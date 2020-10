LIVE: Komen Courtois en Real in de problemen tegen gehavend Sjachtar Donetsk?

Plots een enorme kans voor voor Sjachtar! Met een heerlijke dieptepass brengt Maycon Marlos alleen voor Courtois. De 0-1 lijkt in de maakt, maar Courtois brengt nog redding met zijn knie. Hier komt Real bijzonder goed weg.

eerste helft, minuut 15. Courtois voorkomt de 0-1! Plots een enorme kans voor voor Sjachtar! Met een heerlijke dieptepass brengt Maycon Marlos alleen voor Courtois. De 0-1 lijkt in de maakt, maar Courtois brengt nog redding met zijn knie. Hier komt Real bijzonder goed weg. .

eerste helft, minuut 14. Real probeert de match in handen te nemen, maar voorlopig houden de fel geplaagde bezoekers stand. Op het schot van Asensio na hebben we nog geen kans genoteerd. .

eerste helft, minuut 8. Korniienko gaat wel erg driest door op Mendy en wordt terecht beboet met een gele kaart. Bijzonder vroeg in de wedstrijd, dat wordt dus uitkijken voor de jonge verdediger. .

vooraf, 18 uur 30. Gehavend Sjachtar mist heel wat sleutelspelers. Bij Sjachtar heeft coach Luis Castro flink wat kopzorgen, want hij mist vanavond een resem spelers door het coronavirus. Onder meer Kryvtsov, Matvijenko, Ismaily, Stepanenko, Kovalenko, Taison, Moraes en Bolbat zijn niet beschikbaar. Castro moest daardoor 7 spelers van de B-ploeg selecteren, van wie er 5 nog geen ervaring hebben op het hoogste niveau. Piatov is nog maar net terug na ziekte en zal niet starten. De 36-jarige doelman wordt vervangen door de 19-jarige Trubin, die zo zijn debuut maakt in de Champions League. Dat geldt ook voor 21-jarige verdedigers Bondar en Koniienko. .