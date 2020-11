Mönchengladbach verplettert Sjachtar Donetsk en maakt fors statement

Voor Sjachtar Donetsk was de groepsfase van de Champions League uitstekend begonnen. De Oekraïners hadden Real Madrid met 2-3 geklopt en hielden vorige week in eigen huis Inter (0-0) in bedwang.

Borussia Mönchengladbach was op papier de meest haalbare kaart, maar ook de Duitsers hadden hun start niet gemist na 2 puntendelingen tegen Inter en Real Madrid (2 keer 2-2).

De clash der outsiders lag snel in een beslissende plooi en het was misschien ietwat verrassend Gladbach dat Donetsk met de voetjes op de grond plaatste. Bij de rust stond er liefst 0-4 op het scorebord.

Uiteindelijk zouden de ongenaakbare Duitsers afklokken op 0-6. Alassane Pléa was de man van de match met een hattrick.

In afwachting van Real Madrid-Inter springt Gladbach over Donetsk naar de leiding. De grootmachten in poule B weten nu dus zeker dat de speeltijd voorbij is.