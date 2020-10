LIVE: Staat Europese vizier van Lukaku ook op scherp tegen Sjachtar Donetsk?

58' tweede helft, minuut 58. Het wordt stilaan een frustrerende avond voor Lukaku. Hakimi zet zich uitstekend door op rechts, maar zijn voorzet naar Lukaku is vervolgens niet secuur genoeg. De lichaamstaal van de Rode Duivel schreeuwt ontgoocheling. . Het wordt stilaan een frustrerende avond voor Lukaku. Hakimi zet zich uitstekend door op rechts, maar zijn voorzet naar Lukaku is vervolgens niet secuur genoeg. De lichaamstaal van de Rode Duivel schreeuwt ontgoocheling.

54' tweede helft, minuut 54. Lautaro Martinez laat het liggen! Wat een misser van Lautaro Martinez! Na een harde knal van Brozovic duwt Trubin de bal pal in de voeten van de Argentijn, maar die besluit van dichtbij naast. Sjachtar ontsnapt! . Lautaro Martinez laat het liggen! Wat een misser van Lautaro Martinez! Na een harde knal van Brozovic duwt Trubin de bal pal in de voeten van de Argentijn, maar die besluit van dichtbij naast. Sjachtar ontsnapt!

52' tweede helft, minuut 52. Geen stormloop bij de start van deze eerste helft. Inter probeert wel het initiatief te nemen, maar tot kansen komen de bezoekers voorlopig niet. . Geen stormloop bij de start van deze eerste helft. Inter probeert wel het initiatief te nemen, maar tot kansen komen de bezoekers voorlopig niet.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Kansen genoeg in de eerste helft, maar geen doelpunten in Kiev. Krijgen we een ander beeld in de tweede helft? . 2e helft Kansen genoeg in de eerste helft, maar geen doelpunten in Kiev. Krijgen we een ander beeld in de tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Geen doelpunten in Kiev na een nochtans boeiende eerste helft. Inter had de beste kansen, zowel Barella als Lukaku trof de lat. Sjachtar kon daar weinig tegenover stellen. . Rust Geen doelpunten in Kiev na een nochtans boeiende eerste helft. Inter had de beste kansen, zowel Barella als Lukaku trof de lat. Sjachtar kon daar weinig tegenover stellen.

44' eerste helft, minuut 44. 2 minuten extra. We krijgen nog 2 minuten extra in een boeiende eerste helft. Krijgen we op de valreep nog een goal te zien? . 2 minuten extra We krijgen nog 2 minuten extra in een boeiende eerste helft. Krijgen we op de valreep nog een goal te zien?

41' eerste helft, minuut 41. Lukaku op de lat! Lukaku wil zo graag voor de 10e Europese wedstrijd op een rij scoren en hij is er verdomd dicht bij. De Rode Duivel waagt zijn kans op een vrije trap vanaf het halve maantje. Trubin kan zijn schot nog net tegen de lat duwen. . Lukaku op de lat! Lukaku wil zo graag voor de 10e Europese wedstrijd op een rij scoren en hij is er verdomd dicht bij. De Rode Duivel waagt zijn kans op een vrije trap vanaf het halve maantje. Trubin kan zijn schot nog net tegen de lat duwen.

40' eerste helft, minuut 40. Borussia Mönchengladbach neemt het vanavond om 21u nog op tegen Real Madrid. Beide ploegen kunnen dus rustig afwachten welk resultaat deze wedstrijd oplevert. . Borussia Mönchengladbach neemt het vanavond om 21u nog op tegen Real Madrid. Beide ploegen kunnen dus rustig afwachten welk resultaat deze wedstrijd oplevert.

39' eerste helft, minuut 39.

35' eerste helft, minuut 35. Verre knal van Antonio. Inter had de wedstrijd stevig in handen na het uitvallen van Dentinho, maar de thuisploeg komt nu toch weer beter in de wedstrijd. Sjachtar mag het nog eens proberen op een hoekschop. De bal landt uiteindelijk bij Antonio, maar zijn verre knal landt in de armen van Handanovic. . Verre knal van Antonio Inter had de wedstrijd stevig in handen na het uitvallen van Dentinho, maar de thuisploeg komt nu toch weer beter in de wedstrijd. Sjachtar mag het nog eens proberen op een hoekschop. De bal landt uiteindelijk bij Antonio, maar zijn verre knal landt in de armen van Handanovic.

