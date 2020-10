Hazard is bevoorrechte getuige van sensationele comeback van Real Madrid

Mönchengladbach - Real Madrid in een notendop:

Mönchengladbach scoort bij enige bal tussen de palen

Het ene jaar is het andere vaak niet in het voetbal, maar dat geldt op dit moment wel voor Real Madrid. Net als vorig jaar begint het in de Champions League met een magere 1 op 6, vorig jaar na onder meer een gelijkspel tegen Club Brugge.

Real was na het verlies tegen Cadiz en Sjachtar bijna dood verklaard, maar was na de zege in de Clasico tegen Mönchengladbach opnieuw springlevend. Het domineerde de eerste helft van begin tot einde, maar

stond wel 0-1 achter aan de rust.

Mönchengladbach scoorde met zijn enige bal tussen de palen voor de rust, maar de schoonheid van de assist van Plea in de rug van de Spaanse defensie en de afwerking van Thuram waren zo mooi, dat het woord "onverdiend" zonde zou zijn.