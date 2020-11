LIVE: Intensiteit troef tussen Salzburg en Bayern München

53' Gele kaart voor Mohamed Camara van Red Bull Salzburg tijdens tweede helft, minuut 53 Mohamed Camara Red Bull Salzburg

52' tweede helft, minuut 52. Geel voor Camara . Camara laat zich te makkelijk betrappen op een fout op een gevaarlijke plek. Lewandowski krijgt de bal van net buiten het strafschopgebied niet over de muur. . Geel voor Camara Camara laat zich te makkelijk betrappen op een fout op een gevaarlijke plek. Lewandowski krijgt de bal van net buiten het strafschopgebied niet over de muur.

47' tweede helft, minuut 47. Wat een enorme kans. Neuer redt de voorsprong van Bayern. Salzburg begint met een enorme kans aan de tweede helft. Berisha laat een voorzet vanop links slim lopen. Koita staan alleen voor doel, maar de hoek is scherp. Neuer tikt de bal met een hand uit zijn verste hoek. . Wat een enorme kans Neuer redt de voorsprong van Bayern. Salzburg begint met een enorme kans aan de tweede helft. Berisha laat een voorzet vanop links slim lopen. Koita staan alleen voor doel, maar de hoek is scherp. Neuer tikt de bal met een hand uit zijn verste hoek.

46' tweede helft, minuut 46. Begin tweede helft. De bal rolt opnieuw. Krijgen we een even intense tweede helft? . Begin tweede helft De bal rolt opnieuw. Krijgen we een even intense tweede helft?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:48 rust, 21 uur 48. Rust: Bayern zet de scheve situatie met wat moeite en geluk recht. Wat een aangename eerste helft hebben Salzburg en Bayern ons geserveerd. De intensiteit oversteeg de verwachtingen vooraf en hetzelfde kan gezegd worden over het aantal kansen. Salzurg kwam op voorsprong en dat was zeker niet gestolen. Maar een te makkelijke penaltyfout en een owngoal later gaat Bayern toch rusten met een voorsprong. En dat kan je ook geen diefstal noemen. Beide ploegen hadden een handvol kansen. . Rust: Bayern zet de scheve situatie met wat moeite en geluk recht Wat een aangename eerste helft hebben Salzburg en Bayern ons geserveerd. De intensiteit oversteeg de verwachtingen vooraf en hetzelfde kan gezegd worden over het aantal kansen. Salzurg kwam op voorsprong en dat was zeker niet gestolen. Maar een te makkelijke penaltyfout en een owngoal later gaat Bayern toch rusten met een voorsprong. En dat kan je ook geen diefstal noemen. Beide ploegen hadden een handvol kansen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Was het geen buitenspel bij de 1-2 ?? In de herhaling van het doelpunt lijkt het dat Lewandowski buitenspel stond op het moment dat hij de bal aangespeeld kreeg. Hij was het die daarna Muller bediende, maar alweer geeft de VAR geen krimp. Het is een twijfelgeval. . Was het geen buitenspel bij de 1-2 ?? In de herhaling van het doelpunt lijkt het dat Lewandowski buitenspel stond op het moment dat hij de bal aangespeeld kreeg. Hij was het die daarna Muller bediende, maar alweer geeft de VAR geen krimp. Het is een twijfelgeval.

45' eerste helft, minuut 45.

44' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 44 door Rasmus Kristensen van FC Bayern München. 1, 2. own goal Red Bull Salzburg FC Bayern München 56' 1 2

44' eerste helft, minuut 44. 1-2: ongelukkige owngoal van Salzburg. Bayern kiest alweer het perfecte moment om op 1-2 te komen. Het countert opnieuw vlijmscherp en Müller dwingt Kristensen met een harde voorzet om in eigen doel te koppen. Anders zou Tolisso scoren. . 1-2: ongelukkige owngoal van Salzburg Bayern kiest alweer het perfecte moment om op 1-2 te komen. Het countert opnieuw vlijmscherp en Müller dwingt Kristensen met een harde voorzet om in eigen doel te koppen. Anders zou Tolisso scoren.

42' eerste helft, minuut 42. Als momenteel een ploeg aanspraak maakt op een tweede goal, dan is het Salzburg. De thuisploeg speelt met een ongelooflijke gretigheid. . Als momenteel een ploeg aanspraak maakt op een tweede goal, dan is het Salzburg. De thuisploeg speelt met een ongelooflijke gretigheid.

37' eerste helft, minuut 37. Het veld speelt Lewandowski parten. Een enorme kans voor Bayern! Met Coman op links gaat het razendsnel. Hij bedient Lewandowski, die de lopende Gnabry onbegrijpelijk negeert en voor eigen succes gaat. Zijn schot gaat rakelings over en in de herhaling zien we dat de bal net voor de Pool schiet, even opwipt. Anders vermoeden we dat het 1-2 staat. . Het veld speelt Lewandowski parten Een enorme kans voor Bayern! Met Coman op links gaat het razendsnel. Hij bedient Lewandowski, die de lopende Gnabry onbegrijpelijk negeert en voor eigen succes gaat. Zijn schot gaat rakelings over en in de herhaling zien we dat de bal net voor de Pool schiet, even opwipt. Anders vermoeden we dat het 1-2 staat.

