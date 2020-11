LIVE: Benzema helpt Real aan broodnodige voorsprong tegen Inter

57' Aangeslagen Barella. Ramos laat zijn donkere kant zien en verplettert Barella. . tweede helft, minuut 57. Aangeslagen Barella Ramos laat zijn donkere kant zien en verplettert Barella.

56' tweede helft, minuut 56. De tweede helft is bitsiger en meer gesloten dan de eerste. Real lijkt op zeker te willen spelen. . De tweede helft is bitsiger en meer gesloten dan de eerste. Real lijkt op zeker te willen spelen.

Lineker geniet. tweede helft, minuut 54. Lineker geniet.

52' Pijn voor Hazard. Ook Brozovic kan er wat van. Hij bewerkt de enkel van Hazard, die hinkend wegstapt. Hopelijk is het niet te erg. . tweede helft, minuut 52. Pijn voor Hazard Ook Brozovic kan er wat van. Hij bewerkt de enkel van Hazard, die hinkend wegstapt. Hopelijk is het niet te erg.

51' Gele kaart voor Marcelo Brozovic van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 51 Marcelo Brozovic Internazionale

51' tweede helft, minuut 51. In de virtuele stand komt Real Madrid naast Sjachtar op vier punten. Inter bengelt onderaan met slechts twee puntjes. . In de virtuele stand komt Real Madrid naast Sjachtar op vier punten. Inter bengelt onderaan met slechts twee puntjes.

48' tweede helft, minuut 48. Geel voor Mendy. Mendy stampt op de enkel van Hakimi. Vieze overtreding en geel is dus meer dan terecht. . Geel voor Mendy Mendy stampt op de enkel van Hakimi. Vieze overtreding en geel is dus meer dan terecht.

48' Gele kaart voor Ferland Mendy van Real Madrid tijdens tweede helft, minuut 48 Ferland Mendy Real Madrid

47' tweede helft, minuut 47. Young heeft handspel gezien in de zestien meter, maar de herhaling suggereert dat zijn schot tegen de rug van een Inter-ploegmaat vliegt. . Young heeft handspel gezien in de zestien meter, maar de herhaling suggereert dat zijn schot tegen de rug van een Inter-ploegmaat vliegt.

46' tweede helft, minuut 46. Komt Inter in de tweede helft nog langszij, of pakt Real die broodnodige overwinning in deze Champions League? . Komt Inter in de tweede helft nog langszij, of pakt Real die broodnodige overwinning in deze Champions League?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rusten bij 2-1. Real Madrid heeft halverwege de beste papieren dankzij goals van Benzema en Ramos, maar Inter kan zich optrekken aan de snelle aansluitingstreffer van Lautaro. . Rusten bij 2-1 Real Madrid heeft halverwege de beste papieren dankzij goals van Benzema en Ramos, maar Inter kan zich optrekken aan de snelle aansluitingstreffer van Lautaro.

44' eerste helft, minuut 44. Vidal gaat over de schreef met een woeste tackle op Vazquez. De kleine gangster krijgt de eerste gele kaart van de avond. . Vidal gaat over de schreef met een woeste tackle op Vazquez. De kleine gangster krijgt de eerste gele kaart van de avond.

44' Gele kaart voor Arturo Vidal van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 44 Arturo Vidal Internazionale

43' eerste helft, minuut 43. De eerste helft stelt niet teleur, zeker gezien de druk op de schouders van beide ploegen. Real en Inter kunnen zich geen misstap veroorloven, maar voetballen niet als angsthazen. . De eerste helft stelt niet teleur, zeker gezien de druk op de schouders van beide ploegen. Real en Inter kunnen zich geen misstap veroorloven, maar voetballen niet als angsthazen.

40' eerste helft, minuut 40.

