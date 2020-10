LIVE: Real laat zich koud pakken en moet achtervolgen in Duitsland

Het wordt interessant om te zien hoe de Madrilenen gaan reageren. Worden ze nerveus of blijven ze rustig combineren zoals in het eerste halfuur.

eerste helft, minuut 35. Het wordt interessant om te zien hoe de Madrilenen gaan reageren. Worden ze nerveus of blijven ze rustig combineren zoals in het eerste halfuur. .

Mönchengladbach komt totaal tegen de gang van het spel in op voorsprong, maar wat een heerlijke tegenaanval! Plea speelt prachtig in de rug van Ramos en Thuram werkt af met een kanonskogel.

eerste helft, minuut 32. 1-0: Real wordt koud gepakt. Mönchengladbach komt totaal tegen de gang van het spel in op voorsprong, maar wat een heerlijke tegenaanval! Plea speelt prachtig in de rug van Ramos en Thuram werkt af met een kanonskogel. .

Het overwicht van Real wordt nog niet vertaald in enorme kansen. Kroos en Benzema zorgen met respectievelijk een afstandsschot en kopbal voor twee extra streepjes achter het vakje "pogingen op doel", maar het waren geen mogelijkheden die Sommer in verlegenheid brengen.

eerste helft, minuut 29. Twee pogingen tussen de palen. Het overwicht van Real wordt nog niet vertaald in enorme kansen. Kroos en Benzema zorgen met respectievelijk een afstandsschot en kopbal voor twee extra streepjes achter het vakje "pogingen op doel", maar het waren geen mogelijkheden die Sommer in verlegenheid brengen. .

Asensio tovert even op het middenveld. Een versnelling tussen twee Duitse spelers wordt gevolgd door een no-look-pass. Elvedi heeft geen zin in Spaans gegoochel en blokt Vinicius af.

eerste helft, minuut 21. Asensio als in zijn beste dagen. Asensio tovert even op het middenveld. Een versnelling tussen twee Duitse spelers wordt gevolgd door een no-look-pass. Elvedi heeft geen zin in Spaans gegoochel en blokt Vinicius af. .

Vazquez ziet Benzema diep sprinten en bedient zijn spits met een boogbal. De Fransman neemt knap mee in de loop met de borst en knalt in de draai. Knap, maar net iets te hoog geschoten.

eerste helft, minuut 15. Lichaamskunstenaar Benzema. Vazquez ziet Benzema diep sprinten en bedient zijn spits met een boogbal. De Fransman neemt knap mee in de loop met de borst en knalt in de draai. Knap, maar net iets te hoog geschoten. .

Real blijft de bal geduldig rondspelen en toont zelf af en toe al eens een fantasietje. Madrileense arrogantie of een goede manier om Mönchengladbach moe te maken? De Duitsers leggen in dit openingskwartier al heel wat meters af om de bal af te pakken, al levert het Real geen kansen op.

eerste helft, minuut 12. Real laat de Duitsers kilometers vreten. Real blijft de bal geduldig rondspelen en toont zelf af en toe al eens een fantasietje. Madrileense arrogantie of een goede manier om Mönchengladbach moe te maken? De Duitsers leggen in dit openingskwartier al heel wat meters af om de bal af te pakken, al levert het Real geen kansen op. .

De eerste aanval is voor Real. Ramos verdedigt prachtig onder de druk uit, maar de voorzet van Benzema is van veel minder hoge kwaliteit. Sommer moet niet ingrijpen.

eerste helft, minuut 2. De eerste aanval is voor Real. Ramos verdedigt prachtig onder de druk uit, maar de voorzet van Benzema is van veel minder hoge kwaliteit. Sommer moet niet ingrijpen. .

19:55

vooraf, 19 uur 55. Zidane wisselt (noodgedwongen) op 1 plaats na Clasico. Zidane wordt dit seizoen wel eens verweten telkens met een andere ploeg aan de aftrap te komen, maar dat doet hij nu niet. In vergelijking met de basisploeg tegen Barcelona zien we alleen Nacho niet meer. Hij blesseerde zich in Camp Nou en wordt net als zaterdag vervangen door Lucas Vazquez. Courtois staat uiteraard opnieuw in doel en Real kan ook rekenen op Ramos. Eden Hazard zit op de bank. Afwachten of hij speelminuten krijgt. .