LIVE: Leipzig duwt Tottenham ongenadig naar uitgang na 2 snelle goals

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' Gele kaart voor Harry Winks van Tottenham Hotspur tijdens eerste helft, minuut 47 Harry Winks Tottenham Hotspur

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Leipzig geeft de Spurs een lesje. Het geeft de bezoekers uit Londen geen schijn van kans en leidt bij de rust comfortabel met 2-0 dankzij twee goals van Sabitzer.

45' eerste helft, minuut 45. Er wordt wat afgestampt in de zestien van Tottenham. Lloris moet zich helemaal strekken wanneer Dier domweg uitverdedigt tegen het been van Schick.

43' eerste helft, minuut 43. Alli beukt Laimer omver en verkoopt hem nog een tik tegen het hoofd met zijn schoen. Het is niet de eerste keer dat we het kleinste kantje van Dele te zien krijgen.

41' eerste helft, minuut 41. Toch eens Tottenham! Uit het niets wrikt Lo Celso zich los. Het stevige schot van de Argentijn is ook aardig gemikt, maar Gulacsi is ondanks alles wakker en brengt redding.

38' eerste helft, minuut 38. Leipzig haalt het tempo er eventjes uit. De thuisploeg kan het zich veroorloven, want de Spurs staan er vaak als zoutpilaren bij. Er gaat geen enkele dreiging uit van de Engelsen.

36' eerste helft, minuut 36. Het wordt een lange avond voor Tottenham. Die van Leipzig spelen de bal vlotjes rond en de fans hebben er plezier in.

34' Gele kaart voor Ryan Sessegnon van Tottenham Hotspur tijdens eerste helft, minuut 34 Ryan Sessegnon Tottenham Hotspur

34' eerste helft, minuut 34. Geel voor Sessegnon. De frustratie steekt de kop op bij de bezoekers. Sessegnon plant zijn studs op de enkel van Mukiele en krijgt daar terecht een gele kaart voor.

32' eerste helft, minuut 32.

31' eerste helft, minuut 31. Tottenham krijgt geen vierkante centimeter cadeau. Halstenberg bikkelt met drie bezoekers en komt er als winnaar uit.

29' eerste helft, minuut 29. Timo Werner heeft nog een uur om zelf ook eens te scoren. De Duitse international krijgt zijn schuiver niet voorbij Lloris.

28' eerste helft, minuut 28. Je kan de vertwijfeling bij de Spurs bijna proeven. Je kan de vertwijfeling bij de Spurs bijna proeven.

26' Alli brengt de bal terug naar de middenstip na de 2-0. eerste helft, minuut 26. Alli brengt de bal terug naar de middenstip na de 2-0

24' eerste helft, minuut 24. In de halve finale van vorig jaar tegen Ajax liep het precies zo voor Tottenham, maar we durven betwijfelen of er vanavond een gelijkaardige comeback inzit.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Marcel Sabitzer van RB Leipzig. 2, 0. goal RB Leipzig Tottenham Hotspur 2 0

21' eerste helft, minuut 21. Sabitzer met de 2-0! Het is slechts uitstel van executie. Angeliño dankt Aurier voor de misrekening en schildert de bal op het hoofd van Sabitzer, die Lloris ditmaal verslaat met een bekeken, krachtige kopstoot.

19' eerste helft, minuut 19. Vlag redt Spurs. Na twee matige tussenkomsten van de bezoekers versnelt Leipzig ongenadig. Werner tikt aan de tweede paal de strakke voorzet van Angeliño binnen, maar loopt buitenspel.

17' eerste helft, minuut 17. Werner rent naar een losse bal, Dier moet scherp tackelen om een open doelkans te vermijden.

15' eerste helft, minuut 15. Duitse druk. Die Roten Bullen dreigen Tottenham te vertrappelen. De druk houdt aan en het is echt alle hens aan dek voor de neus van Lloris.

13' Sabitzer viert zijn doelpunt. eerste helft, minuut 13. Sabitzer viert zijn doelpunt

12' eerste helft, minuut 12. Cijfermatig hoeft de 1-0 geen probleem te zijn voor de Spurs, die sowieso twee keer moeten scoren. Mentaal zal een vroege tegengoal echter geen deugd doen.

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Marcel Sabitzer van RB Leipzig. 1, 0. goal RB Leipzig Tottenham Hotspur 1 0

10' Lloris grabbelt naar de wegdraaiende bal van Marcel Sabitzer. eerste helft, minuut 10. Lloris grabbelt naar de wegdraaiende bal van Marcel Sabitzer

10' eerste helft, minuut 10. Goal van Sabitzer! Werner vlamt eerst nog op Dier, maar de thuisploeg krijgt een nieuwe kans. Sabitzer grijpt die met beide handen en wringt zijn plaatsbal net langs de vingertoppen van Lloris in de verste hoek.

9' eerste helft, minuut 9. In Duitsland is er voorlopig geen verbod op samenscholingen. Er hangt dus wel wat sfeer in de Red Bull Arena van Leipzig.

8' eerste helft, minuut 8.

