Gent is reekshoofd in CL-voorronde dankzij zege van PAOK Saloniki

PAOK Saloniki heeft Besiktas verrast in de tweede voorronde van de Champions League. De Griekse club maakte het verschil in het eerste halfuur, Besiktas kon de 3-0-achterstand niet meer ongedaan maken.

Cyle Larin (ex-Zulte Waregem) kon nog wel milderen voor Besiktas, maar verder kwam de Turkse club niet. Besiktas is dus uitgeschakeld en dat is goed nieuws voor Gent, want zo is Gent in de derde voorronde reekshoofd.

De mogelijke tegenstanders van Gent in die derde voorronde zijn: AZ of Viktoria Plzen, PAOK Saloniki en Lokomotiva Zagreb of Rapid Wenen. AZ-Plzen en Zagreb-Rapid worden morgen afgewerkt. De loting is maandag 31 augustus, de wedstrijden van de 3e voorronde worden op 15 of 16 september gespeeld.