40' Centurion. Sergio Ramos zit aan 100 goals voor Real Madrid. Als verdediger. . eerste helft, minuut 40. Centurion Sergio Ramos zit aan 100 goals voor Real Madrid. Als verdediger.

eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Inter doet weer mee! Met een oogstrelend hakje zet Barella zijn maatje Lautaro alleen voor doel. Courtois kan niks inbrengen tegen de afwerking van de Argentijn, dus hebben we opnieuw een wedstrijd. . Inter doet weer mee! Met een oogstrelend hakje zet Barella zijn maatje Lautaro alleen voor doel. Courtois kan niks inbrengen tegen de afwerking van de Argentijn, dus hebben we opnieuw een wedstrijd.

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Lautaro Martínez van Internazionale. 2, 1. goal Real Madrid Internazionale 59' 2 1

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34.

34' eerste helft, minuut 34. Sergio Ramos is onvermijdelijk! Real zit op rozen! Sergio Ramos kopt een hoekschop binnen en toont voor de duizendste keer zijn waarde. Zijn kopbal past precies in de verste hoek. . Sergio Ramos is onvermijdelijk! Real zit op rozen! Sergio Ramos kopt een hoekschop binnen en toont voor de duizendste keer zijn waarde. Zijn kopbal past precies in de verste hoek.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Sergio Ramos van Real Madrid. 2, 0. goal Real Madrid Internazionale 59' 2 0

33' eerste helft, minuut 33. Een slalom van Hazard eindigt pas wanneer hij Handanovic tegenkomt. Dat begint al een beetje op vintage Eden te lijken. . Een slalom van Hazard eindigt pas wanneer hij Handanovic tegenkomt. Dat begint al een beetje op vintage Eden te lijken.

32' eerste helft, minuut 32. We mogen toch stellen dat Lukaku erg gemist wordt bij Inter. Onze landgenoot zou zeker smullen van de ruimte die in de rug van de Real-defensie ligt. . We mogen toch stellen dat Lukaku erg gemist wordt bij Inter. Onze landgenoot zou zeker smullen van de ruimte die in de rug van de Real-defensie ligt.

30' eerste helft, minuut 30. Het is de eerste keer dat Real in deze Champions League op voorsprong staat. . Het is de eerste keer dat Real in deze Champions League op voorsprong staat.

29' Doelpuntenmachine Benzema. Karim Benzema vindt in Inter zijn 32e slachtoffer in de Champions League. Enkel Messi, Cristiano Ronaldo en Raul scoorden tegen meer ploegen op het kampioenenbal. . eerste helft, minuut 29. Doelpuntenmachine Benzema Karim Benzema vindt in Inter zijn 32e slachtoffer in de Champions League. Enkel Messi, Cristiano Ronaldo en Raul scoorden tegen meer ploegen op het kampioenenbal.

28' eerste helft, minuut 28.

27' eerste helft, minuut 27.

eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. Benzema zegt dankjewel! Inter blundert. Benzema heeft een onoordeelkundige terugspeelbal van Hakimi snel doorzien en is er rapper bij dan Handanovic. De Fransman kan voor een leeg doel niet meer missen. . Benzema zegt dankjewel! Inter blundert. Benzema heeft een onoordeelkundige terugspeelbal van Hakimi snel doorzien en is er rapper bij dan Handanovic. De Fransman kan voor een leeg doel niet meer missen.

25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 0. goal Real Madrid Internazionale 59' 1 0

Opluchting aan Milanese kant. eerste helft, minuut 24. Opluchting aan Milanese kant.

23' eerste helft, minuut 23. Wat een misser! Benzema legt een opwippertje van Vazquez met veel overzicht terug tot bij Valverde. Die schrikt blijkbaar van de vrijheid die hij krijgt en kraakt zijn schot. Deze moet erin! . Wat een misser! Benzema legt een opwippertje van Vazquez met veel overzicht terug tot bij Valverde. Die schrikt blijkbaar van de vrijheid die hij krijgt en kraakt zijn schot. Deze moet erin!

22' eerste helft, minuut 22.

21' eerste helft, minuut 21. Handanovic moet opletten wanneer een voorzet gaat zwabberen. De bal stuit ook nog eens vlak voor zijn neus. Lastig. . Handanovic moet opletten wanneer een voorzet gaat zwabberen. De bal stuit ook nog eens vlak voor zijn neus. Lastig.

