LIVE: Pléa brengt Inter op de rand van de uitschakeling

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Mönchengladbach en Inter gaan rusten met een 1-1-tussenstand. Darmian bracht een bijzonder gretig Inter al na ruim een kwartier op voorsprong. Pléa bekroonde kort voor de rust een sterk slotkwartier van de thuisploeg met de gelijkmaker. . Rust Mönchengladbach en Inter gaan rusten met een 1-1-tussenstand. Darmian bracht een bijzonder gretig Inter al na ruim een kwartier op voorsprong. Pléa bekroonde kort voor de rust een sterk slotkwartier van de thuisploeg met de gelijkmaker.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. GOAL: 46' Pléa 1-1 Mönchengladbach komt net voor de rust zowaar langszij. Lazaro gooit de bal voor doel en daar kopt Pléa de gelijkmaker via de grond in doel. . GOAL: 46' Pléa 1-1 Mönchengladbach komt net voor de rust zowaar langszij. Lazaro gooit de bal voor doel en daar kopt Pléa de gelijkmaker via de grond in doel.

45+1' eerste helft, minuut 46.

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Alassane Pléa van Borussia Mönchengladbach. 1, 1. goal Borussia Mönchengladbach Internazionale rust 1 1

45' eerste helft, minuut 45.

45' eerste helft, minuut 45. Stindl gaat onderuit in de zestien in een duel met Bastoni, maar scheidsrechter Makkelie gaat er niet op in. Terecht, want er was niks aan. . Stindl gaat onderuit in de zestien in een duel met Bastoni, maar scheidsrechter Makkelie gaat er niet op in. Terecht, want er was niks aan.

44' eerste helft, minuut 44. Krijgen we nog iets te zien voor de rust? Beide ploegen lijken nu toch wat gas terug te nemen. . Krijgen we nog iets te zien voor de rust? Beide ploegen lijken nu toch wat gas terug te nemen.

38' eerste helft, minuut 38. Thuram botst op Handanovic. Is de trein van Gladbach eindelijk vertrokken? Thuram pakt uit met een knappe actie in de zestien. Hij mikt de bal met een gekruist schot door de benen van Skriniar, Handanovic voorkomt de gelijkmaker met een prima parade. . Thuram botst op Handanovic Is de trein van Gladbach eindelijk vertrokken? Thuram pakt uit met een knappe actie in de zestien. Hij mikt de bal met een gekruist schot door de benen van Skriniar, Handanovic voorkomt de gelijkmaker met een prima parade.

37' eerste helft, minuut 37. Handanovic eindelijk aan het werk. Opeens toch doelgevaar van Gladbach. Lainer waagt zijn kans met een verre knal, maar Handanovic brengt redding voor Inter. Meteen daarna kan Stindl van dichtbij koppen, maar ook nu komt Handanovic als winnaar uit de strijd. . Handanovic eindelijk aan het werk Opeens toch doelgevaar van Gladbach. Lainer waagt zijn kans met een verre knal, maar Handanovic brengt redding voor Inter. Meteen daarna kan Stindl van dichtbij koppen, maar ook nu komt Handanovic als winnaar uit de strijd.

37' eerste helft, minuut 37.

36' eerste helft, minuut 36. Dik verdiend, meer kan je niet zeggen over de voorsprong van Inter. Gladbach raakt voorlopig niet aan kansen, terwijl Inter bijzonder veel gretigheid uitstraalt. . Dik verdiend, meer kan je niet zeggen over de voorsprong van Inter. Gladbach raakt voorlopig niet aan kansen, terwijl Inter bijzonder veel gretigheid uitstraalt.

34' eerste helft, minuut 34. Sommer houdt Lautaro van de 0-2! Alweer een prima actie van Lukaku. Hij ontdoet zich van zijn belagers en geeft de bal perfect mee met Lautaro. Die mag het na een afgeblokt schot een tweede keer proberen, maar met een prima redding werkt Sommer de bal in hoekschop. . Sommer houdt Lautaro van de 0-2! Alweer een prima actie van Lukaku. Hij ontdoet zich van zijn belagers en geeft de bal perfect mee met Lautaro. Die mag het na een afgeblokt schot een tweede keer proberen, maar met een prima redding werkt Sommer de bal in hoekschop.

33' eerste helft, minuut 33. Na balverlies van Lukaku schakelt Gladbach snel om. Lazaro zet zich door op rechts en brengt de bal laag voor doel. Gevaarlijke situatie, maar Handanovic zit er goed tussen. . Na balverlies van Lukaku schakelt Gladbach snel om. Lazaro zet zich door op rechts en brengt de bal laag voor doel. Gevaarlijke situatie, maar Handanovic zit er goed tussen.