36' eerste helft, minuut 36.

34' eerste helft, minuut 34. Voor het eerst is deze intense bokswedstrijd een beetje tot rust gekomen. Salzburg is zeker niet de mindere van Bayern. De thuisploeg zit al aan vier schoten binnen het kader, Bayern blijft hangen op een. . Voor het eerst is deze intense bokswedstrijd een beetje tot rust gekomen. Salzburg is zeker niet de mindere van Bayern. De thuisploeg zit al aan vier schoten binnen het kader, Bayern blijft hangen op een.

26' eerste helft, minuut 26. Wat dat geen penalty voor Salzburg? Een bal vanop de flank vliegt tegen de arm van Tolisso. Van opzet is er zeker geen sprake, maar zijn arm is wel van het lichaam. Hadden wij niet gehoord dat het dan penalty is? Scheidsrechter Makkalie reageert niet en ook de VAR blijft stil. Vreemd. . Wat dat geen penalty voor Salzburg? Een bal vanop de flank vliegt tegen de arm van Tolisso. Van opzet is er zeker geen sprake, maar zijn arm is wel van het lichaam. Hadden wij niet gehoord dat het dan penalty is? Scheidsrechter Makkalie reageert niet en ook de VAR blijft stil. Vreemd.

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Szoboszlai, onthoud die naam. De 20-jarige Hongaar Szoboszlai is een gesel voor Pavard. De Fransman pakt geel voor een trekfout. De Hongaar trapt de vrije trap net iets te hoog, maar Bayern heeft zijn handen vol met de jonge flankspeler. . Szoboszlai, onthoud die naam De 20-jarige Hongaar Szoboszlai is een gesel voor Pavard. De Fransman pakt geel voor een trekfout. De Hongaar trapt de vrije trap net iets te hoog, maar Bayern heeft zijn handen vol met de jonge flankspeler.

23' Gele kaart voor Benjamin Pavard van FC Bayern München tijdens eerste helft, minuut 23 Benjamin Pavard FC Bayern München

21' eerste helft, minuut 21. 1-1: Lewandowski neemt het geschenkje aan . Lewandowski twijfelt niet en brengt Bayern opnieuw langszij. Hij zet doelman Stankovic op het verkeerde been. Wat een leuke wedstrijd is dit. . 1-1: Lewandowski neemt het geschenkje aan Lewandowski twijfelt niet en brengt Bayern opnieuw langszij. Hij zet doelman Stankovic op het verkeerde been. Wat een leuke wedstrijd is dit.

21' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 21 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 1, 1. penalty Red Bull Salzburg FC Bayern München 56' 1 1

20' eerste helft, minuut 20. Nu wel penalty voor Bayern. Salzburg heeft zijn les niet geleerd en geeft voor te makkelijk een penalty weg. Dit keer zal de VAR hen niet redden. Muller draait mooi weg en Mwepu trapt er met open ogen in en maakt contact. . Nu wel penalty voor Bayern Salzburg heeft zijn les niet geleerd en geeft voor te makkelijk een penalty weg. Dit keer zal de VAR hen niet redden. Muller draait mooi weg en Mwepu trapt er met open ogen in en maakt contact.

16' eerste helft, minuut 16. Kans na kans. Het wedstrijdbegin stelt geen moment teleur. De intensiteit ligt bijzonder hoog en dat levert veel kansen op. Eerst scoort Gnabry uit nipt buitenspel, maar de 1-1 wordt afgekeurd. Meteen daarna staat het bijna 2-0 na een kopbal van Ramalho op corner. Neuer is de redder van dienst. . Kans na kans Het wedstrijdbegin stelt geen moment teleur. De intensiteit ligt bijzonder hoog en dat levert veel kansen op. Eerst scoort Gnabry uit nipt buitenspel, maar de 1-1 wordt afgekeurd. Meteen daarna staat het bijna 2-0 na een kopbal van Ramalho op corner. Neuer is de redder van dienst.

11' eerste helft, minuut 11. VAR-moment: geen penalty voor Bayern. Bayern is na de vroege achterstand opgewarmd en schakelt meteen drie versnellingen hoger, maar een penalty wordt door de VAR afgekeurd. De ref zag een fout van Szoboszlai op Hernandez, de VAR zag het omgekeerd en krijgt gelijk. Ref Makkelie moest wel even gaan kijken. . VAR-moment: geen penalty voor Bayern Bayern is na de vroege achterstand opgewarmd en schakelt meteen drie versnellingen hoger, maar een penalty wordt door de VAR afgekeurd. De ref zag een fout van Szoboszlai op Hernandez, de VAR zag het omgekeerd en krijgt gelijk. Ref Makkelie moest wel even gaan kijken.

