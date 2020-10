LIVE: Loodst Lukaku Inter voorbij Mönchengladbach?

17' eerste helft, minuut 17. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor D'Ambrosio. Mönchengladbach houdt intussen probleemloos stand tegen een weinig overtuigend Inter. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor D'Ambrosio. Mönchengladbach houdt intussen probleemloos stand tegen een weinig overtuigend Inter.

17' Gele kaart voor Danilo D'Ambrosio van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 17 Danilo D'Ambrosio Internazionale

16' eerste helft, minuut 16. Perisic pakt uit met een goede actie op links, maar zijn voorzet gaat vervolgens aan alles en iedereen voorbij. Het is te vaak net niet voor Lukaku en co.

12' eerste helft, minuut 12. Het blijft zoeken en tasten voor de thuisploeg. Inter heeft het meeste balbezit, maar Sommer het leven zuur maken lukt voorlopig niet.

7' eerste helft, minuut 7. Lukaku gebruikt zijn sterke rug goed om in de combinatie Eriksen te bedienen. Het volgende station is Sanchez, maar die kan minder kilo's in de strijd gooien en is de bal kwijt.

6' eerste helft, minuut 6. Eerste kans van de match. De eerste kans is na vier minuten voor de thuisploeg. Perisic zet prima voor, Lukaku kan er niet bij, maar in zijn rug staat Darmian nog. De man met een verleden bij Manchester United (net als Lukaku) wordt net genoeg gehinderd om niet lekker te kunnen koppen.

5' eerste helft, minuut 5. Inter neemt het commando, maar heeft het doel van de Duitsers wel nog niet in het vizier gekregen. Lukaku heeft de bal nog maar 1 keer gevoeld.

2' eerste helft, minuut 2. Begin eerste helft. Mönchengladbach heeft afgetrapt tegen Inter. Wie wordt samen met Sjachtar leider in groep B?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:02 vooraf, 20 uur 02. Lukaku staat in de basis bij de thuisploeg. De spits van Inter moet proberen te scoren tegen doelman Sommer.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Inter wil nederlaag in stadsderby doorspoelen. Inter staat na 4 speeldagen in de Serie A pas zesde. Leider Milan bleek afgelopen zaterdag nog te sterk in de Milanese stadsderby en telt nu al 5 punten voorsprong. Voor Inter was de nederlaag tegen Milan al het tweede puntenverlies op rij na het gelijkspel tegen Lazio.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Sputterende motor bij Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach werd vorig seizoen knap vierde in de Bundesliga, maar dit seizoen loopt het voorlopig minder vlot bij de Duitse ploeg. Na 4 speeldagen staat Mönchengladbach pas elfde met amper 5 punten. Het kon dit seizoen nog maar één keer winnen. Afgelopen zaterdag bleef het team van Marco Rose op eigen veld steken op een 1-1-gelijkspel tegen Wolfsburg.

19:45 vooraf, 19 uur 45. Houdt Inter de punten thuis tegen Mönchengladbach? Inter wil vanavond de verloren stadsderby tegen Milan doorspoelen met een goede start in de nieuwe Champions League-campagne. Daarvoor moeten Romelu Lukaku en co in San Siro wel voorbij Borussia Mönchengladbach raken. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

19:45 - Vooraf Vooraf, 19 uur 45

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov, Matteo Darmian, Nicolò Barella, Christian Eriksen, Arturo Vidal, Ivan Perišic, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku

Opstelling Borussia Mönchengladbach. Yann Sommer, Stefan Lainer, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Rami Bensebaini, Jonas Hofmann, Christoph Kramer, Breel Embolo, Florian Neuhaus, Marcus Thuram, Alassane Pléa