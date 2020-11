LIVE: Inter in de problemen, met een man minder én op achterstand tegen Real

43' eerste helft, minuut 43. Conte probeert bij te sturen, maar Inter is een zwalpend schip in deze eerste helft. De ploeg straalt geen geloof uit. Overwinteren in de Champions League lijkt een verre droom. . Conte probeert bij te sturen, maar Inter is een zwalpend schip in deze eerste helft. De ploeg straalt geen geloof uit. Overwinteren in de Champions League lijkt een verre droom.

41' Komt er na 7 thuiswedstrijden zonder nederlaag tegen Real een einde aan die reeks voor Inter? eerste helft, minuut 41. Komt er na 7 thuiswedstrijden zonder nederlaag tegen Real een einde aan die reeks voor Inter?

36' eerste helft, minuut 36. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Vidal is nu dan toch van het veld gegaan. Een pijnlijke 100e Europese jubileummatch voor de Chileen. Inter staat voor een loodzware opdracht. . Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Vidal is nu dan toch van het veld gegaan. Een pijnlijke 100e Europese jubileummatch voor de Chileen. Inter staat voor een loodzware opdracht.

33' eerste helft, minuut 33. Rood voor Vidal! Inter moet met z'n tienen voort! Vidal wil, maar krijgt geen penalty na contact met Modric en Varane. De Chileen is woest en uit zijn ongenoegen bij scheidsrechter Taylor. Tot twee keer toe en dat komt hem op evenveel gele kaarten te staan. . Rood voor Vidal! Inter moet met z'n tienen voort! Vidal wil, maar krijgt geen penalty na contact met Modric en Varane. De Chileen is woest en uit zijn ongenoegen bij scheidsrechter Taylor. Tot twee keer toe en dat komt hem op evenveel gele kaarten te staan.

33' Tweede gele kaart voor Arturo Vidal van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 33 Arturo Vidal Internazionale

33' Gele kaart voor Arturo Vidal van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 33 Arturo Vidal Internazionale

30' eerste helft, minuut 30. Weinig om vrolijk van te worden voor de Interisti. Real heeft de wedstrijd stevig onder controle, combineert goed en komt zelf niet in de problemen. . Weinig om vrolijk van te worden voor de Interisti. Real heeft de wedstrijd stevig onder controle, combineert goed en komt zelf niet in de problemen.

29' eerste helft, minuut 29. Schot(je) van Hazard. Hazard ontbindt nog eens zijn duivels. Hij snijdt de zestien in en haalt dan uit vanuit een scherpe hoek. Geen probleem voor Handanovic, het schot mistte kracht. . Schot(je) van Hazard Hazard ontbindt nog eens zijn duivels. Hij snijdt de zestien in en haalt dan uit vanuit een scherpe hoek. Geen probleem voor Handanovic, het schot mistte kracht.

26' eerste helft, minuut 26. Lukaku neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar een voltreffer wordt het niet. Hij mikt de bal over de muur en over het doel. Het is voorlopig nog niet de wedstrijd van de Rode Duivel. . Lukaku neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar een voltreffer wordt het niet. Hij mikt de bal over de muur en over het doel. Het is voorlopig nog niet de wedstrijd van de Rode Duivel.

25' eerste helft, minuut 25. Inter kan nu toch eens wat druk ontwikkelen. Vazquez begaat de overtreding op Vidal en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg, net voor de grote rechthoek, op zo'n 23 meter. . Inter kan nu toch eens wat druk ontwikkelen. Vazquez begaat de overtreding op Vidal en geeft zo een vrije trap weg aan de thuisploeg, net voor de grote rechthoek, op zo'n 23 meter.

23' De virtuele stand in Groep B. eerste helft, minuut 23. De virtuele stand in Groep B

21' eerste helft, minuut 21. Een zorgelijke blik bij Inter-coach Antonio Conte. Zijn ploeg moet winnen, maar zit voorlopig in vieze papieren. De thuisploeg is nog niet in de buurt van Courtois geweest. . Een zorgelijke blik bij Inter-coach Antonio Conte. Zijn ploeg moet winnen, maar zit voorlopig in vieze papieren. De thuisploeg is nog niet in de buurt van Courtois geweest.

20' eerste helft, minuut 20. Gagliardini gaat aan het truitje van Modric hangen. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. . Gagliardini gaat aan het truitje van Modric hangen. Het komt hem op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan.