20' Accidentje. Courtois botst bij het uitkomen met zijn been op het hoofd van ploegmaat Mendy. Het is eventjes schrikken, maar uiteindelijk hoeft de medische staf van Real niet in actie te komen. . eerste helft, minuut 20. Accidentje Courtois botst bij het uitkomen met zijn been op het hoofd van ploegmaat Mendy. Het is eventjes schrikken, maar uiteindelijk hoeft de medische staf van Real niet in actie te komen.

17' eerste helft, minuut 17. Het gaat er geregeld pittig toe, maar scheidsrechter Turpin heeft een schat aan ervaring en houdt de zaak goed onder controle. . Het gaat er geregeld pittig toe, maar scheidsrechter Turpin heeft een schat aan ervaring en houdt de zaak goed onder controle.

14' eerste helft, minuut 14. Kans na kans. Een afstandsknal van Kroos vliegt recht op Handanovic. Aan de overkant prijst Courtois zich gelukkig dat de streep van Vidal in het zijnet sterft. Wat een bom! . Kans na kans Een afstandsknal van Kroos vliegt recht op Handanovic. Aan de overkant prijst Courtois zich gelukkig dat de streep van Vidal in het zijnet sterft. Wat een bom!

13' eerste helft, minuut 13. Ergens in de buurt van het stadion is een vrachtwagen achteruit aan het rijden. Het gepiep is oorverdovend. . Ergens in de buurt van het stadion is een vrachtwagen achteruit aan het rijden. Het gepiep is oorverdovend.

11' Daar is Inter! Perisic maakt gebruik van de vallende Vazquez, maar gaat twijfelen door het uitkomen van Courtois. Op zijn voorzet kopt Barella tegen de deklat. . eerste helft, minuut 11. Daar is Inter! Perisic maakt gebruik van de vallende Vazquez, maar gaat twijfelen door het uitkomen van Courtois. Op zijn voorzet kopt Barella tegen de deklat.

10' eerste helft, minuut 10.

7' eerste helft, minuut 7. Real Madrid is stevig aan de match begonnen. Een schot van Valverde suist maar net over doel. . Real Madrid is stevig aan de match begonnen. Een schot van Valverde suist maar net over doel.

Mesut Özil heeft dezer dagen toch niks beters te doen. eerste helft, minuut 6. Mesut Özil heeft dezer dagen toch niks beters te doen.

4' Handanovic is klaar. Hazard zet zich door op links en biedt Asensio een uitstekende kans aan. Samir Handanovic is bij de pinken en tikt het schot van de Spanjaard over de lat. . eerste helft, minuut 4. Handanovic is klaar Hazard zet zich door op links en biedt Asensio een uitstekende kans aan. Samir Handanovic is bij de pinken en tikt het schot van de Spanjaard over de lat.

4' eerste helft, minuut 4. We zien in de eerste minuten twee ploegen die durven aan te vallen en elkaar ruimte geven. . We zien in de eerste minuten twee ploegen die durven aan te vallen en elkaar ruimte geven.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Real Madrid en Inter Milaan zijn op de derde speeldag van deze Champions League nog steeds op zoek naar hun eerste zege. Kan Hazard schitteren bij zijn Europese terugkeer? . Aftrap! Real Madrid en Inter Milaan zijn op de derde speeldag van deze Champions League nog steeds op zoek naar hun eerste zege. Kan Hazard schitteren bij zijn Europese terugkeer?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:46 vooraf, 20 uur 46. Borussia Mönchengladbach heeft flink uitgepakt. De Duitsers gaan aan de leiding in de groep na een 0-6 op het veld van Sjachtar Donetsk. . Borussia Mönchengladbach heeft flink uitgepakt. De Duitsers gaan aan de leiding in de groep na een 0-6 op het veld van Sjachtar Donetsk.