31' eerste helft, minuut 31. Mönchengladbach mag het na een overtreding van Skriniar eens proberen op een vrije trap schuin voor doel. Stindl probeert het rechtstreeks, maar zijn schot gaat voorlangs. . Mönchengladbach mag het na een overtreding van Skriniar eens proberen op een vrije trap schuin voor doel. Stindl probeert het rechtstreeks, maar zijn schot gaat voorlangs.

30' eerste helft, minuut 30. Kramer deelt nog maar eens een stevige tik uit aan Barella en ontsnapt aan een gele kaart. Het helpt Mönchengladbach in elk geval niet vooruit. Na een gretig begin blijft het nu zoeken voor de thuisploeg. . Kramer deelt nog maar eens een stevige tik uit aan Barella en ontsnapt aan een gele kaart. Het helpt Mönchengladbach in elk geval niet vooruit. Na een gretig begin blijft het nu zoeken voor de thuisploeg.

28' eerste helft, minuut 28. Barella komt slecht neer na een luchtduel. Het is even bekomen voor de Italiaan, maar hij is al snel weer klaar voor de strijd. Inter heeft alles voorlopig goed onder controle. . Barella komt slecht neer na een luchtduel. Het is even bekomen voor de Italiaan, maar hij is al snel weer klaar voor de strijd. Inter heeft alles voorlopig goed onder controle.

27' eerste helft, minuut 27. Mönchengladbach slaagt er voorlopig niet in om Handanovic in de problemen te brengen. Voorlopig geen man overboord bij de thuisploeg. Ook bij een nederlaag blijft het leider in Groep B. . Mönchengladbach slaagt er voorlopig niet in om Handanovic in de problemen te brengen. Voorlopig geen man overboord bij de thuisploeg. Ook bij een nederlaag blijft het leider in Groep B.

26' eerste helft, minuut 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333868420220194824

23' eerste helft, minuut 23. Lukaku is uitstekend aan de wedstrijd begonnen met veel ééntijdsvoetbal. Hij ligt opnieuw aan de basis van een goede aanval bij Inter. Lautaro legt de bal terug op Barella, maar die mikt van net buiten de zestien over. . Lukaku is uitstekend aan de wedstrijd begonnen met veel ééntijdsvoetbal. Hij ligt opnieuw aan de basis van een goede aanval bij Inter. Lautaro legt de bal terug op Barella, maar die mikt van net buiten de zestien over.

20' eerste helft, minuut 20. Lautaro gaat iets te gretig liggen in de zestien na een duel met Neuhaus. Geen penalty, wel een gele kaart voor de spits. . Lautaro gaat iets te gretig liggen in de zestien na een duel met Neuhaus. Geen penalty, wel een gele kaart voor de spits.

20' eerste helft, minuut 20.

20' Gele kaart voor Lautaro Martínez van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 20 Lautaro Martínez Internazionale

19' eerste helft, minuut 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333868339463151616

19' eerste helft, minuut 19.

18' eerste helft, minuut 18.

18' eerste helft, minuut 18. Darmian opent de score! Inter neemt de leiding! Lukaku legt goed breed voor Gagliardini en die steekt de bal op zijn beurt goed door naar Darmian. Vanuit een scherpe hoek werkt die de bal van dichtbij door de benen van Sommer. . Darmian opent de score! Inter neemt de leiding! Lukaku legt goed breed voor Gagliardini en die steekt de bal op zijn beurt goed door naar Darmian. Vanuit een scherpe hoek werkt die de bal van dichtbij door de benen van Sommer.



17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Matteo Darmian van Internazionale. 0, 1. goal Borussia Mönchengladbach Internazionale rust 0 1

16' eerste helft, minuut 16. Knappe actie Lukaku. Lukaku ontbindt zijn duivels met een knappe actie op de rechterflank. Hij legt de bal terug tot bij Young. Die ziet zijn verre knal via Jantschke in hoekschop verdwijnen. . Knappe actie Lukaku Lukaku ontbindt zijn duivels met een knappe actie op de rechterflank. Hij legt de bal terug tot bij Young. Die ziet zijn verre knal via Jantschke in hoekschop verdwijnen.

14' eerste helft, minuut 14. Gladbach moet winnen om vanavond al zijn ticket voor de 1/8e finales te veroveren, maar veel haast heeft de thuisploeg voorlopig niet. Het team van Marco Rose kiest voor de geduldige opbouw. . Gladbach moet winnen om vanavond al zijn ticket voor de 1/8e finales te veroveren, maar veel haast heeft de thuisploeg voorlopig niet. Het team van Marco Rose kiest voor de geduldige opbouw.