19' Gele kaart voor Roberto Gagliardini van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 19 Roberto Gagliardini Internazionale

19' Na 3 jaar kan Hazard nog eens scoren op het kampioenenbal. eerste helft, minuut 19. Na 3 jaar kan Hazard nog eens scoren op het kampioenenbal.

17' eerste helft, minuut 17. Daar is Real opnieuw! Mendy profiteert van een slordigheid achteraan bij Inter en krijgt zo plots een reuzenkans. Maar in plaats van zelf te schieten kiest hij voor een harde voorzet. Té hard voor Vazquez. Hier zat meer in. . Daar is Real opnieuw! Mendy profiteert van een slordigheid achteraan bij Inter en krijgt zo plots een reuzenkans. Maar in plaats van zelf te schieten kiest hij voor een harde voorzet. Té hard voor Vazquez. Hier zat meer in.

13' eerste helft, minuut 13. Vazquez op de paal! Inter ontsnapt aan de 0-2! Vazquez pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar ziet zijn knal op de paal stranden. Hier komt de thuisploeg bijzonder goed weg. . Vazquez op de paal! Inter ontsnapt aan de 0-2! Vazquez pakt uit met een heerlijk afstandsschot, maar ziet zijn knal op de paal stranden. Hier komt de thuisploeg bijzonder goed weg.

12' eerste helft, minuut 12. Inter lijkt toch even van slag. De thuisploeg maakte al zeker geen blitzstart en de vroege tegengoal heeft allerminst voor extra vertrouwen gezorgd. Vertrouwen dat ze bij Real dan weer wel uitstralen. . Inter lijkt toch even van slag. De thuisploeg maakte al zeker geen blitzstart en de vroege tegengoal heeft allerminst voor extra vertrouwen gezorgd. Vertrouwen dat ze bij Real dan weer wel uitstralen.

7' eerste helft, minuut 7. Hazard klaart de klus! Hazard laat de kans niet liggen en brengt Real al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Handanovic kiest de goede hoek, maar kan de openingstreffer niet voorkomen. . Hazard klaart de klus! Hazard laat de kans niet liggen en brengt Real al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Handanovic kiest de goede hoek, maar kan de openingstreffer niet voorkomen.



7' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 7 door Eden Hazard van Real Madrid. 0, 1. penalty Internazionale Real Madrid 45+1' 0 1

5' eerste helft, minuut 5. Penalty! De bal gaat al meteen op de stip voor Real! Barella tikt Nacho aan in de zestien en scheidsrechter Taylor is onverbiddelijk: penalty voor de bezoekers. . Penalty! De bal gaat al meteen op de stip voor Real! Barella tikt Nacho aan in de zestien en scheidsrechter Taylor is onverbiddelijk: penalty voor de bezoekers.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in het Stadio Giuseppe Meazza. Kan Inter de punten thuis houden tegen Real? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in het Stadio Giuseppe Meazza. Kan Inter de punten thuis houden tegen Real?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:00 vooraf, 21 uur . Minuut stilte voor Maradona. Ook in San Siro wordt uiteraard respect betoond aan Diego Maradona. De Argentijnse voetballegende overleed vandaag op 60-jarige leeftijd. . Minuut stilte voor Maradona Ook in San Siro wordt uiteraard respect betoond aan Diego Maradona. De Argentijnse voetballegende overleed vandaag op 60-jarige leeftijd.

20:51 vooraf, 20 uur 51. Inter met het mes op de keel. Geen van beide ploegen kan zich vanavond eigenlijk een nieuwe uitschuiver permitteren, maar voor Inter is de druk toch net iets groter. Bij een nederlaag wordt overwinteren in de Champions League met amper 2 punten na 4 speeldagen wel een heel lastig verhaal. . Inter met het mes op de keel Geen van beide ploegen kan zich vanavond eigenlijk een nieuwe uitschuiver permitteren, maar voor Inter is de druk toch net iets groter. Bij een nederlaag wordt overwinteren in de Champions League met amper 2 punten na 4 speeldagen wel een heel lastig verhaal.

20:49 vooraf, 20 uur 49. Borussia Mönchengladbach steviger leider. Borussia Mönchengladbach heeft zojuist een 4-0-overwinning geboekt tegen Sjachtar Donetsk. De Duitsers verstevigen zo hun leidersplaats in Groep B. Voor Inter en Real schept de nederlaag van Sjachtar dan weer kansen. Wie vanavond wint, springt naar de tweede plaats. Real heeft zelfs genoeg aan een punt. . Borussia Mönchengladbach steviger leider Borussia Mönchengladbach heeft zojuist een 4-0-overwinning geboekt tegen Sjachtar Donetsk. De Duitsers verstevigen zo hun leidersplaats in Groep B. Voor Inter en Real schept de nederlaag van Sjachtar dan weer kansen. Wie vanavond wint, springt naar de tweede plaats. Real heeft zelfs genoeg aan een punt.

