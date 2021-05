2e keer, goede keer voor Chelsea-coach Tuchel? "Er zijn lessen getrokken"

10:13

vooraf, 10 uur 13. 2e keer, goede keer voor Tuchel? Thomas Tuchel greep vorig jaar naast de Beker met de Grote Oren met PSG. Een jaar later krijgt hij al een nieuwe kans met Chelsea. Maar vergelijkingen hoeven niet voor de Duitser. "Het is een ander team en een heel andere situatie. Als ik een speler was, zou ik niet graag hebben dat de coach over zijn vorige ervaringen praatte. We verloren toen die wedstrijd en daar zijn lessen uit getrokken. Dat is alles." Dat Pep Guardiola al meer ervaring heeft in het kampioenenbal, zal niet de doorslag geven. "Het gaat niet om de trainers", zegt Tuchel. "Het is geen tenniswedstrijd. We kennen City goed, maar morgen zullen ze met een andere opstelling en tactiek voor de dag komen. We zijn daar ervaren genoeg in en bereiden ons daarop voor." .