9' eerste helft, minuut 9. Miraculeuze redding Ramalho. Bayern op zijn best: snelle en verticaal voetballend. Gnabry is het eindstation en doet alles goed, maar verdediger Ramalho redt net voor de lijn. . Miraculeuze redding Ramalho Bayern op zijn best: snelle en verticaal voetballend. Gnabry is het eindstation en doet alles goed, maar verdediger Ramalho redt net voor de lijn.

8' eerste helft, minuut 8. Het blijft Salzburg dat offensief zich uitleeft. Ook een ingestudeerde vrije trap zorgt voor onrust bij Bayern, maar het schot van Junuzovic mist richting. . Het blijft Salzburg dat offensief zich uitleeft. Ook een ingestudeerde vrije trap zorgt voor onrust bij Bayern, maar het schot van Junuzovic mist richting.



6' eerste helft, minuut 6.

4' eerste helft, minuut 4. 1-0: Salzburg komt zowaar op voorsprong. De match begint met een verrassing. Bayern wijkt veel te veel bij een aanval van Salzburg door het centrum. Alles staat centraal wel goed dicht, maar de afgeweken bal valt recht in de voeten van Berisha aan de zijkant. De aanvaller laat Neuer geen kans. . 1-0: Salzburg komt zowaar op voorsprong De match begint met een verrassing. Bayern wijkt veel te veel bij een aanval van Salzburg door het centrum. Alles staat centraal wel goed dicht, maar de afgeweken bal valt recht in de voeten van Berisha aan de zijkant. De aanvaller laat Neuer geen kans.

4' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 4 door Mërgim Berisha van Red Bull Salzburg. 1, 0. goal Red Bull Salzburg FC Bayern München 56' 1 0

3' eerste helft, minuut 3. Salzburg begint goed. Het eerste kansje is voor de thuisploeg. Linksback Ulmer is hoog mee opgeschoven en twijfelt niet als hij uit een scherpe hoek een schietkans heeft. Salzburg toont lef. . Salzburg begint goed Het eerste kansje is voor de thuisploeg. Linksback Ulmer is hoog mee opgeschoven en twijfelt niet als hij uit een scherpe hoek een schietkans heeft. Salzburg toont lef.

1' eerste helft, minuut 1.

1' eerste helft, minuut 1. Begin eerste helft. Salzburg heeft de wedstrijd op gang gebracht. We verwachten veel druk naar voren en veel intensiteit. Afwachten of Salzburg zijn voet naast Bayern kan zetten? . Begin eerste helft Salzburg heeft de wedstrijd op gang gebracht. We verwachten veel druk naar voren en veel intensiteit. Afwachten of Salzburg zijn voet naast Bayern kan zetten?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:25 vooraf, 20 uur 25. Bayern met sterkst mogelijke ploeg een vier dagen voor Dortmund. Er is geen sprake van onderschatting van Salzburg bij Bayern München, dat blijkt uit de basisploeg. Bayern start met zijn sterkst mogelijke elftal. Goretzka, Süle en Davies zijn geblesseerd. Voor de rest zien we de vertrouwde namen. Gnabry komt door de afwezigheid van Goretzka opnieuw in de ploeg, Boateng vervangt Süle en Hernandez vervangt Davies op de linksachter. Centraal op het middenveld spelen Kimmich en Tolisso. Sané zit op de bank. . Bayern met sterkst mogelijke ploeg een vier dagen voor Dortmund Er is geen sprake van onderschatting van Salzburg bij Bayern München, dat blijkt uit de basisploeg. Bayern start met zijn sterkst mogelijke elftal. Goretzka, Süle en Davies zijn geblesseerd. Voor de rest zien we de vertrouwde namen. Gnabry komt door de afwezigheid van Goretzka opnieuw in de ploeg, Boateng vervangt Süle en Hernandez vervangt Davies op de linksachter. Centraal op het middenveld spelen Kimmich en Tolisso. Sané zit op de bank.

20:24 - Vooraf Vooraf, 20 uur 24

Opstelling Red Bull Salzburg. Cican Stankovic, Rasmus Kristensen, André Ramalho, Maximilian Wöber, Andreas Ulmer, Enock Mwepu, Mohamed Camara, Zlatko Junuzovic, Dominik Szoboszlai, Mërgim Berisha, Sekou Koita Opstelling Red Bull Salzburg Sekou Koita, Mërgim Berisha, Dominik Szoboszlai, Zlatko Junuzovic, Mohamed Camara, Enock Mwepu, Andreas Ulmer, Maximilian Wöber, André Ramalho, Rasmus Kristensen, Cican Stankovic

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Lucas Hernández, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Lucas Hernández, David Alaba, Jérôme Boateng, Benjamin Pavard, Manuel Neuer