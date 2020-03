Leipzig heeft geen genade met Champions League-finalist Tottenham

Leipzig - Tottenham in een notendop

Leipzig maakt er korte metten mee

Het was slechts uitstel van executie, want nog geen minuut nadien was Sabitzer daar opnieuw. De Oostenrijker knikte aan de eerste paal krachtig in nadat Angeliño gebruik had gemaakt van een misrekening van Aurier. De vertwijfeling groeide bij Tottenham, dat blij mocht zijn dat het voor Werner maar niet wilde lukken.

Spurs komen er niet meer aan te pas

In het slot draaiden ze het mes nog een beetje dieper. Nadat Tanganga wegkwam met een bodycheck op Upamecano die eerder in het ijshockey thuishoorde, zette Leipzig nog een keertje door. Invaller Forsberg joeg de 3-0 erin met zijn eerste baltoets en wees een pijnlijk zwak Tottenham de uitgang.

De onmacht begon Tottenham zienderogen te irriteren. Dat had een paar gele kaarten tot gevolg. Nog één keertje zetten de Engelsen hun frustratie om in iets positiefs, maar Alli werd na de inspanning van Moura geblokt door Sabitzer.

De tweede helft was geen pretje om naar te kijken. De Spurs begonnen nog met goede moed, maar na een probeersel van Moura was de inspiratie alweer opgedroogd. Leipzig beperkte zich dan weer tot een prik hier en daar.

José Mourinho: "Vormen geen team meer"

"We zitten echt in moeilijkheden", beseft José Mourinho. "We vormen niet eens een team, maar een groep spelers."

"Natuurlijk proberen we wel een team te bouwen, maar zonder aanvallers (die liggen allemaal in de lappenmand, red) kunnen we onze tegenstander niks maken. Zo eenvoudig is dat."

"Teams voelen zich momenteel erg op hun gemak om het tegen Tottenham op te nemen. Ze weten dat we hen niet kunnen raken."