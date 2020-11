Real-coach Zidane na gemiste start: "Spelen een finale tegen Inter"

12:29 vooraf, 12 uur 29. Zinédine Zidane (met Eden Hazard): "We willen altijd laten zien hoe goed we zijn, we willen altijd winnen."

12:26 vooraf, 12 uur 26. Inter heeft een goed en fysiek team. Ze spelen goed voetbal. Wij bekijken de wedstrijd als een finale. Real-coach Zinédine Zidane. Inter heeft een goed en fysiek team. Ze spelen goed voetbal. Wij bekijken de wedstrijd als een finale. Real-coach Zinédine Zidane

12:22 vooraf, 12 uur 22. Conte: "Real heeft geschiedenis mee in Champions League". Inter (2 op 6) en Real (1 op 6) misten allebei hun start in groep B. De inzet zal dus groot zijn in Madrid. "Real is een sterk team, gebouwd om te winnen. De geschiedenis toont tot wat zij in staat zijn in de Champions League. Ze hebben veel spelers met heel wat verdiensten. Het wordt allerminst een wandeling in het park", verzekert Inter-coach Antonio Conte. In de dug-out van Real vindt Conte met Zinédine Zidane een oude ploegmaat van bij Juventus terug. Hij heeft veel respect voor de Fransman. "Ik hou heel goede herinneringen aan hem over. Iedereen kent zijn voetbaltalent maar hij is ook een uitzonderlijke man. Vaak werken de meest getalenteerde spelers niet heel hard op het veld, maar hij stond altijd in de frontlinie en voegde hard werk toe aan zijn talent." "Op een dag zaten we eens samen te dineren in Turijn toe ik manager was van Juventus. Hij bleef mij maar vragen stellen en toen wist ik dat hij ook coach zou worden." . Conte: "Real heeft geschiedenis mee in Champions League" Inter (2 op 6) en Real (1 op 6) misten allebei hun start in groep B. De inzet zal dus groot zijn in Madrid.



In de dug-out van Real vindt Conte met Zinédine Zidane een oude ploegmaat van bij Juventus terug. Hij heeft veel respect voor de Fransman. "Ik hou heel goede herinneringen aan hem over. Iedereen kent zijn voetbaltalent maar hij is ook een uitzonderlijke man. Vaak werken de meest getalenteerde spelers niet heel hard op het veld, maar hij stond altijd in de frontlinie en voegde hard werk toe aan zijn talent."

"Op een dag zaten we eens samen te dineren in Turijn toe ik manager was van Juventus. Hij bleef mij maar vragen stellen en toen wist ik dat hij ook coach zou worden."

12:20 vooraf, 12 uur 20. Real-coach Zinédine Zidane (l) en Inter-collega Antonio Conte (m) hebben nog samengespeeld bij Juventus.

21:11 vooraf, 21 uur 11. Geen Lukaku bij Inter. Romelu Lukaku raakt zoals verwacht niet fit voor het bezoekje aan zijn collega-Rode Duivels en stapte niet mee op het vliegtuig die de selectie van Inter Milaan naar Spanje bracht. Lukaku blesseerde zich vorige week dinsdag op het veld van Sjachtar Donetsk (0-0) aan de adductoren. Daardoor miste hij afgelopen weekend al de competitiematch tegen Parma (2-2). . Geen Lukaku bij Inter Romelu Lukaku raakt zoals verwacht niet fit voor het bezoekje aan zijn collega-Rode Duivels en stapte niet mee op het vliegtuig die de selectie van Inter Milaan naar Spanje bracht.

21:10 vooraf, 21 uur 10. Start Hazard in de basis? Bij Real lijkt Eden Hazard na zijn eerste goal in meer dan een jaar, afgelopen zaterdag in het competitieduel tegen Huesca (4-1), opnieuw op dreef te komen. Coach Zinédine Zidane wilde op zijn persconferentie een dag voor de wedstrijd niet te veel meer kwijt over Hazard. Of de kapitein van de Rode Duivels zal spelen tegen Inter - hetgeen zijn derde duel in een week zou zijn na ook een invalbeurt vorige week dinsdag tegen Borussia Mönchengladbach - is nog een vraagteken. "Iedereen kent Eden. We weten welk soort speler hij is en welke kwaliteiten hij bezit. We proberen die zoveel mogelijk te gebruiken. Of dat ook tegen Inter zal zijn? We rekenen op het hele team tegen Inter." "Hazard is in aanvallend opzicht, net als Marcos Asensio en Karim Benzema (die naast Hazard voorin startten tegen Huesca, red.), belangrijk voor ons. Zij gaan nog belangrijke matchen voor ons beslissen." . Start Hazard in de basis? Bij Real lijkt Eden Hazard na zijn eerste goal in meer dan een jaar, afgelopen zaterdag in het competitieduel tegen Huesca (4-1), opnieuw op dreef te komen.



De Madrileense kern, mét Hazard en Courtois.

21:05 vooraf, 21 uur 05. Real Madrid - Inter. Zowel Real Madrid als Inter zijn met een valse noot begonnen aan de Champions League. Met respectievelijk de laatste en voorlaatste plek in poule B (met Sjachtar Donetsk en Mönchengladbach) moeten er dringend punten gepakt worden. Real pakte nog maar één puntje, Inter speelde twee keer gelijk en telt dan ook twee punten. Sjachtar is leider met vier punten. . Real Madrid - Inter Zowel Real Madrid als Inter zijn met een valse noot begonnen aan de Champions League. Met respectievelijk de laatste en voorlaatste plek in poule B (met Sjachtar Donetsk en Mönchengladbach) moeten er dringend punten gepakt worden.