20:40 vooraf, 20 uur 40. We kennen allemaal de kwaliteiten van Eden. Hij is nu verlost van zijn fysieke ongemakken. Zinédine Zidane. We kennen allemaal de kwaliteiten van Eden. Hij is nu verlost van zijn fysieke ongemakken. Zinédine Zidane

20:37 vooraf, 20 uur 37. Zinédine Zidane en Antonio Conte kennen elkaar door en door. De coaches van vanavond speelden van 1996 tot 2001 liefst 131 wedstrijden samen bij Juventus. . Zinédine Zidane en Antonio Conte kennen elkaar door en door. De coaches van vanavond speelden van 1996 tot 2001 liefst 131 wedstrijden samen bij Juventus.

20:33 Hazard in de CL. Het is al bijna drie jaar geleden dat Eden Hazard nog eens scoorde in de Champions League. Dat was toen nog in het shirt van Chelsea, tegen de Azerbeidzjaanse dwergen van Qarabag. . vooraf, 20 uur 33. Hazard in de CL Het is al bijna drie jaar geleden dat Eden Hazard nog eens scoorde in de Champions League. Dat was toen nog in het shirt van Chelsea, tegen de Azerbeidzjaanse dwergen van Qarabag.

20:28 vooraf, 20 uur 28. De wedstrijd wordt (zoals alle matchen van Real sinds 14 juni) gespeeld in het Estadio Alfredo Di Stefano, waar de B-ploeg van Real thuis is. Toch minnetjes voor een duel tussen twee ploegen die de Beker met de Grote Oren samen zestien keer hebben gewonnen. . De wedstrijd wordt (zoals alle matchen van Real sinds 14 juni) gespeeld in het Estadio Alfredo Di Stefano, waar de B-ploeg van Real thuis is. Toch minnetjes voor een duel tussen twee ploegen die de Beker met de Grote Oren samen zestien keer hebben gewonnen.

20:17 vooraf, 20 uur 17.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Gebuisde toppers. Internazionale en Real Madrid konden in deze Champions League niet winnen tegen de kleinere broertjes in de groep. Tijd voor de grote jongens om zich te herpakken dus! Voor Inter wist voorlopig alleen Lukaku (vanavond afwezig) te scoren. De Italianen speelden twee keer gelijk: 2-2 tegen Gladbach en 0-0 tegen Sjachtar. Real moet eigenlijk blij zijn dat het al een puntje heeft. Het liet zich te kakken zetten tegen een door corona geteisterd Sjachtar en vermeed pas op het nippertje een 0 op 6 tegen Gladbach. . Gebuisde toppers Internazionale en Real Madrid konden in deze Champions League niet winnen tegen de kleinere broertjes in de groep. Tijd voor de grote jongens om zich te herpakken dus! Voor Inter wist voorlopig alleen Lukaku (vanavond afwezig) te scoren. De Italianen speelden twee keer gelijk: 2-2 tegen Gladbach en 0-0 tegen Sjachtar. Real moet eigenlijk blij zijn dat het al een puntje heeft. Het liet zich te kakken zetten tegen een door corona geteisterd Sjachtar en vermeed pas op het nippertje een 0 op 6 tegen Gladbach.

20:01 De elf van Inter. Lukaku is out met een dijblessure. vooraf, 20 uur 01. De elf van Inter. Lukaku is out met een dijblessure.

19:50 vooraf, 19 uur 50. In de andere wedstrijd van deze groep leidt Gladbach bij de rust met 0-4 bij Sjachtar. Dat legt extra druk bij Real, dat bij verlies tegen Inter de drie andere ploegen een kloof zou zien slaan. . In de andere wedstrijd van deze groep leidt Gladbach bij de rust met 0-4 bij Sjachtar. Dat legt extra druk bij Real, dat bij verlies tegen Inter de drie andere ploegen een kloof zou zien slaan.

19:47 Twee landgenoten in de basis bij Real Madrid! vooraf, 19 uur 47. Twee landgenoten in de basis bij Real Madrid!