10' eerste helft, minuut 10. Stindl gaat aan Barella hangen en pakt zo al vroeg in de wedstrijd een gele kaart. . Stindl gaat aan Barella hangen en pakt zo al vroeg in de wedstrijd een gele kaart.

10' Gele kaart voor Lars Stindl van Borussia Mönchengladbach tijdens eerste helft, minuut 10 Lars Stindl Borussia Mönchengladbach

8' eerste helft, minuut 8. De eerste prik komt van Inter. Lautaro kan van dichtbij vanuit een scherpe hoek uithalen, maar mikt de bal tot twee keer toe op Jantschke. Mönchengladbach toont zich in deze beginfase wel bijzonder gretig. . De eerste prik komt van Inter. Lautaro kan van dichtbij vanuit een scherpe hoek uithalen, maar mikt de bal tot twee keer toe op Jantschke. Mönchengladbach toont zich in deze beginfase wel bijzonder gretig.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Gladbach brengt de bal aan het rollen. Stoot de thuisploeg door naar de volgende ronde of kan Inter de hoop op een Europese lente in de Champions League levendig houden? . Aftrap Gladbach brengt de bal aan het rollen. Stoot de thuisploeg door naar de volgende ronde of kan Inter de hoop op een Europese lente in de Champions League levendig houden?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:55 vooraf, 20 uur 55. Alleen overwinning volstaat. Gladbach kan zich vanavond nog steeds plaatsen voor de 1/8e finales van de Champions League. Door de overwinning van Sjachtar tegen Real moet Gladbach daarvoor wel ook zelf winnen. Voor Inter is het ook duidelijk: Lukaku en co moeten nog 2 keer winnen. Puntenverlies vanavond betekent de uitschakeling voor de Italiaanse club. . Alleen overwinning volstaat Gladbach kan zich vanavond nog steeds plaatsen voor de 1/8e finales van de Champions League. Door de overwinning van Sjachtar tegen Real moet Gladbach daarvoor wel ook zelf winnen. Voor Inter is het ook duidelijk: Lukaku en co moeten nog 2 keer winnen. Puntenverlies vanavond betekent de uitschakeling voor de Italiaanse club.

20:55 vooraf, 20 uur 55. 14 goals, 9 doelpuntenmakers. Mönchengladbach haalde stevig uit in de dubbele confrontatie met Sjachtar Donetsk. Na een0-6-overwinning in Oekraïne boekte het ook thuis een ruime 4-0-zege. Borussia zit zo na 4 speeldagen al aan 14 goals. Opvallend, die werden door 9verschillende spelers gemaakt: Bensebaini (2x), Hofmann, Thuram (2x), Pléa(3x), Bondar, Stindl (2x), Elvedi, Embolo en Wendt. . 14 goals, 9 doelpuntenmakers Mönchengladbach haalde stevig uit in de dubbele confrontatie met Sjachtar Donetsk. Na een0-6-overwinning in Oekraïne boekte het ook thuis een ruime 4-0-zege. Borussia zit zo na 4 speeldagen al aan 14 goals. Opvallend, die werden door 9verschillende spelers gemaakt: Bensebaini (2x), Hofmann, Thuram (2x), Pléa(3x), Bondar, Stindl (2x), Elvedi, Embolo en Wendt.

20:50 vooraf, 20 uur 50. Gladbach had een uitstekende repetitie voor het duel tegen Inter. Afgelopen zaterdag won het met 4-1 tegen Schalke 04. Borussia staat na 9 speeldagen in de Bundesliga 7e , op 7 punten van leider Bayern München. . Gladbach had een uitstekende repetitie voor het duel tegen Inter. Afgelopen zaterdag won het met 4-1 tegen Schalke 04. Borussia staat na 9 speeldagen in de Bundesliga 7e,op 7 punten van leider Bayern München.

20:45 vooraf, 20 uur 45. Mönchengladbach is tot dusver ongeslagen in deze editie van de Champions League. Ze begonnen aan hun campagne met 2 gelijke spelen tegen Inter en Real en pakten daarna 6 op 6 in het tweeluik tegen Sjachtar Donetsk. Kan de Duitse ploeg ook tegen Inter of Real eens de volle buit pakken? . Mönchengladbach is tot dusver ongeslagen in deze editie van de Champions League. Ze begonnen aan hun campagne met 2 gelijke spelen tegen Inter en Real en pakten daarna 6 op 6 in het tweeluik tegen Sjachtar Donetsk. Kan de Duitse ploeg ook tegen Inter of Real eens de volle buit pakken?

