel onderuit tegen Sevilla.

20:32 vooraf, 20 uur 32. De heenwedstrijd in Kiev eindigde in een scoreloos gelijkspel. Inter had toen wel de beste kansen, maar de lat hield zowel Barella als Lukaku van een goal in de eerste helft en na de rust liet Lautaro Martinez een huizenhoge kans onbenut. . De heenwedstrijd in Kiev eindigde in een scoreloos gelijkspel. Inter had toen wel de beste kansen, maar de lat hield zowel Barella als Lukaku van een goal in de eerste helft en na de rust liet Lautaro Martinez een huizenhoge kans onbenut.



20:23 vooraf, 20 uur 23. Geen Junior Moraes bij Sjachtar. Bij Sjachtar moeten ze het stellen zonder Junior Moraes, hij viel vorige week geblesseerd uit tegen Real. Maycon is zijn vervanger. Voor de rest rekent coach Luis Castro op dezelfde namen die vorige week begonnen tegen Real. . Geen Junior Moraes bij Sjachtar Bij Sjachtar moeten ze het stellen zonder Junior Moraes, hij viel vorige week geblesseerd uit tegen Real. Maycon is zijn vervanger. Voor de rest rekent coach Luis Castro op dezelfde namen die vorige week begonnen tegen Real.

20:18 vooraf, 20 uur 18. 1 wissel bij Inter. Weinig veranderingen bij Inter t.o.v. de ploeg die vorige week begon tegen Mönchengladbach. Enkel Darmian verdwijnt uit de basis, hij wordt vervangen door Hakimi. Conte kan vanavond geen beroep doen op de geblesseerde Vidal. . 1 wissel bij Inter Weinig veranderingen bij Inter t.o.v. de ploeg die vorige week begon tegen Mönchengladbach. Enkel Darmian verdwijnt uit de basis, hij wordt vervangen door Hakimi. Conte kan vanavond geen beroep doen op de geblesseerde Vidal.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Wanneer stoot Inter door? Wat moet Sjachtar doen? Nog even samenvatten: Inter blijft in de Champions League als het wint van Sjachtar en als Real-Gladbach niet op een gelijkspel eindigt. Het is Europees uitgebekerd als het niet wint. Sjachtar Donetsk stoot door als het Inter klopt of als beide wedstrijden op een gelijkspel eindigen. Het tuimelt naar de 4e plaats als het verliest en als Real dat niet doet. . Wanneer stoot Inter door? Wat moet Sjachtar doen? Nog even samenvatten: Inter blijft in de Champions League als het wint van Sjachtar en als Real-Gladbach niet op een gelijkspel eindigt. Het is Europees uitgebekerd als het niet wint. Sjachtar Donetsk stoot door als het Inter klopt of als beide wedstrijden op een gelijkspel eindigen. Het tuimelt naar de 4e plaats als het verliest en als Real dat niet doet.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Angst voor salonremise in Madrid. Inter kan zich enkel met een zege tegen Sjachtar plaatsen voor de volgende ronde, maar als Real Madrid en Mönchengladbach het op een akkoordje zouden gooien voor een salonremise liggen de Italianen er toch uit. Als Real en Gladbach gelijkspelen en Sjachtar weet minstens een punt te veroveren in Milaan, dan zit Real alsnog met de gebakken peren. . Angst voor salonremise in Madrid Inter kan zich enkel met een zege tegen Sjachtar plaatsen voor de volgende ronde, maar als Real Madrid en Mönchengladbach het op een akkoordje zouden gooien voor een salonremise liggen de Italianen er toch uit. Als Real en Gladbach gelijkspelen en Sjachtar weet minstens een punt te veroveren in Milaan, dan zit Real alsnog met de gebakken peren.

15:21 vooraf, 15 uur 21. Dit is de Champions League, geen spelletje in het park. Ik ben totaal niet ongerust over wat er in Madrid zou kunnen gebeuren. Ik hoop ook dat de media niet te veel focussen op geruchten over samenzweringen. Ik word er depressief van. Antonio Conte (coach Inter). Dit is de Champions League, geen spelletje in het park. Ik ben totaal niet ongerust over wat er in Madrid zou kunnen gebeuren. Ik hoop ook dat de media niet te veel focussen op geruchten over samenzweringen. Ik word er depressief van. Antonio Conte (coach Inter)

15:14 vooraf, 15 uur 14. Geen Nainggolan of Vidal. Inter-coach Conte mist tegen Sjachtar met Radja Nainggolan en Arturo Vidal 2 krijgers voor het middenveld. Ze hebben allebei last van een spierblessure. Vidal was tegen Real nog de boeman met een domme rode kaart. . Geen Nainggolan of Vidal Inter-coach Conte mist tegen Sjachtar met Radja Nainggolan en Arturo Vidal 2 krijgers voor het middenveld. Ze hebben allebei last van een spierblessure. Vidal was tegen Real nog de boeman met een domme rode kaart.

15:14 - Vooraf Vooraf, 15 uur 14

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez

Opstelling Shakhtar Donetsk. Anatoliy Trubin, Dodo, Valeriy Bondar, Vitão, Mykola Matviyenko, Viktor Kovalenko, Taras Stepanenko, Maycon, Tetê, Marlos, Taison