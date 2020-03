Maakt gehavend Tottenham Hotspur verliespartij goed in Champions League?

19:41 vooraf, 19 uur 41. De vorm van beide ploegen is niet wat hij moet zijn. Leipzig is na nieuwjaar weggevallen als voornaamste titelconcurrent van Bayern. Door een magere 7 op 18 komt de top 4 (en het bijhorende ticket voor de Champions League van volgend seizoen) zelfs in het gedrang. Tottenham vergaat het nog minder met vijf opeenvolgende matchen zonder zege. De Spurs zijn uit de Europese plaatsen gegleden en mochten ook de FA Cup op hun buik schrijven door een nederlaag in eigen huis tegen Norwich. Na penalty's, dat wel, maar toch. De vorm van beide ploegen is niet wat hij moet zijn. Leipzig is na nieuwjaar weggevallen als voornaamste titelconcurrent van Bayern. Door een magere 7 op 18 komt de top 4 (en het bijhorende ticket voor de Champions League van volgend seizoen) zelfs in het gedrang. Tottenham vergaat het nog minder met vijf opeenvolgende matchen zonder zege. De Spurs zijn uit de Europese plaatsen gegleden en mochten ook de FA Cup op hun buik schrijven door een nederlaag in eigen huis tegen Norwich. Na penalty's, dat wel, maar toch.

18:14 vooraf, 18 uur 14. Stelet José Mourinho Toby Alderweireld en/of Jan Vertonghen op?

18:13 vooraf, 18 uur 13. In tegenstelling tot in Valencia zit er vanavond wel publiek in het stadion van Leipzig. In tegenstelling tot in Valencia zit er vanavond wel publiek in het stadion van Leipzig.

18:12 vooraf, 18 uur 12. Champions League Penaltyfout zadelt Tottenham met een lastige klus op

18:10 vooraf, 18 uur 10. Maakt gehavend Tottenham nederlaag goed? Tottenham moet vanavond een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen in Leipzig. Aanwinst en aanvaller Steven Bergwijn (enkel) kan niet meespelen met de finalist van vorig seizoen. Ook scherpschutter Harry Kane (hamstring) en Son Heung-Min (armbreuk) liggen al een tijdje in de lappenmand met blessures. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn wel van de partij in Duitsland.

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Angeliño, Christopher Nkunku, Patrik Schick, Timo Werner Opstelling RB Leipzig Timo Werner, Patrik Schick, Christopher Nkunku, Angeliño, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Nordi Mukiele, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Péter Gulácsi

Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Serge Aurier, Davinson Sánchez, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dele Alli, Eric Dier, Giovani Lo Celso, Harry Winks, Erik Lamela, Lucas Moura Opstelling Tottenham Hotspur Lucas Moura, Erik Lamela, Harry Winks, Giovani Lo Celso, Eric Dier, Dele Alli, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Davinson Sánchez, Serge Aurier, Hugo Lloris