Gent verteert vertrek Bölöni met winst en houdt hoop op CL-groepsfase levend

KAA Gent - Rapid Wien in een notendop

Gent aarzelt, maar Dorsch haalt last van de schouders

Het was het kantelmoment uit de wedstrijd, want de jongens van De Decker kwamen steeds beter in de partij, Roman Jaremtsjoek kon de dubbele voorsprong net niet op het scorebord zetten.

Het pakte de geschenkjes van zowel Roef, Arslanagic en Owusu niet uit. Een doelpunt van de bezoekers hing in de lucht, Gent was zoekende. Zoekende naar stabieler spel, maar het vond zowaar iets anders: een doelpunt. Niklas Dorsch kopte de 1-0 kansloos voorbij doelman Strebinger.

Zege lijkt binnen, maar Gent speelt met vuur

Na de rust was het opnieuw onzekerheid troef, want de krappe voorsprong kon zomaar doorprikt worden door een Oostenrijks doelpunt. Het vizier van Kara stond evenwel twee keer niet goed afgesteld.

Dan achtte Tsjakvetadze zijn moment gekomen. De Georgiër baande zich een weg in de zestien en werd neergehaald: strafschop. Wie anders dan Jaremtsjoek zette zich achter de elfmeter. Met de nodige moeite haalde de Oekraïner zijn gram.

Voor Tsjakvetadze was er iets minder reden om te vieren. Na de - oerdomme - strafschopovertreding van Greiml moest hij van het veld gedragen worden.

Rustig uitspelen was de boodschap bij Gent. Niets was minder waar. In het ultieme slot kreeg de Belgische vicekampioen het deksel nog bijna op de neus. Invaller Demir zorgde nog voor de aansluitingstreffer en een minuutje later stond het hart van de Gent-spelers even stil, de kopbal van Wurg verdween maar nét naast doel.

Het laatste fluitsignaal weerklonk, de zweetdruppeltjes op het voorhoofd van coach De Decker maakten plaats voor een glimlach. Gent stoot door naar de laatste voorronde van de Champions League en duelleert met Dinamo Kiev om een plek in de groepsfase.

Afspraak volgende week in Gent en de week erop in Oekraïne.