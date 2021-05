LIVE: De Bruyne moet hyperoffensief City langs Chelsea leiden in Champions League-finale

De offensieve gok van Guardiola heeft voorlopig niet de uitwerking die hij hoopte. Man City krijgt geen controle over de wedstrijd en dan ben je zonder puur defensieve middenvelder serieus in het nadeel.

Kanté is slechts 1m68, dus een voorzet inkoppen is misschien wat veel gevraagd. De stofzuiger van Chelsea probeert het wel en mikt een dikke meter naast.

De Bruyne probeert iets te forceren en glijdt langs drie mannetjes, maar de vierde Londenaar is er te veel aan.

eerste helft, minuut 14. Weer Werner! Daar is de tweede kans voor Timo Werner al. Ditmaal doet hij het beter, al kan hij Ederson niet verslaan. Een minuut verder ramt hij de bal in het zijnet. Chelsea drukt het gaspedaal in. .