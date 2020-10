Bayern toont zich nu al topfavoriet voor de Champions League

Bayern München - Atletico Madrid kort samengevat

Efficiënt Bayern legt basis voor de rust

Bayern München won in de vorige editie al zijn matchen, maar kreeg op de eerste speeldag van deze jaargang meteen een tegenstander van formaat over de vloer. Atletico Madrid had in vier speeldagen in Spanje nog maar één goal geslikt en zakte vol vertrouwen af naar de lege Allianz Arena.

De bezoekers startten agressief tegen een aanvankelijk onwennig Bayern, maar dat liet zich niet uit zijn lood slaan. Lewandowski mikte een lastige volley nipt voorlangs en een verraste Süle raakte de paal. Aan de overkant voelde Carrasco zich in zijn sas. Een schotje van de Rode Duivel kon Neuer niet verrassen en even later kon Suarez een heerlijke dribbel van de flankspeler niet verzilveren.

Dat brak Atletico een minuut later zuur op. Coman plukte een diepe bal van Kimmich uit de lucht en legde overhoeks binnen. Ondanks de goede wil van Atletico prikte Bayern nog voor de rust een tweede keer. Goretzka joeg de bal onhoudbaar in doel en zette de thuisploeg op rozen.