20:37 vooraf, 20 uur 37. Real in vieze papieren. Het andere duel in deze groep tussen Sjachtar Donetsk en Real Madrid zit er bijna op. Voor de Madrilenen blijft de malaise voorlopig aanhouden. Met nog minder dan 10 minuten te gaan staat ze 2-0 achter. Voor Inter biedt dat weer wat meer perspectieven. . Real in vieze papieren Het andere duel in deze groep tussen Sjachtar Donetsk en Real Madrid zit er bijna op. Voor de Madrilenen blijft de malaise voorlopig aanhouden. Met nog minder dan 10 minuten te gaan staat ze 2-0 achter. Voor Inter biedt dat weer wat meer perspectieven.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Goede repetitie voor Inter. Inter spoelde afgelopen zaterdag de pijnlijke thuisnederlaag tegen Real Madrid door. Op bezoek bij seizoensrevelatie Sassuolo boekte het een 0-3-overwinning. Inter sprong zo over het verrassende Sassuolo naar de 2e plek in de Serie A. Milan is na 9 speeldagen nog altijd leider met 5 punten meer. . Goede repetitie voor Inter Inter spoelde afgelopen zaterdag de pijnlijke thuisnederlaag tegen Real Madrid door. Op bezoek bij seizoensrevelatie Sassuolo boekte het een 0-3-overwinning. Inter sprong zo over het verrassende Sassuolo naar de 2e plek in de Serie A. Milan is na 9 speeldagen nog altijd leider met 5 punten meer.

20:32 Kan Handanovic Lukaku het scoren beletten? vooraf, 20 uur 32. Kan Handanovic Lukaku het scoren beletten? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333855374743580672

20:31 vooraf, 20 uur 31. Lukaku en Lautaro herenigd. Antonio Conte rekent vanavond op vuurwerk van het spitsenduo Lukaku-Lautaro. Afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Sassuolo kreeg Lukaku nog rust. Pas 10 minuten voor het einde mocht de Rode Duivel Lautaro aflossen. Sanchez startte toen net als Perisic wel aan de wedstrijd, vandaag zitten ze allebei op de bank. Ook geen Vidal in de basis, hij is geschorst. Daardoor komen Brozovic en Young aan de aftrap. . Lukaku en Lautaro herenigd Antonio Conte rekent vanavond op vuurwerk van het spitsenduo Lukaku-Lautaro. Afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Sassuolo kreeg Lukaku nog rust. Pas 10 minuten voor het einde mocht de Rode Duivel Lautaro aflossen. Sanchez startte toen net als Perisic wel aan de wedstrijd, vandaag zitten ze allebei op de bank. Ook geen Vidal in de basis, hij is geschorst. Daardoor komen Brozovic en Young aan de aftrap.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333846408688971783

20:20 vooraf, 20 uur 20. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1333846599588597760

20:18 vooraf, 20 uur 18. Waterkansje voor Inter. Inter heefteen mirakel nodig om nog te overwinteren in de Champions League met amper 2 punten na 4 speeldagen. "De enige manier om te overleven is met een overwinning tegen Mönchengladbach", beseft ook trainer Antonio Conte. . Waterkansje voor Inter Inter heefteen mirakel nodig om nog te overwinteren in de Champions League met amper 2 punten na 4 speeldagen. "De enige manier om te overleven is met een overwinning tegen Mönchengladbach", beseft ook trainer Antonio Conte.

20:16 vooraf, 20 uur 16. Historische dag voor Mönchengladbach? Borussia Mönchengladbach kan zich vanavond voor het eerst in sinds het ontstaan van de Champions League in 1992 plaatsen voor de 1/8e finales. Thuis niet verliezen van Inter en het is zover. Volg hier de wedstrijd vanaf 21u. . Historische dag voor Mönchengladbach? Borussia Mönchengladbach kan zich vanavond voor het eerst in sinds het ontstaan van de Champions League in 1992 plaatsen voor de 1/8e finales. Thuis niet verliezen van Inter en het is zover. Volg hier de wedstrijd vanaf 21u.

20:16 - Vooraf Vooraf, 20 uur 16

Opstelling Borussia Mönchengladbach. Yann Sommer, Stefan Lainer, Tony Jantschke, Matthias Ginter, Oscar Wendt, Valentino Lazaro, Lars Stindl, Christoph Kramer, Florian Neuhaus, Alassane Pléa, Marcus Thuram Opstelling Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram, Alassane Pléa, Florian Neuhaus, Christoph Kramer, Lars Stindl, Valentino Lazaro, Oscar Wendt, Matthias Ginter, Tony Jantschke, Stefan Lainer, Yann Sommer

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Samir Handanovic