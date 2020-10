Geen basisplaats voor Hazard, uiteraard wel voor Courtois

19:55

vooraf, 19 uur 55. Zidane wisselt (noodgedwongen) op 1 plaats na Clasico. Zidane wordt dit seizoen wel eens verweten telkens met een andere ploeg aan de aftrap te komen, maar dat doet hij nu niet. In vergelijking met de basisploeg tegen Barcelona zien we alleen Nacho niet meer. Hij blesseerde zich in Camp Nou en wordt net als zaterdag vervangen door Lucas Vazquez. Courtois staat uiteraard opnieuw in doel en Real kan ook rekenen op Ramos. Eden Hazard zit op de bank. Afwachten of hij speelminuten krijgt. .