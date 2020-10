Staat Europese vizier van Lukaku ook op scherp tegen Sjachtar Donetsk?

18:32 vooraf, 18 uur 32. Kan Sjachtar opnieuw verrassen? Sjachtar Donetsk verraste door vorige week met een door corona gehavende ploeg de volle buit te pakken bij Real Madrid. Het Oekraïense team staat daardoor aan de leiding in Groep B. Afgelopen zaterdag verging het Sjachtar minder goed in eigen land. Thuis tegen Vorskla kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Sjachtar is nu derde op 4 punten van Dinamo Kiev. . Kan Sjachtar opnieuw verrassen? Sjachtar Donetsk verraste door vorige week met een door corona gehavende ploeg de volle buit te pakken bij Real Madrid. Het Oekraïense team staat daardoor aan de leiding in Groep B. Afgelopen zaterdag verging het Sjachtar minder goed in eigen land. Thuis tegen Vorskla kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Sjachtar is nu derde op 4 punten van Dinamo Kiev.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Bij Inter rust de hoop dus opnieuw op de schouders van Romelu Lukaku, die dit seizoen al aan 10 goals zit: 2 in de Champions League, 5 in de Serie A en nog eens 3 stuks met de Rode Duivels in de Nations League. Afgelopen zaterdag trof hij opnieuw raak in de 2-0-zege tegen Genua. Inter kon zo eindelijk nog eens winnen na een 1 op 6 in de Serie A en staat nu 4e op 3 punten van leider Milan. . Bij Inter rust de hoop dus opnieuw op de schouders van Romelu Lukaku, die dit seizoen al aan 10 goals zit: 2 in de Champions League, 5 in de Serie A en nog eens 3 stuks met de Rode Duivels in de Nations League. Afgelopen zaterdag trof hij opnieuw raak in de 2-0-zege tegen Genua. Inter kon zo eindelijk nog eens winnen na een 1 op 6 in de Serie A en staat nu 4e op 3 punten van leider Milan.

18:06 vooraf, 18 uur 06. Lukaku opnieuw in spits. Romelu Lukaku was meteen op de afspraak op de eerste speeldag in het kampioenenbal, maar de twee doelpunten van de Rode Duivel volstonden niet om Borussia Mönchengladbach klein te krijgen. De aanvaller vormt ook in Oekraïne een duo met Lautaro Martinez. . Lukaku opnieuw in spits Romelu Lukaku was meteen op de afspraak op de eerste speeldag in het kampioenenbal, maar de twee doelpunten van de Rode Duivel volstonden niet om Borussia Mönchengladbach klein te krijgen. De aanvaller vormt ook in Oekraïne een duo met Lautaro Martinez.

18:00 vooraf, 18 uur . Wat kunnen Lukaku en co tegen Real-killer Sjachtar Donetsk? Inter heeft wat goed te maken in de Champions League na de verrassende puntendeling tegen Borussia Mönchengladbach op de eerste speeldag. Vanavond gaan Lukaku en co op bezoek bij Sjachtar Donetsk, dat op zijn beurt verraste met winst bij Real Madrid. Volg het hier vanaf 21u. . Wat kunnen Lukaku en co tegen Real-killer Sjachtar Donetsk? Inter heeft wat goed te maken in de Champions League na de verrassende puntendeling tegen Borussia Mönchengladbach op de eerste speeldag. Vanavond gaan Lukaku en co op bezoek bij Sjachtar Donetsk, dat op zijn beurt verraste met winst bij Real Madrid. Volg het hier vanaf 21u.

Opstelling Shakhtar Donetsk. Anatoliy Trubin, Dodo, Davit Khocholava, Valeriy Bondar, Viktor Korniienko, Tetê, Marlos, Marcos Antonio, Maycon, Manor Solomon, Dentinho Opstelling Shakhtar Donetsk Dentinho, Manor Solomon, Maycon, Marcos Antonio, Marlos, Tetê, Viktor Korniienko, Valeriy Bondar, Davit Khocholava, Dodo, Anatoliy Trubin

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Arturo Vidal, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic