Conte: "Al die samenzweringstheorieën, ik word er depressief van"

vooraf, 15 uur 21. Angst voor salonremise in Madrid. Inter kan zich enkel met een zege tegen Sjachtar plaatsen voor de volgende ronde, maar als Real Madrid en Mönchengladbach het op een akkoordje zouden gooien voor een salonremise liggen de Italianen er toch uit. Als Real en Gladbach gelijkspelen en Sjachtar weet minstens een punt te veroveren in Milaan, dan zit Real alsnog met de gebakken peren. .

vooraf, 15 uur 21. Dit is de Champions League, geen spelletje in het park. Ik ben totaal niet ongerust over wat er in Madrid zou kunnen gebeuren. Ik hoop ook dat de media niet te veel focussen op geruchten over samenzweringen. Ik word er depressief van. Antonio Conte (coach Inter).