19:46 vooraf, 19 uur 46. Geschiedenis. Dit is het negende seizoen waarin Real Madrid en Inter Milaan elkaar tegenkomen in Europa. De eerste keer was in 1964, en toen stond meteen de belangrijkste prijs op het spel. Het Inter van de legendarische coach Helenio Herrera versloeg Real toen met 3-1 in de finale van Europacup I. De laatste onderlinge ontmoeting is inmiddels bijna 22 jaar geleden. In de groepsfase van de Champions League haalde Inter het in 1998 opnieuw met 3-1. In totaal trok de Koninklijke zes keer aan het langste eind, Inter zeven keer. Twee keer werd het een gelijkspel. . Geschiedenis Dit is het negende seizoen waarin Real Madrid en Inter Milaan elkaar tegenkomen in Europa. De eerste keer was in 1964, en toen stond meteen de belangrijkste prijs op het spel. Het Inter van de legendarische coach Helenio Herrera versloeg Real toen met 3-1 in de finale van Europacup I. De laatste onderlinge ontmoeting is inmiddels bijna 22 jaar geleden. In de groepsfase van de Champions League haalde Inter het in 1998 opnieuw met 3-1. In totaal trok de Koninklijke zes keer aan het langste eind, Inter zeven keer. Twee keer werd het een gelijkspel.

12:29 vooraf, 12 uur 29. Zinédine Zidane (met Eden Hazard): "We willen altijd laten zien hoe goed we zijn, we willen altijd winnen."

12:26 vooraf, 12 uur 26. Inter heeft een goed en fysiek team. Ze spelen goed voetbal. Wij bekijken de wedstrijd als een finale. Real-coach Zinédine Zidane. Inter heeft een goed en fysiek team. Ze spelen goed voetbal. Wij bekijken de wedstrijd als een finale. Real-coach Zinédine Zidane

12:22 vooraf, 12 uur 22. Conte: "Real heeft geschiedenis mee in Champions League". Inter (2 op 6) en Real (1 op 6) misten allebei hun start in groep B. De inzet zal dus groot zijn in Madrid. "Real is een sterk team, gebouwd om te winnen. De geschiedenis toont tot wat zij in staat zijn in de Champions League. Ze hebben veel spelers met heel wat verdiensten. Het wordt allerminst een wandeling in het park", verzekert Inter-coach Antonio Conte. In de dug-out van Real vindt Conte met Zinédine Zidane een oude ploegmaat van bij Juventus terug. Hij heeft veel respect voor de Fransman. "Ik hou heel goede herinneringen aan hem over. Iedereen kent zijn voetbaltalent maar hij is ook een uitzonderlijke man. Vaak werken de meest getalenteerde spelers niet heel hard op het veld, maar hij stond altijd in de frontlinie en voegde hard werk toe aan zijn talent." "Op een dag zaten we eens samen te dineren in Turijn toen ik manager was van Juventus. Hij bleef mij maar vragen stellen en toen wist ik dat hij ook coach zou worden." . Conte: "Real heeft geschiedenis mee in Champions League" Inter (2 op 6) en Real (1 op 6) misten allebei hun start in groep B. De inzet zal dus groot zijn in Madrid.



12:21 vooraf, 12 uur 21. Op een dag zaten we eens samen te dineren in Turijn toe ik manager was van Juventus. Hij bleef mij maar vragen stellen en toen wist ik dat hij ook coach zou worden. Antonio Conte (Inter) over Zinédine Zidane (Real). Op een dag zaten we eens samen te dineren in Turijn toe ik manager was van Juventus. Hij bleef mij maar vragen stellen en toen wist ik dat hij ook coach zou worden. Antonio Conte (Inter) over Zinédine Zidane (Real)

12:20 vooraf, 12 uur 20. Real-coach Zinédine Zidane (l) en Inter-collega Antonio Conte (m) hebben nog samengespeeld bij Juventus.

03-11-2020 03-11-2020.

21:11 vooraf, 21 uur 11. Geen Lukaku bij Inter. Romelu Lukaku raakt zoals verwacht niet fit voor het bezoekje aan zijn collega-Rode Duivels en stapte niet mee op het vliegtuig die de selectie van Inter Milaan naar Spanje bracht. Lukaku blesseerde zich vorige week dinsdag op het veld van Sjachtar Donetsk (0-0) aan de adductoren. Daardoor miste hij afgelopen weekend al de competitiematch tegen Parma (2-2). . Geen Lukaku bij Inter Romelu Lukaku raakt zoals verwacht niet fit voor het bezoekje aan zijn collega-Rode Duivels en stapte niet mee op het vliegtuig die de selectie van Inter Milaan naar Spanje bracht.

