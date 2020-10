Scoringsmachine Lukaku valt stil, Inter raakt niet voorbij Sjachtar Donetsk

Inter is er ook op de tweede speeldag van de Champions League niet in geslaagd om te winnen. Na de puntendeling tegen Mönchengladbach kwam het ook op bezoek bij Sjachtar Donetsk niet verder dan een

gelijkspel. Inter had wel de beste kansen, maar het bleef 0-0 in Kiev. Lukaku kon zo voor het eerst in 10 opeenvolgende Europese matchen niet scoren.