6' eerste helft, minuut 6. Aan de overkant komt Angeliño wel tot een schot, al glijdt de Spanjaard net op het beslissende moment weg.

6' eerste helft, minuut 6. Bijna Lamela. Alderweireld pakt uit met een van zijn beroemde kruispasses. Aurier kopt door naar Alli, die de bal snel voor doel schuift. Lamela weet wat er moet gebeuren, maar is een meter te laat om af te werken.

4' eerste helft, minuut 4. Tottenham heeft iets vaker de bal, maar maakt nog niet genoeg vaart om de fel opzittende Duitsers in de fout te dwingen.

2' eerste helft, minuut 2. Dier geeft meteen een lullige hoekschop weg, maar daar komt niks van.

1' eerste helft, minuut 1. We zijn vertrokken! RB Leipzig staat er goed voor, maar Tottenham heeft vorig seizoen wel meer rare dingen gedaan om de finale te halen. Kunnen Alderweireld en co de 0-1 uit de heenmatch ophalen?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 Coaches Julian Nagelsmann en José Mourinho maken het gezellig voor de aftrap. vooraf, 20 uur 59. Coaches Julian Nagelsmann en José Mourinho maken het gezellig voor de aftrap

20:56 vooraf, 20 uur 56. We zitten diep in de problemen, maar we zullen er alles aan doen. José Mourinho.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Een beetje geschiedenis. Het is niet de eerste keer dat Tottenham in Leipzig komt spelen. In 1974 ging het in de halve finale van de UEFA Cup winnen bij Lokomotive Leipzig, dat tegenwoordig in de Duitse vierde klasse kampeert. De Spurs zouden later de finale verliezen van Feyenoord.

20:33 vooraf, 20 uur 33. De magie van José Mourinho lijkt al een poosje uitgewerkt. Van zijn laatste zeven wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League wist hij er geen enkele te winnen. Die reeks gaat terug tot 2014.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Opstelling Leipzig. In Oost-Duitsland was er deze week ongerustheid over de paraatheid van Werner, maar de topschutter staat gewoon aan de aftrap. Wat ook opvalt is het gebrek aan grote namen. Bij alle clubs waar Red Bull zijn centjes inpompt doen ze het vooral met veelbelovende jongeren die zich niet zelden doorontwikkelen.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Opstelling Tottenham. José Mourinho zet Vertonghen op de bank, maar heeft wel plaats voor Alderweireld in zijn elftal. Lamela, Alli en Lucas Moura moeten de Spurs aan goals helpen. De gehavende bezoekers stoten door bij elke overwinning waarin ze meer dan één keer scoren.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Dat belooft alvast weinig goeds voor de bezoekers.

19:41 vooraf, 19 uur 41. De vorm van beide ploegen is niet wat hij moet zijn. Leipzig is na nieuwjaar weggevallen als voornaamste titelconcurrent van Bayern. Door een magere 7 op 18 komt de top 4 (en het bijhorende ticket voor de Champions League van volgend seizoen) zelfs in het gedrang. Tottenham vergaat het nog minder met vijf opeenvolgende matchen zonder zege. De Spurs zijn uit de Europese plaatsen gegleden en mochten ook de FA Cup op hun buik schrijven door een nederlaag in eigen huis tegen Norwich. Na penalty's, dat wel, maar toch.

18:14 vooraf, 18 uur 14. Stelet José Mourinho Toby Alderweireld en/of Jan Vertonghen op?

18:13 vooraf, 18 uur 13. In tegenstelling tot in Valencia zit er vanavond wel publiek in het stadion van Leipzig.

18:12 vooraf, 18 uur 12. Champions League Penaltyfout zadelt Tottenham met een lastige klus op

18:10 vooraf, 18 uur 10. Maakt gehavend Tottenham nederlaag goed? Tottenham moet vanavond een 0-1-nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen in Leipzig. Aanwinst en aanvaller Steven Bergwijn (enkel) kan niet meespelen met de finalist van vorig seizoen. Ook scherpschutter Harry Kane (hamstring) en Son Heung-Min (armbreuk) liggen al een tijdje in de lappenmand met blessures. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen zijn wel van de partij in Duitsland.

18:10 - Vooraf Vooraf, 18 uur 10

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Dayot Upamecano, Marcel Halstenberg, Nordi Mukiele, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Angeliño, Christopher Nkunku, Patrik Schick, Timo Werner Opstelling RB Leipzig Timo Werner, Patrik Schick, Christopher Nkunku, Angeliño, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Nordi Mukiele, Marcel Halstenberg, Dayot Upamecano, Lukas Klostermann, Péter Gulácsi

Opstelling Tottenham Hotspur. Hugo Lloris, Serge Aurier, Japhet Tanganga, Eric Dier, Toby Alderweireld, Ryan Sessegnon, Erik Lamela, Dele Alli, Harry Winks, Giovani Lo Celso, Lucas Moura Opstelling Tottenham Hotspur Lucas Moura, Giovani Lo Celso, Harry Winks, Dele Alli, Erik Lamela, Ryan Sessegnon, Toby Alderweireld, Eric Dier, Japhet Tanganga, Serge Aurier, Hugo Lloris