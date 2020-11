Courtois en Hazard moeten Lukaku niet vrezen in CL-topper tegen Inter

21:10

vooraf, 21 uur 10. Start Hazard in de basis? Bij Real lijkt Eden Hazard na zijn eerste goal in meer dan een jaar, afgelopen zaterdag in het competitieduel tegen Huesca (4-1), opnieuw op dreef te komen. Coach Zinédine Zidane wilde op zijn persconferentie een dag voor de wedstrijd niet te veel meer kwijt over Hazard. Of de kapitein van de Rode Duivels zal spelen tegen Inter - hetgeen zijn derde duel in een week zou zijn na ook een invalbeurt vorige week dinsdag tegen Borussia Mönchengladbach - is nog een vraagteken. "Iedereen kent Eden. We weten welk soort speler hij is en welke kwaliteiten hij bezit. We proberen die zoveel mogelijk te gebruiken. Of dat ook tegen Inter zal zijn? We rekenen op het hele team tegen Inter." "Hazard is in aanvallend opzicht, net als Marcos Asensio en Karim Benzema (die naast Hazard voorin startten tegen Huesca, red.), belangrijk voor ons. Zij gaan nog belangrijke matchen voor ons beslissen." .