31' Gele kaart voor Alessandro Bastoni van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 31 Alessandro Bastoni Internazionale

31' eerste helft, minuut 31. Bastoni krijgt de twijfelachtige eer om als eerste een gele kaart te pakken. Sjachtar lijkt zich toch weer een beetje te herstellen. . Bastoni krijgt de twijfelachtige eer om als eerste een gele kaart te pakken. Sjachtar lijkt zich toch weer een beetje te herstellen.

25' eerste helft, minuut 25. Sjachtar kan dan toch eens onder de druk uitkomen. Maicon probeert het met een verre knal, maar de bal gaat ook ver naast. Handanovic beleeft voorlopig een rustige avond. . Sjachtar kan dan toch eens onder de druk uitkomen. Maicon probeert het met een verre knal, maar de bal gaat ook ver naast. Handanovic beleeft voorlopig een rustige avond.

24' eerste helft, minuut 24.

24' eerste helft, minuut 24. Lautaro Martinez is de volgende die het mag proberen bij Inter. Hij wordt weggestuurd op rechts, maar besluit dan te overhaast op doel. Sjachtar ziet sterretjes. . Lautaro Martinez is de volgende die het mag proberen bij Inter. Hij wordt weggestuurd op rechts, maar besluit dan te overhaast op doel. Sjachtar ziet sterretjes.

22' eerste helft, minuut 22. Lukaku nipt naast. Opnieuw een hoekschop voor Inter. De bal gaat naar Lukaku en die kopt niet zo gek ver naast. De openingstreffer voor Inter hangt in de lucht. Hoe lang kan Sjachtar deze druk nog doorstaan? . Lukaku nipt naast Opnieuw een hoekschop voor Inter. De bal gaat naar Lukaku en die kopt niet zo gek ver naast. De openingstreffer voor Inter hangt in de lucht. Hoe lang kan Sjachtar deze druk nog doorstaan?

20' eerste helft, minuut 20. Hakimi is de motor van de Milanese druk. Hij maakt weer oorlog in de zestien en dwingt zo een hoekschop af. Die levert niks op, maar Inter is nu wel duidelijk baas. . Hakimi is de motor van de Milanese druk. Hij maakt weer oorlog in de zestien en dwingt zo een hoekschop af. Die levert niks op, maar Inter is nu wel duidelijk baas.

19' eerste helft, minuut 19. Barella botst op Trubin. Inter voert de druk nu op en Barella zorgt weer voor gevaar. Hij wordt perfect gelanceerd door Hakimi, kapt Khocholava vlot uit en haalt dan uit. Trubin voorkomt de vroege 0-1. . Barella botst op Trubin Inter voert de druk nu op en Barella zorgt weer voor gevaar. Hij wordt perfect gelanceerd door Hakimi, kapt Khocholava vlot uit en haalt dan uit. Trubin voorkomt de vroege 0-1.

17' eerste helft, minuut 17. Barella op de lat! Daar is Inter opnieuw en nu zijn de bezoekers wél gevaarlijk. Lukaku kan zich doorzetten in de zestien. Zijn schot van dichtbij wordt afgeblokt door Trubin, maar in de herneming legt de Rode Duivel de bal goed achteruit naar Barella. Die haalt in één tijd uit, zijn schot strandt op de lat. . Barella op de lat! Daar is Inter opnieuw en nu zijn de bezoekers wél gevaarlijk. Lukaku kan zich doorzetten in de zestien. Zijn schot van dichtbij wordt afgeblokt door Trubin, maar in de herneming legt de Rode Duivel de bal goed achteruit naar Barella. Die haalt in één tijd uit, zijn schot strandt op de lat.

15' eerste helft, minuut 15. De eerste kans van de wedstrijd is voor Inter. Maar de kopbal van Lautaro-Martinez is te slap, Trubin vangt de bal simpel op. . De eerste kans van de wedstrijd is voor Inter. Maar de kopbal van Lautaro-Martinez is te slap, Trubin vangt de bal simpel op.