Lukaku blesseerde zich vorige week dinsdag op het veld van Sjachtar Donetsk (0-0) aan de adductoren. Daardoor miste hij afgelopen weekend al de competitiematch tegen Parma (2-2).



21:10 vooraf, 21 uur 10. Start Hazard in de basis? Bij Real lijkt Eden Hazard na zijn eerste goal in meer dan een jaar, afgelopen zaterdag in het competitieduel tegen Huesca (4-1), opnieuw op dreef te komen. Coach Zinédine Zidane wilde op zijn persconferentie een dag voor de wedstrijd niet te veel meer kwijt over Hazard. Of de kapitein van de Rode Duivels zal spelen tegen Inter - hetgeen zijn derde duel in een week zou zijn na ook een invalbeurt vorige week dinsdag tegen Borussia Mönchengladbach - is nog een vraagteken. "Iedereen kent Eden. We weten welk soort speler hij is en welke kwaliteiten hij bezit. We proberen die zoveel mogelijk te gebruiken. Of dat ook tegen Inter zal zijn? We rekenen op het hele team tegen Inter." "Hazard is in aanvallend opzicht, net als Marcos Asensio en Karim Benzema (die naast Hazard voorin startten tegen Huesca, red.), belangrijk voor ons. Zij gaan nog belangrijke matchen voor ons beslissen." . Start Hazard in de basis? Bij Real lijkt Eden Hazard na zijn eerste goal in meer dan een jaar, afgelopen zaterdag in het competitieduel tegen Huesca (4-1), opnieuw op dreef te komen.



Coach Zinédine Zidane wilde op zijn persconferentie een dag voor de wedstrijd niet te veel meer kwijt over Hazard. Of de kapitein van de Rode Duivels zal spelen tegen Inter - hetgeen zijn derde duel in een week zou zijn na ook een invalbeurt vorige week dinsdag tegen Borussia Mönchengladbach - is nog een vraagteken.

"Iedereen kent Eden. We weten welk soort speler hij is en welke kwaliteiten hij bezit. We proberen die zoveel mogelijk te gebruiken. Of dat ook tegen Inter zal zijn? We rekenen op het hele team tegen Inter."

"Hazard is in aanvallend opzicht, net als Marcos Asensio en Karim Benzema (die naast Hazard voorin startten tegen Huesca, red.), belangrijk voor ons. Zij gaan nog belangrijke matchen voor ons beslissen."

21:09 De Madrileense kern, mét Hazard en Courtois. vooraf, 21 uur 09. De Madrileense kern, mét Hazard en Courtois

21:05 vooraf, 21 uur 05. Real Madrid - Inter. Zowel Real Madrid als Inter zijn met een valse noot begonnen aan de Champions League. Met respectievelijk de laatste en voorlaatste plek in poule B (met Sjachtar Donetsk en Mönchengladbach) moeten er dringend punten gepakt worden. Real pakte nog maar één puntje, Inter speelde twee keer gelijk en telt dan ook twee punten. Sjachtar is leider met vier punten. . Real Madrid - Inter Zowel Real Madrid als Inter zijn met een valse noot begonnen aan de Champions League. Met respectievelijk de laatste en voorlaatste plek in poule B (met Sjachtar Donetsk en Mönchengladbach) moeten er dringend punten gepakt worden.

Real pakte nog maar één puntje, Inter speelde twee keer gelijk en telt dan ook twee punten. Sjachtar is leider met vier punten.

21:05 - Vooraf Vooraf, 21 uur 05

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Lucas Vázquez, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy, Federico Valverde, Casemiro, Toni Kroos, Marco Asensio, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio, Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde, Ferland Mendy, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Lucas Vázquez, Thibaut Courtois

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Ashley Young, Lautaro Martínez, Ivan Perišic Opstelling Internazionale Ivan Perišic, Lautaro Martínez, Ashley Young, Arturo Vidal, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic