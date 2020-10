Twee treffers van Lukaku volstaan niet om Inter voorbij Mönchengladbach te loodsen

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Na Real Madrid begint ook Inter op een valse noot aan de Champions League. Ondanks 2 treffers van Lukaku blijft het thuis tegen Mönchengladbach steken op een 2-2-gelijkspel. . Einde Na Real Madrid begint ook Inter op een valse noot aan de Champions League. Ondanks 2 treffers van Lukaku blijft het thuis tegen Mönchengladbach steken op een 2-2-gelijkspel.

90+7' tweede helft, minuut 97. Kolarov neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar hij mikt de bal toch nog een metertje naast. . Kolarov neemt de vrije trap voor zijn rekening, maar hij mikt de bal toch nog een metertje naast.

90+6' tweede helft, minuut 96. Lautaro Martinez dwingt op de valreep nog een vrije trap af net buiten de zestien. Wordt dit het moment voor de thuisploeg? . Lautaro Martinez dwingt op de valreep nog een vrije trap af net buiten de zestien. Wordt dit het moment voor de thuisploeg?

90+5' tweede helft, minuut 95. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Hannes Wolf erin, Marcus Thuram eruit wissel Marcus Thuram Hannes Wolf

90+1' tweede helft, minuut 91. 6 minuten extra. We krijgen nog een uitgebreid epiloog aan deze wedstrijd. Is het genoeg voor Inter om alsnog de volle buit te pakken? . 6 minuten extra We krijgen nog een uitgebreid epiloog aan deze wedstrijd. Is het genoeg voor Inter om alsnog de volle buit te pakken?

90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Romelu Lukaku van Internazionale. 2, 2. goal Internazionale Borussia Mönchengladbach einde 2 2

90' tweede helft, minuut 90. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Lars Stindl erin, Alassane Pléa eruit wissel Alassane Pléa Lars Stindl

90' tweede helft, minuut 90. Lukaku redt het vel van Inter! Lukaku brengt Inter weer langszij met zijn tweede van de avond! De Rode Duivel werkt de bal aan de tweede paal in doel op een hoekschop voor de thuisploeg. Zit er nog meer in voor Inter? . Lukaku redt het vel van Inter! Lukaku brengt Inter weer langszij met zijn tweede van de avond! De Rode Duivel werkt de bal aan de tweede paal in doel op een hoekschop voor de thuisploeg. Zit er nog meer in voor Inter?



88' tweede helft, minuut 88. Het doelpunt telt! Het duurt een hele poos vooraleer er een beslissing valt, maar uiteindelijk luidt het oordeel dat het doelpunt geldig is. Inter is dus op achtervolgen aangewezen. . Het doelpunt telt! Het duurt een hele poos vooraleer er een beslissing valt, maar uiteindelijk luidt het oordeel dat het doelpunt geldig is. Inter is dus op achtervolgen aangewezen.

85' tweede helft, minuut 85. Hofmann maakt er 1-2 van. Inter stevent plots op een nederlaag af. Hofmann wordt door Neuhaus alleen voor Handanovic gebracht en neemt de doelman te grazen. Maar de VAR wil nog even checken of er geen sprake is van buitenspel van Hofmann. Mogelijk was er nog een deviatie door Pléa op de pass van Neuhaus. . Hofmann maakt er 1-2 van Inter stevent plots op een nederlaag af. Hofmann wordt door Neuhaus alleen voor Handanovic gebracht en neemt de doelman te grazen. Maar de VAR wil nog even checken of er geen sprake is van buitenspel van Hofmann. Mogelijk was er nog een deviatie door Pléa op de pass van Neuhaus.



84' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 84 door Jonas Hofmann van Borussia Mönchengladbach. 1, 2. goal Internazionale Borussia Mönchengladbach einde 1 2

83' tweede helft, minuut 83. Geel voor Handanovic. Mönchengladbach countert snel en Handanovic komt ver uit. Hij kopt de bal weg in het duel met de doorgebroken Pléa, maar begaat daarbij een overtreding. De doelman krijgt geel en komt daarmee goed weg. . Geel voor Handanovic Mönchengladbach countert snel en Handanovic komt ver uit. Hij kopt de bal weg in het duel met de doorgebroken Pléa, maar begaat daarbij een overtreding. De doelman krijgt geel en komt daarmee goed weg.

82' Gele kaart voor Samir Handanovic van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 82 Samir Handanovic Internazionale

82' tweede helft, minuut 82. Lautaro op de paal! Mönchengladbach ontsnapt aan de 2-1. Lautaro Martinez haalt in één tijd uit op een voorzet van Darmian en ziet zijn schot op de paal stranden. Bij Inter claimen ze nog een penalty voor mogelijk hands van Kramer, maar Kuipers gaat er niet op in. . Lautaro op de paal! Mönchengladbach ontsnapt aan de 2-1. Lautaro Martinez haalt in één tijd uit op een voorzet van Darmian en ziet zijn schot op de paal stranden. Bij Inter claimen ze nog een penalty voor mogelijk hands van Kramer, maar Kuipers gaat er niet op in.

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Internazionale, Alessandro Bastoni erin, Ivan Perišic eruit wissel Ivan Perišic Alessandro Bastoni

79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Internazionale, Marcelo Brozovic erin, Christian Eriksen eruit wissel Christian Eriksen Marcelo Brozovic

79' tweede helft, minuut 79. Conte grijpt in met een dubbele wissel. Brozovic en Bastoni komen tussen de lijnen, voor Eriksen en Perisic zit het erop. . Conte grijpt in met een dubbele wissel. Brozovic en Bastoni komen tussen de lijnen, voor Eriksen en Perisic zit het erop.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Borussia Mönchengladbach, Patrick Herrmann erin, Breel Embolo eruit wissel Breel Embolo Patrick Herrmann

74' tweede helft, minuut 74. Een hoekschop voor Inter wordt licht gedevieerd door Ginter en landt zo aan de tweede paal in de voeten van de vrijstaande Perisic. Die is te verrast om de bal binnen het kader te krijgen. . Een hoekschop voor Inter wordt licht gedevieerd door Ginter en landt zo aan de tweede paal in de voeten van de vrijstaande Perisic. Die is te verrast om de bal binnen het kader te krijgen.

68' tweede helft, minuut 68. Inter voert de druk nu toch weer op. De thuisploeg wil duidelijk zo snel mogelijk weer het verschil maken. Mönchengladbach houdt voorlopig stand. . Inter voert de druk nu toch weer op. De thuisploeg wil duidelijk zo snel mogelijk weer het verschil maken. Mönchengladbach houdt voorlopig stand.

68' Gele kaart voor Christoph Kramer van Borussia Mönchengladbach tijdens tweede helft, minuut 68 Christoph Kramer Borussia Mönchengladbach

eerste helft, minuut 68.

65' Gele kaart voor Stefan de Vrij van Internazionale tijdens tweede helft, minuut 65 Stefan De Vrij Internazionale

63' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 63 door Rami Bensebaini van Borussia Mönchengladbach. 1, 1. penalty Internazionale Borussia Mönchengladbach einde 1 1

63' tweede helft, minuut 63. Bensebaini klaart de klus. Mönchengladbach komt weer op gelijke hoogte na de penaltyfout op Thuram. Bensebaini laat de kans niet liggen en geeft Handanovic het nakijken. . Bensebaini klaart de klus Mönchengladbach komt weer op gelijke hoogte na de penaltyfout op Thuram. Bensebaini laat de kans niet liggen en geeft Handanovic het nakijken.



62' tweede helft, minuut 62. Penalty! Kuipers komt terug op zijn beslissing en wijst naar de penaltystip. Komt Mönchengladbach langszij? . Penalty! Kuipers komt terug op zijn beslissing en wijst naar de penaltystip. Komt Mönchengladbach langszij?

60' tweede helft, minuut 60. Thuram onderuit in de zestien! De bezoekers proberen zich nu toch in de wedstrijd te knokken. Thuram gaat onderuit in de zestien na een tik van Vidal en wil een penalty. Scheidsrechter Kuipers laat begaan, maar moet even later toch naar de beelden gaan kijken. . Thuram onderuit in de zestien! De bezoekers proberen zich nu toch in de wedstrijd te knokken. Thuram gaat onderuit in de zestien na een tik van Vidal en wil een penalty. Scheidsrechter Kuipers laat begaan, maar moet even later toch naar de beelden gaan kijken.

55' tweede helft, minuut 55. Met Lautaro-Martinez lijkt er toch wat meer dreiging in het spel van Inter te zitten. De invaller lag met een kopbal op een voorzet van Vidal aan de basis van de openingstreffer. Het was D'Ambrosio die de bal daarop terugspeelde naar Darmian. Die zag zijn schot afgeblokt, Lukaku had meer geluk in de rebound. . Met Lautaro-Martinez lijkt er toch wat meer dreiging in het spel van Inter te zitten. De invaller lag met een kopbal op een voorzet van Vidal aan de basis van de openingstreffer. Het was D'Ambrosio die de bal daarop terugspeelde naar Darmian. Die zag zijn schot afgeblokt, Lukaku had meer geluk in de rebound.

eerste helft, minuut 52.

53' tweede helft, minuut 53. Mönchengladbach heeft het nu toch even moeilijk. Inter duwt het gaspedaal wat dieper in. Lukaku probeert het vanuit een scherpe hoek, maar zijn schot wordt afgeblokt door Elvedi. . Mönchengladbach heeft het nu toch even moeilijk. Inter duwt het gaspedaal wat dieper in. Lukaku probeert het vanuit een scherpe hoek, maar zijn schot wordt afgeblokt door Elvedi.

eerste helft, minuut 52.

49' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 49 door Romelu Lukaku van Internazionale. 1, 0. goal Internazionale Borussia Mönchengladbach einde 1 0

49' tweede helft, minuut 49. Lukaku doet het weer voor Inter! Lukaku breekt de ban voor Inter! Een schot van Darmian wordt nog afgeblokt maar in de herneming treft Lukaku wél raak. De 10e CL-goal voor de Rode Duivel! . Lukaku doet het weer voor Inter! Lukaku breekt de ban voor Inter! Een schot van Darmian wordt nog afgeblokt maar in de herneming treft Lukaku wél raak. De 10e CL-goal voor de Rode Duivel!



46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Antonio Conte kiest bij de start van de tweede helft toch maar weer voor het duo Lukaku-Lautaro Martinez. Alexis Sanchez is het kind van de rekening. . 2e helft Antonio Conte kiest bij de start van de tweede helft toch maar weer voor het duo Lukaku-Lautaro Martinez. Alexis Sanchez is het kind van de rekening.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij Internazionale, Lautaro Martínez erin, Alexis Sánchez eruit wissel Alexis Sánchez Lautaro Martínez

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Rusten geblazen in het Stadio Giuseppe Meazza! Inter domineerde in een al bij al slappe eerste helft, maar slaagde er niet in om Mönchengladbach in de problemen te brengen. Ook Lukaku kon zich nog niet in de kijker spelen. . Rust Rusten geblazen in het Stadio Giuseppe Meazza! Inter domineerde in een al bij al slappe eerste helft, maar slaagde er niet in om Mönchengladbach in de problemen te brengen. Ook Lukaku kon zich nog niet in de kijker spelen.

44' eerste helft, minuut 44. Eén minuut extra. We breien nog één extra minuut aan een flauwe eerste helft. . Eén minuut extra We breien nog één extra minuut aan een flauwe eerste helft.

41' eerste helft, minuut 41. Lukaku mikt voorlangs! Lukaku kan zijn belager Elvedi dan toch eens aftroeven. Vanuit een scherpe hoek waagt hij zijn kans met een lage knal, maar zijn schot gaat voorlangs. . Lukaku mikt voorlangs! Lukaku kan zijn belager Elvedi dan toch eens aftroeven. Vanuit een scherpe hoek waagt hij zijn kans met een lage knal, maar zijn schot gaat voorlangs.

40' eerste helft, minuut 40. Darmian blijft zich de ziel uit het lijf lopen op de rechterflank. Maar voorlopig brengen zijn acties weinig voort. Inter slaagt er maar niet in om Mönchengladbach uit verband te spelen. . Darmian blijft zich de ziel uit het lijf lopen op de rechterflank. Maar voorlopig brengen zijn acties weinig voort. Inter slaagt er maar niet in om Mönchengladbach uit verband te spelen.

eerste helft, minuut 34.

34' eerste helft, minuut 34. Dan toch eens een beloftevolle tegenaanval van de bezoekers. Neuhaus brengt de bal laag voor doel, maar Pléa kan er net niet bij. . Dan toch eens een beloftevolle tegenaanval van de bezoekers. Neuhaus brengt de bal laag voor doel, maar Pléa kan er net niet bij.

31' eerste helft, minuut 31. Eriksen blijft het proberen. Eriksen blijft de gevaarlijkste man bij Inter. Hij rukt centraal op, kapt zich goed vrij en haalt dan uit vanaf het halve maantje. Zijn poging wordt afgeblokt door Elvedi. Het levert Inter wel een hoekschop op, maar daarop raakt Lukaku net niet bij de bal. . Eriksen blijft het proberen Eriksen blijft de gevaarlijkste man bij Inter. Hij rukt centraal op, kapt zich goed vrij en haalt dan uit vanaf het halve maantje. Zijn poging wordt afgeblokt door Elvedi. Het levert Inter wel een hoekschop op, maar daarop raakt Lukaku net niet bij de bal.

eerste helft, minuut 28.

26' eerste helft, minuut 26. Het is voorlopig een frustrerende avond voor Lukaku. Inter heeft nog steeds het overwicht, maar de Rode Duivel wordt amper in stelling gebracht. . Het is voorlopig een frustrerende avond voor Lukaku. Inter heeft nog steeds het overwicht, maar de Rode Duivel wordt amper in stelling gebracht.

22' eerste helft, minuut 22. Eriksen dringt aan. Inter snuffelt plots aan de 1-0. Darmian legt de bal vanaf de achterlijn goed terug naar Eriksen, maar die ziet zijn schot nog afgeblokt worden. Toch even alle hens aan dek bij Mönchengladbach. . Eriksen dringt aan Inter snuffelt plots aan de 1-0. Darmian legt de bal vanaf de achterlijn goed terug naar Eriksen, maar die ziet zijn schot nog afgeblokt worden. Toch even alle hens aan dek bij Mönchengladbach.

17' eerste helft, minuut 17. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor D'Ambrosio. Mönchengladbach houdt intussen probleemloos stand tegen een weinig overtuigend Inter. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor D'Ambrosio. Mönchengladbach houdt intussen probleemloos stand tegen een weinig overtuigend Inter.

17' Gele kaart voor Danilo D'Ambrosio van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 17 Danilo D'Ambrosio Internazionale

16' eerste helft, minuut 16. Perisic pakt uit met een goede actie op links, maar zijn voorzet gaat vervolgens aan alles en iedereen voorbij. Het is te vaak net niet voor Lukaku en co. . Perisic pakt uit met een goede actie op links, maar zijn voorzet gaat vervolgens aan alles en iedereen voorbij. Het is te vaak net niet voor Lukaku en co.

12' eerste helft, minuut 12. Het blijft zoeken en tasten voor de thuisploeg. Inter heeft het meeste balbezit, maar Sommer het leven zuur maken lukt voorlopig niet. . Het blijft zoeken en tasten voor de thuisploeg. Inter heeft het meeste balbezit, maar Sommer het leven zuur maken lukt voorlopig niet.

eerste helft, minuut 11.

7' eerste helft, minuut 7. Lukaku gebruikt zijn sterke rug goed om in de combinatie Eriksen te bedienen. Het volgende station is Sanchez, maar die kan minder kilo's in de strijd gooien en is de bal kwijt. . Lukaku gebruikt zijn sterke rug goed om in de combinatie Eriksen te bedienen. Het volgende station is Sanchez, maar die kan minder kilo's in de strijd gooien en is de bal kwijt.

6' eerste helft, minuut 6. Eerste kans van de match. De eerste kans is na vier minuten voor de thuisploeg. Perisic zet prima voor, Lukaku kan er niet bij, maar in zijn rug staat Darmian nog. De man met een verleden bij Manchester United (net als Lukaku) wordt net genoeg gehinderd om niet lekker te kunnen koppen. . Eerste kans van de match De eerste kans is na vier minuten voor de thuisploeg. Perisic zet prima voor, Lukaku kan er niet bij, maar in zijn rug staat Darmian nog. De man met een verleden bij Manchester United (net als Lukaku) wordt net genoeg gehinderd om niet lekker te kunnen koppen.

5' eerste helft, minuut 5. Inter neemt het commando, maar heeft het doel van de Duitsers wel nog niet in het vizier gekregen. Lukaku heeft de bal nog maar 1 keer gevoeld. . Inter neemt het commando, maar heeft het doel van de Duitsers wel nog niet in het vizier gekregen. Lukaku heeft de bal nog maar 1 keer gevoeld.

2' eerste helft, minuut 2. Begin eerste helft. Mönchengladbach heeft afgetrapt tegen Inter. Wie wordt samen met Sjachtar leider in groep B? . Begin eerste helft Mönchengladbach heeft afgetrapt tegen Inter. Wie wordt samen met Sjachtar leider in groep B?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:02 vooraf, 20 uur 02. Lukaku staat in de basis bij de thuisploeg. De spits van Inter moet proberen te scoren tegen doelman Sommer. . Lukaku staat in de basis bij de thuisploeg. De spits van Inter moet proberen te scoren tegen doelman Sommer.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Inter wil nederlaag in stadsderby doorspoelen. Inter staat na 4 speeldagen in de Serie A pas zesde. Leider Milan bleek afgelopen zaterdag nog te sterk in de Milanese stadsderby en telt nu al 5 punten voorsprong. Voor Inter was de nederlaag tegen Milan al het tweede puntenverlies op rij na het gelijkspel tegen Lazio. . Inter wil nederlaag in stadsderby doorspoelen Inter staat na 4 speeldagen in de Serie A pas zesde. Leider Milan bleek afgelopen zaterdag nog te sterk in de Milanese stadsderby en telt nu al 5 punten voorsprong. Voor Inter was de nederlaag tegen Milan al het tweede puntenverlies op rij na het gelijkspel tegen Lazio.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Sputterende motor bij Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach werd vorig seizoen knap vierde in de Bundesliga, maar dit seizoen loopt het voorlopig minder vlot bij de Duitse ploeg. Na 4 speeldagen staat Mönchengladbach pas elfde met amper 5 punten. Het kon dit seizoen nog maar één keer winnen. Afgelopen zaterdag bleef het team van Marco Rose op eigen veld steken op een 1-1-gelijkspel tegen Wolfsburg. . Sputterende motor bij Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach werd vorig seizoen knap vierde in de Bundesliga, maar dit seizoen loopt het voorlopig minder vlot bij de Duitse ploeg. Na 4 speeldagen staat Mönchengladbach pas elfde met amper 5 punten. Het kon dit seizoen nog maar één keer winnen. Afgelopen zaterdag bleef het team van Marco Rose op eigen veld steken op een 1-1-gelijkspel tegen Wolfsburg.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Houdt Inter de punten thuis tegen Mönchengladbach? Inter wil vanavond de verloren stadsderby tegen Milan doorspoelen met een goede start in de nieuwe Champions League-campagne. Daarvoor moeten Romelu Lukaku en co in San Siro wel voorbij Borussia Mönchengladbach raken. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. . Houdt Inter de punten thuis tegen Mönchengladbach? Inter wil vanavond de verloren stadsderby tegen Milan doorspoelen met een goede start in de nieuwe Champions League-campagne. Daarvoor moeten Romelu Lukaku en co in San Siro wel voorbij Borussia Mönchengladbach raken. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Christian Eriksen, Arturo Vidal, Ivan Perišic, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku Opstelling Internazionale Romelu Lukaku, Alexis Sánchez, Ivan Perišic, Arturo Vidal, Christian Eriksen, Nicolò Barella, Matteo Darmian, Aleksandar Kolarov, Stefan de Vrij, Danilo D'Ambrosio, Samir Handanovic

Opstelling Borussia Mönchengladbach. Yann Sommer, Stefan Lainer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Rami Bensebaini, Jonas Hofmann, Christoph Kramer, Breel Embolo, Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Alassane Pléa Opstelling Borussia Mönchengladbach Alassane Pléa, Marcus Thuram, Florian Neuhaus, Breel Embolo, Christoph Kramer, Jonas Hofmann, Rami Bensebaini, Matthias Ginter, Nico Elvedi, Stefan Lainer, Yann Sommer