15' eerste helft, minuut 15. Vervanging bij Shakhtar Donetsk, Taison erin, Dentinho eruit wissel Dentinho Taison

14' eerste helft, minuut 14. Dentinho heeft het nog even geprobeerd, maar gaat nu toch weer liggen. Hij moet vervroegd zijn wedstrijd staken. De ontgoocheling druipt van zijn gezicht. Taison is zijn vervanger. . Dentinho heeft het nog even geprobeerd, maar gaat nu toch weer liggen. Hij moet vervroegd zijn wedstrijd staken. De ontgoocheling druipt van zijn gezicht. Taison is zijn vervanger.

13' eerste helft, minuut 13. Exit Dentinho? Een vroege opdoffer voor Sjachtar Donetsk? Dentinho strompelt naar de zijlijn en lijkt toch vrij ernstig geblesseerd. Taison maakt zich alvast klaar om in te vallen. . Exit Dentinho? Een vroege opdoffer voor Sjachtar Donetsk? Dentinho strompelt naar de zijlijn en lijkt toch vrij ernstig geblesseerd. Taison maakt zich alvast klaar om in te vallen.

8' eerste helft, minuut 8. Bij Sjachtar lijken ze niet van plan om de wedstrijd te ondergaan, integendeel. De thuisploeg probeert de wedstrijd in handen te nemen. . Bij Sjachtar lijken ze niet van plan om de wedstrijd te ondergaan, integendeel. De thuisploeg probeert de wedstrijd in handen te nemen.

7' eerste helft, minuut 7.

6' eerste helft, minuut 6. Het is voor beide teams nog wat zoeken en tasten. Voorlopig worden de doelmannen niet aan het werk gezet. . Het is voor beide teams nog wat zoeken en tasten. Voorlopig worden de doelmannen niet aan het werk gezet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Sjachtar brengt de wedstrijd op gang in Kiev. Kunnen ze na Real Madrid ook Inter puntenverlies aansmeren? . Aftrap Sjachtar brengt de wedstrijd op gang in Kiev. Kunnen ze na Real Madrid ook Inter puntenverlies aansmeren?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

18:45 vooraf, 18 uur 45. Maakt Inter er opnieuw doelpuntenfestival van? Bij Inter hebben ze uitstekende herinneringen aan de laatste confrontatie met Sjachtar, afgelopen zomer in de halve finales van de Europa League. Het koningskoppel Lukaku-Lautaro, elk goed voor 2 goals, schoot Inter toen naar de EL-finale. Sjachtar kreeg in Düsseldorf een 5-0-pandoering. . Maakt Inter er opnieuw doelpuntenfestival van? Bij Inter hebben ze uitstekende herinneringen aan de laatste confrontatie met Sjachtar, afgelopen zomer in de halve finales van de Europa League. Het koningskoppel Lukaku-Lautaro, elk goed voor 2 goals, schoot Inter toen naar de EL-finale. Sjachtar kreeg in Düsseldorf een 5-0-pandoering.

18:36 vooraf, 18 uur 36. Lukaku: garantie op goals. Romelu Lukaku blijft maar scoren voor Inter. 7 goals in 6 wedstrijden voor Inter, dat is voorlopig het indrukwekkende bilan dit seizoen. Enkel in de competitiematch tegen Lazio kon onze landgenoot niet scoren. In Europa zijn zijn cijfers nog straffer: Lukaku scoorde in elk van zijn laatste 9 Europese wedstrijden voor Inter, goed voor maar liefst 11 goals. . Lukaku: garantie op goals Romelu Lukaku blijft maar scoren voor Inter. 7 goals in 6 wedstrijden voor Inter, dat is voorlopig het indrukwekkende bilan dit seizoen. Enkel in de competitiematch tegen Lazio kon onze landgenoot niet scoren. In Europa zijn zijn cijfers nog straffer: Lukaku scoorde in elk van zijn laatste 9 Europese wedstrijden voor Inter, goed voor maar liefst 11 goals.