20:36 Courtois is helemaal klaar voor de topper. vooraf, 20 uur 36. Courtois is helemaal klaar voor de topper.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Inter rekent op "LuLa". Bij Inter wordt Lukaku herenigd met zijn spitsbroeder Lautaro Martinez. Voorts de verwachte namen in de basiself van Antonio Conte. Voor Vidal wordt het een bijzondere avond, hij speelt zijn 100e Europese wedstrijd. . Inter rekent op "LuLa" Bij Inter wordt Lukaku herenigd met zijn spitsbroeder Lautaro Martinez. Voorts de verwachte namen in de basiself van Antonio Conte. Voor Vidal wordt het een bijzondere avond, hij speelt zijn 100e Europese wedstrijd.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Hazard in de basis bij Real. Bij Real kunnen ze vanavond niet rekenen op Sergio Ramos en Benzema en dus rust de Madrileense hoop op de schouders van Hazard. Hij speelde afgelopen zaterdag tegen Villarreal voor het eerst weer sinds zijn coronabesmetting en start ook vanavond in de basis. . Hazard in de basis bij Real Bij Real kunnen ze vanavond niet rekenen op Sergio Ramos en Benzema en dus rust de Madrileense hoop op de schouders van Hazard. Hij speelde afgelopen zaterdag tegen Villarreal voor het eerst weer sinds zijn coronabesmetting en start ook vanavond in de basis.

20:00 vooraf, 20 uur .

20:00 vooraf, 20 uur .

16:24 vooraf, 16 uur 24. Drie Rode Duivels? Met Romelu Lukaku, Eden Hazard en Thibaut Courtois kunnen er drie Rode Duivels op het veld staan vanavond. Krijgt Hazard weer speeltijd van Zidane of moet de kwieke aanvaller nog wat rusten? . Drie Rode Duivels? Met Romelu Lukaku, Eden Hazard en Thibaut Courtois kunnen er drie Rode Duivels op het veld staan vanavond. Krijgt Hazard weer speeltijd van Zidane of moet de kwieke aanvaller nog wat rusten?

16:23 vooraf, 16 uur 23. Real Madrid kan opsteker gebruiken. Real Madrid beleeft niet alleen een kwakkelseizoen in de Champions League. Ook in de competitie is het met ups en downs. Afgelopen weekend liet Real al voor de vierde keer punten liggen, nu in Villarreal. Een opsteker: Eden Hazard stond na zijn coronabesmetting weer op het veld. . Real Madrid kan opsteker gebruiken Real Madrid beleeft niet alleen een kwakkelseizoen in de Champions League. Ook in de competitie is het met ups en downs. Afgelopen weekend liet Real al voor de vierde keer punten liggen, nu in Villarreal. Een opsteker: Eden Hazard stond na zijn coronabesmetting weer op het veld.

16:22 vooraf, 16 uur 22.

16:21 vooraf, 16 uur 21. Inter heeft 2 op 9. Na de heenwedstrijd in Madrid zit Inter stevig in de penarie. Alleen als het zijn volgende drie wedstrijden nog wint, mag het blijven dromen van Champions League-voetbal. In Madrid miste het wel Romelu Lukaku door een blessure, vanavond is de Rode Duivel wel speelklaar. . Inter heeft 2 op 9 Na de heenwedstrijd in Madrid zit Inter stevig in de penarie. Alleen als het zijn volgende drie wedstrijden nog wint, mag het blijven dromen van Champions League-voetbal. In Madrid miste het wel Romelu Lukaku door een blessure, vanavond is de Rode Duivel wel speelklaar.

16:19 vooraf, 16 uur 19. Champions League Real Madrid haalt opgelucht adem na nipte zege tegen Inter

16:19 - Vooraf Vooraf, 16 uur 19

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Roberto Gagliardini, Arturo Vidal, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Arturo Vidal, Roberto Gagliardini, Nicolò Barella, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Milan Škriniar, Samir Handanovic

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Nacho, Ferland Mendy, Luka Modric, Toni Kroos, Martin Ødegaard, Lucas Vázquez, Mariano Díaz, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Mariano Díaz, Lucas Vázquez, Martin Ødegaard, Toni Kroos, Luka Modric, Ferland Mendy, Nacho, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois