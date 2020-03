LIVE: Kan Valencia in leeg stadion voor remontada zorgen tegen Atalanta?

45+5' eerste helft, minuut 50. Rust. Atalanta mag zich al opmaken voor de kwartfinales van de Champions League. Aan de rust leidt het met 1-2 bij Valencia dankzij 2 penalty's. Ilicic zette ze allebei om, Gameiro scoorde tussendoor voor Valencia. Rust Atalanta mag zich al opmaken voor de kwartfinales van de Champions League. Aan de rust leidt het met 1-2 bij Valencia dankzij 2 penalty's. Ilicic zette ze allebei om, Gameiro scoorde tussendoor voor Valencia.

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Coquelin vliegt er weer stevig in en mag blij zijn dat hij geen tweede gele kaart krijgt. Gaan de frustraties de bovenhand nemen bij Valencia? Coquelin vliegt er weer stevig in en mag blij zijn dat hij geen tweede gele kaart krijgt. Gaan de frustraties de bovenhand nemen bij Valencia?

45' eerste helft, minuut 45. De Roon heeft zijn wedstrijd toch moeten staken. Hij wordt bij Atalanta vervangen door Zapata. De Roon heeft zijn wedstrijd toch moeten staken. Hij wordt bij Atalanta vervangen door Zapata.

44' eerste helft, minuut 44. Vervanging bij Atalanta, Duvan Zapata erin, Marten de Roon eruit wissel Marten de Roon Duvan Zapata

43' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 43 door Josip Ilicic van Atalanta. 1, 2. penalty Valencia CF Atalanta 1 2

43' eerste helft, minuut 43. Ilicic doet het opnieuw. Atalanta komt opnieuw op voorsprong met een strafschop. Het is weer Ilicic die de klus klaart en Atalanta zo goed als zeker naar de kwartfinales knalt. Ilicic doet het opnieuw Atalanta komt opnieuw op voorsprong met een strafschop. Het is weer Ilicic die de klus klaart en Atalanta zo goed als zeker naar de kwartfinales knalt.

42' Gele kaart voor Mouctar Diakhaby van Valencia CF tijdens eerste helft, minuut 42 Mouctar Diakhaby Valencia CF

42' eerste helft, minuut 42. Penalty! Hategan twijfelt niet lang en wijst naar de stip. Diakhaby krijgt geel en Atalanta opnieuw een penalty. Penalty! Hategan twijfelt niet lang en wijst naar de stip. Diakhaby krijgt geel en Atalanta opnieuw een penalty.

41' eerste helft, minuut 41. Penalty? Diakhaby raakt de bal met zijn hand in de zestien wanneer Ilicic de grote rechthoek insnijdt. Veroorzaakt hij een tweede penalty? Scheidsrechter Hategan gaat de beelden bekijken. Penalty? Diakhaby raakt de bal met zijn hand in de zestien wanneer Ilicic de grote rechthoek insnijdt. Veroorzaakt hij een tweede penalty? Scheidsrechter Hategan gaat de beelden bekijken.

40' eerste helft, minuut 40. Exit De Roon? De Roon gaat er opnieuw bij zitten. Hij lijkt last te hebben van zijn linkeroog na het duel met Rodrigo en wordt naar de zijlijn geholpen. Exit De Roon? De Roon gaat er opnieuw bij zitten. Hij lijkt last te hebben van zijn linkeroog na het duel met Rodrigo en wordt naar de zijlijn geholpen.

37' eerste helft, minuut 37. De Roon krijgt een stevige tik in zijn gelaat en moet even bekomen. De wedstrijd ligt even stil en Valencia-coach Celades maakt van de gelegenheid gebruik om Gameiro nog wat richtlijnen mee te geven. Zouden ze er bij Valencia echt nog in geloven? De Roon krijgt een stevige tik in zijn gelaat en moet even bekomen. De wedstrijd ligt even stil en Valencia-coach Celades maakt van de gelegenheid gebruik om Gameiro nog wat richtlijnen mee te geven. Zouden ze er bij Valencia echt nog in geloven?

36' eerste helft, minuut 36. Cillessen kijkt werkloos toe en ziet hoe zijn Valencia de wedstrijd domineert. Maar het zet weinig zoden aan de dijk. De thuisploeg dwingt amper kansen af en moet toch minstens 3 keer scoren. Cillessen kijkt werkloos toe en ziet hoe zijn Valencia de wedstrijd domineert. Maar het zet weinig zoden aan de dijk. De thuisploeg dwingt amper kansen af en moet toch minstens 3 keer scoren.

33' Gele kaart voor Francis Coquelin van Valencia CF tijdens eerste helft, minuut 33 Francis Coquelin Valencia CF

33' eerste helft, minuut 33. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Coquelin. Hij zwaaide ongelukkig door met zijn been na een duel met Pasalic. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor Coquelin. Hij zwaaide ongelukkig door met zijn been na een duel met Pasalic.

30' eerste helft, minuut 30. Rodrigo blijft de gevaarlijkste man bij Valencia. Hij was de aangever voor de 1-1 en probeert het nu zelf met een verre knal. Zijn schot gaat niet zo gek ver over. Rodrigo blijft de gevaarlijkste man bij Valencia. Hij was de aangever voor de 1-1 en probeert het nu zelf met een verre knal. Zijn schot gaat niet zo gek ver over.

30' Ilicic is in goed gezelschap. eerste helft, minuut 30. Ilicic is in goed gezelschap. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

28' eerste helft, minuut 28. De bezoekers rukken nog eens op na balverlies van Diakhaby. Gomez probeert het uiteindelijk met een wat opportunistische lobbal van net buiten de zestien. Cillessen ziet de poging over zijn doel waaien. De bezoekers rukken nog eens op na balverlies van Diakhaby. Gomez probeert het uiteindelijk met een wat opportunistische lobbal van net buiten de zestien. Cillessen ziet de poging over zijn doel waaien.

25' eerste helft, minuut 25. Atalanta reageert meteen met een Nederlands onderonsje. Gosens vindt Hateboer, maar die heeft vanavond nog niet het torinstinct van de heenwedstrijd. Atalanta reageert meteen met een Nederlands onderonsje. Gosens vindt Hateboer, maar die heeft vanavond nog niet het torinstinct van de heenwedstrijd.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Kevin Gameiro van Valencia CF. 1, 1. goal Valencia CF Atalanta 1 1

21' eerste helft, minuut 21. Gameiro brengt Valencia weer langszij. Na balverlies bij Atalanta schakelt Valencia snel om. Palomino kan een diepe pass van Rodrigo naar Gameiro onvoldoende onderscheppen en dat straft Gameiro genadeloos af. De bordjes hangen weer in evenwicht. Gameiro brengt Valencia weer langszij Na balverlies bij Atalanta schakelt Valencia snel om. Palomino kan een diepe pass van Rodrigo naar Gameiro onvoldoende onderscheppen en dat straft Gameiro genadeloos af. De bordjes hangen weer in evenwicht.

20' eerste helft, minuut 20. Valencia mag het nog eens proberen op een hoekschop. Parejo draait de bal naar de eerste paal, maar bij Atalanta werken ze het gevaar weg. Valencia mag het nog eens proberen op een hoekschop. Parejo draait de bal naar de eerste paal, maar bij Atalanta werken ze het gevaar weg.

16' eerste helft, minuut 16.

12' eerste helft, minuut 12. Een schot van Rodrigo waarop Sportiello even zijn kunnen moest tonen, veel verder is Valencia nog niet geraakt. Atalanta zit stevig op de troon, dit lijkt niet meer fout te kunnen lopen voor de bezoekers. Een schot van Rodrigo waarop Sportiello even zijn kunnen moest tonen, veel verder is Valencia nog niet geraakt. Atalanta zit stevig op de troon, dit lijkt niet meer fout te kunnen lopen voor de bezoekers.

9' eerste helft, minuut 9. Valencia probeert er toch nog wat van te maken, wellicht met de moed der wanhoop. De thuisploeg moet nu al 4 keer scoren om verlengingen af te dwingen. Valencia probeert er toch nog wat van te maken, wellicht met de moed der wanhoop. De thuisploeg moet nu al 4 keer scoren om verlengingen af te dwingen.

7' eerste helft, minuut 7.

7' eerste helft, minuut 7. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

4' eerste helft, minuut 4. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

3' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 3 door Josip Ilicic van Atalanta. 0, 1. penalty Valencia CF Atalanta 0 1

3' eerste helft, minuut 3. Ilicic laat kans niet liggen. Mag Valencia er nu al definitief een kruis over maken? Ilicic laat de unieke kans niet liggen en brengt Atalanta al vroeg in de wedstrijd op voorsprong vanaf de penaltystip. De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Valencia. Ilicic laat kans niet liggen Mag Valencia er nu al definitief een kruis over maken? Ilicic laat de unieke kans niet liggen en brengt Atalanta al vroeg in de wedstrijd op voorsprong vanaf de penaltystip. De wedstrijd kon niet slechter beginnen voor Valencia.

2' eerste helft, minuut 2. Penalty! Atalanta krijgt meteen een penalty! Ilicic dringt de zestien binnen en wordt onderuit gehaald door Diakhaby. Scheidsrechter Hategan twijfelt niet. Penalty! Atalanta krijgt meteen een penalty! Ilicic dringt de zestien binnen en wordt onderuit gehaald door Diakhaby. Scheidsrechter Hategan twijfelt niet.

2' eerste helft, minuut 2.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in een leeg Mestalla. Op de tribunes zal er geen vuurwerk zijn, zorgen de spelers op het veld daar wel voor? Aftrap Ze zijn eraan begonnen in een leeg Mestalla. Op de tribunes zal er geen vuurwerk zijn, zorgen de spelers op het veld daar wel voor?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:49 vooraf, 20 uur 49. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:48 vooraf, 20 uur 48. Sinds de nederlaag tegen Atalanta heeft Valencia er een wisselvallig parcours opzitten in eigen land. Het verloor van het Real Sociedad van Adnan Januzaj, won van Real Betis en kwam afgelopen vrijdag dan weer niet verder dan een gelijkspel tegen Alaves. Valencia grijpt op een zevende plaats voorlopig naast de Europese tickets. Sinds de nederlaag tegen Atalanta heeft Valencia er een wisselvallig parcours opzitten in eigen land. Het verloor van het Real Sociedad van Adnan Januzaj, won van Real Betis en kwam afgelopen vrijdag dan weer niet verder dan een gelijkspel tegen Alaves. Valencia grijpt op een zevende plaats voorlopig naast de Europese tickets.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Castagne start opnieuw op de bank. In vergelijking met de heenwedstrijd zien we 2 belangrijke veranderingen bij Atalanta. Doelman Gollini is geblesseerd en dat geldt ook voor Toloi. Doelman Sportiello staat daardoor in doel en ook Djimsiti komt in de ploeg. Castagne moet opnieuw vrede nemen met een plaats op de bank. Bij Valencia neemt Cillessen zijn plaats in doel weer in. Mangala, Gomez en Guedes verdwijnen uit de basis. Zij worden vervangen door Gameiro, Rodrigo en Coquelin. Castagne start opnieuw op de bank In vergelijking met de heenwedstrijd zien we 2 belangrijke veranderingen bij Atalanta. Doelman Gollini is geblesseerd en dat geldt ook voor Toloi. Doelman Sportiello staat daardoor in doel en ook Djimsiti komt in de ploeg. Castagne moet opnieuw vrede nemen met een plaats op de bank. Bij Valencia neemt Cillessen zijn plaats in doel weer in. Mangala, Gomez en Guedes verdwijnen uit de basis. Zij worden vervangen door Gameiro, Rodrigo en Coquelin.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Atalanta staat dankzij de 4-1-overwinning in de heenwedstrijd al met anderhalf been in de kwartfinales. De Nederlander Hans Hateboer was toen met 2 goals de matchwinnaar bij debutant Atalanta Bergamo, ook Ilicic en Freuler pikten hun goaltje mee. Tsjerisjev maakte in het Stadio Giuseppe Meazza wel nog het doelpunt van de hoop voor Valencia. Atalanta staat dankzij de 4-1-overwinning in de heenwedstrijd al met anderhalf been in de kwartfinales. De Nederlander Hans Hateboer was toen met 2 goals de matchwinnaar bij debutant Atalanta Bergamo, ook Ilicic en Freuler pikten hun goaltje mee. Tsjerisjev maakte in het Stadio Giuseppe Meazza wel nog het doelpunt van de hoop voor Valencia.

20:18 vooraf, 20 uur 18. Wedstrijd achter gesloten deuren. Ook in de Champions League voelen ze dus de gevolgen van de coronacrisis. Morgenavond wordt het duel tussen Barcelona en Napoli zonder publiek afgewerkt en dat geldt ook voor het duel van vanavond tussen Valencia en Atalanta. Daarmee is het de eerste wedstrijd ooit in de Champions League die achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Wedstrijd achter gesloten deuren Ook in de Champions League voelen ze dus de gevolgen van de coronacrisis. Morgenavond wordt het duel tussen Barcelona en Napoli zonder publiek afgewerkt en dat geldt ook voor het duel van vanavond tussen Valencia en Atalanta. Daarmee is het de eerste wedstrijd ooit in de Champions League die achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:15 vooraf, 20 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:40 vooraf, 19 uur 40. Valencia-fans dagen massaal op aan stadion. Supporters zijn vanavond niet toegelaten in Mestalla, maar rond het stadion van Valencia dagen de thuisfans wel massaal op om hun favoriete ploeg te steunen. Angst voor het coronavirus hebben ze alleszins niet. Niemand draagt een mondmasker. Valencia-fans dagen massaal op aan stadion Supporters zijn vanavond niet toegelaten in Mestalla, maar rond het stadion van Valencia dagen de thuisfans wel massaal op om hun favoriete ploeg te steunen. Angst voor het coronavirus hebben ze alleszins niet. Niemand draagt een mondmasker.

19:39 vooraf, 19 uur 39.

19:39 vooraf, 19 uur 39.

19:39 vooraf, 19 uur 39.

19:39 vooraf, 19 uur 39.

17:52 vooraf, 17 uur 52. Atalanta-fans doneren ticketgeld aan ziekenhuis. 1.200 supporters van Atalanta die de match in Valencia zouden bijwonen, hebben beslist om de terugbetaling van hun tickets door te storten aan het ziekenhuis van Bergamo. Daar worden slachtoffers van het coronavirus verzorgd. De dokters en hun team kunnen op een som van bijna 60.000 euro rekenen. Atalanta-fans doneren ticketgeld aan ziekenhuis 1.200 supporters van Atalanta die de match in Valencia zouden bijwonen, hebben beslist om de terugbetaling van hun tickets door te storten aan het ziekenhuis van Bergamo. Daar worden slachtoffers van het coronavirus verzorgd. De dokters en hun team kunnen op een som van bijna 60.000 euro rekenen.

17:52 vooraf, 17 uur 52. Fans (van Atalanta) zullen de wedstrijd op een scherm moeten volgen.

17:51 vooraf, 17 uur 51. Champions League Het sprookje duurt voort: kwartfinales binnen handbereik voor Atalanta

17:50 vooraf, 17 uur 50. Terugmatch zonder publiek. Vanavond spelen Valencia en Atalanta de terugwedstrijd in de 1/8e finales van de Champions League achter gesloten deuren. Atalanta, het Italiaanse team van Rode Duivel Timothy Castagne, won de heenmatch met 4-1. Terugmatch zonder publiek Vanavond spelen Valencia en Atalanta de terugwedstrijd in de 1/8e finales van de Champions League achter gesloten deuren. Atalanta, het Italiaanse team van Rode Duivel Timothy Castagne, won de heenmatch met 4-1.

17:50 - Vooraf Vooraf, 17 uur 50

Opstelling Valencia CF. Jasper Cillessen, Daniel Wass, Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayá, Ferrán Torres, Daniel Parejo, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Kevin Gameiro, Rodrigo Opstelling Valencia CF Rodrigo, Kevin Gameiro, Carlos Soler, Geoffrey Kondogbia, Daniel Parejo, Ferrán Torres, José Luis Gayá, Mouctar Diakhaby, Francis Coquelin, Daniel Wass, Jasper Cillessen

Opstelling Atalanta. Marco Sportiello, Berat Djimsiti, Mattia Caldara, Jose Luis Palomino, Hans Hateboer, Marten de Roon, Mario Pasalic, Remo Freuler, Robin Gosens, Josip Ilicic, Alejandro Gómez Opstelling Atalanta Alejandro Gómez, Josip Ilicic, Robin Gosens, Remo Freuler, Mario Pasalic, Marten de Roon, Hans Hateboer, Jose Luis Palomino, Mattia Caldara, Berat Djimsiti, Marco Sportiello