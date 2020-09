Maakt Odidja zijn rentree in belangrijke Champions League-match van AA Gent?

19:29

vooraf, 19 uur 29. Geen Odjidja, wél Jaremtsjoek (en Depoitre). Wim De Decker heeft in zijn eerste duel als hoofdcoach van AA Gent twee wissels doorgevoerd in vergelijking met de 2-1 nederlaag van afgelopen vrijdag in de Jupiler Pro League bij Eupen. Roman Jaremtsjoek en Laurent Depoitre keren terug in de basis ten koste van Tim Kleindienst en Anderson Niangbo voor het duel met Rapid Wenen in de derde voorronde van de Champions League. Kapitein Vadis Odjidja is opnieuw fit, maar zit op de bank. Odjidja lag de voorbije maand in de lappenmand met knieproblemen en een coronabesmetting. De afgelopen dagen trainde hij opnieuw met de groep, maar een basisplaats zit er nog niet in. .