18:32 vooraf, 18 uur 32. Kan Sjachtar opnieuw verrassen? Sjachtar Donetsk verraste door vorige week met een door corona gehavende ploeg de volle buit te pakken bij Real Madrid. Het Oekraïense team staat daardoor aan de leiding in Groep B. Afgelopen zaterdag verging het Sjachtar minder goed in eigen land. Thuis tegen Vorskla kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Sjachtar is nu derde op 4 punten van Dinamo Kiev. . Kan Sjachtar opnieuw verrassen? Sjachtar Donetsk verraste door vorige week met een door corona gehavende ploeg de volle buit te pakken bij Real Madrid. Het Oekraïense team staat daardoor aan de leiding in Groep B. Afgelopen zaterdag verging het Sjachtar minder goed in eigen land. Thuis tegen Vorskla kwam het niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Sjachtar is nu derde op 4 punten van Dinamo Kiev.

18:28 vooraf, 18 uur 28. Bij Inter rust de hoop dus opnieuw op de schouders van Romelu Lukaku, die dit seizoen al aan 10 goals zit: 2 in de Champions League, 5 in de Serie A en nog eens 3 stuks met de Rode Duivels in de Nations League. Afgelopen zaterdag trof hij opnieuw raak in de 2-0-zege tegen Genua. Inter kon zo eindelijk nog eens winnen na een 1 op 6 in de Serie A en staat nu 4e op 3 punten van leider Milan. . Bij Inter rust de hoop dus opnieuw op de schouders van Romelu Lukaku, die dit seizoen al aan 10 goals zit: 2 in de Champions League, 5 in de Serie A en nog eens 3 stuks met de Rode Duivels in de Nations League. Afgelopen zaterdag trof hij opnieuw raak in de 2-0-zege tegen Genua. Inter kon zo eindelijk nog eens winnen na een 1 op 6 in de Serie A en staat nu 4e op 3 punten van leider Milan.

18:06 vooraf, 18 uur 06. Lukaku opnieuw in spits. Romelu Lukaku was meteen op de afspraak op de eerste speeldag in het kampioenenbal, maar de twee doelpunten van de Rode Duivel volstonden niet om Borussia Mönchengladbach klein te krijgen. De aanvaller vormt ook in Oekraïne een duo met Lautaro Martinez. . Lukaku opnieuw in spits Romelu Lukaku was meteen op de afspraak op de eerste speeldag in het kampioenenbal, maar de twee doelpunten van de Rode Duivel volstonden niet om Borussia Mönchengladbach klein te krijgen. De aanvaller vormt ook in Oekraïne een duo met Lautaro Martinez.

18:00 vooraf, 18 uur . Wat kunnen Lukaku en co tegen Real-killer Sjachtar Donetsk? Inter heeft wat goed te maken in de Champions League na de verrassende puntendeling tegen Borussia Mönchengladbach op de eerste speeldag. Vanavond gaan Lukaku en co op bezoek bij Sjachtar Donetsk, dat op zijn beurt verraste met winst bij Real Madrid. Volg het hier vanaf 18.55u. . Wat kunnen Lukaku en co tegen Real-killer Sjachtar Donetsk? Inter heeft wat goed te maken in de Champions League na de verrassende puntendeling tegen Borussia Mönchengladbach op de eerste speeldag. Vanavond gaan Lukaku en co op bezoek bij Sjachtar Donetsk, dat op zijn beurt verraste met winst bij Real Madrid. Volg het hier vanaf 18.55u.

18:00 - Vooraf Vooraf, 18 uur

Opstelling Shakhtar Donetsk. Anatoliy Trubin, Dodo, Valeriy Bondar, Davit Khocholava, Viktor Korniienko, Marlos, Maycon, Marcos Antonio, Tetê, Dentinho, Manor Solomon Opstelling Shakhtar Donetsk Manor Solomon, Dentinho, Tetê, Marcos Antonio, Maycon, Marlos, Viktor Korniienko, Davit Khocholava, Valeriy Bondar, Dodo, Anatoliy Trubin

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Arturo Vidal, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Arturo Vidal, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Achraf Hakimi, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic