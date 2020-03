Sloveense spits Josip Ilicic maakt het extra pijnlijk voor Valencia

Valencia - Atalanta in een notendop:

Wat een droomavond voor Josip Ilicic en wat een doodzonde dat dat zonder publiek moest gebeuren. Met maar liefst 4 goals loodste de 32-jarige Sloveen Atalanta zowat in zijn ééntje naar de overwinning. Slechts 3 spelers slaagden er eerder in 4 keer te scoren in een wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League (Lionel Messi (2x), Mario Gomez en Robert Lewandowksi).

Diakhaby doet waterkans Valencia meteen verdampen

Genoeg sfeer buiten Mestalla dus, maar binnen gaf het een kille en sfeerloze aanblik. Atalanta leek daar weinig last van te hebben. De bezoekers kozen meteen voor de aanval en dat leverde al snel iets op. Diakhaby haalde Ilicic onderuit in de zestien en die zette Atalanta na amper 3 minuten al op rozen vanaf de penaltystip.

Valencia had een klein mirakel nodig om na de 4-1-pandoering in de heenwedstrijd nog een remontada te verwezenlijken. Zónder steun van de supporters op de tribunes bovendien, want door het coronavirus werd de wedstrijd in een leeg Mestalla afgewerkt. Al daagden de thuisfans wel massaal op rond het stadion.

Geen remontada, wel droomwedstrijd voor Ilicic

Met de moed der wanhoop begon Valencia aan de tweede helft en na amper 5 minuten ontsnapte de Spaande topclub aan de 1-3. Een verre knal van Freuler spatte uiteen op de lat. Meteen daarna was het wél raak aan de overkant. Torres schilderde de bal perfect op het hoofd van Gameiro en die kopte zijn tweede van de avond onhoudbaar in de doel.

De gelijkmaker bracht even wat vuur in het spel van de thuisploeg, maar het bleek uiteindelijk niet meer dan een doekje voor het bloeden. Atalanta nam de wedstrijd zelfs in handen en ging nadrukkelijk op zoek naar een derde treffer.

Die derde treffer kwam er ook, maar verrassend genoeg voor Valencia. Parejo stuurde met een fijnzinnig passje Torres diep en die maakte het al even mooi af met een lobbal over Sportiello. Atalanta had geen zin in een nederlaag en amper 4 minuten na de 3-2 hingen de bordjes weer gelijk. Met een strak schot maakte Ilicic zijn hattrick compleet.

De Sloveen leek daarna door zijn beste krachten heen, maar zelfs dan is het geen goed idee om hem te veel ruimte geven. Dat deden ze bij Valencia wel en Ilicic zei dankjewel met zijn vierde (!) van de avond.