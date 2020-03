Mbappé zit ziek op de bank, Witsel en Hazard spelen wel

Paris Saint-Germain heeft IN het Parc des Princes grote schermen geplaatst met beelden van de fans. Zo wil het in een leeg stadion toch een beetje sfeer opwekken.

vooraf, 20 uur 34. De wereld op zijn kop! Paris Saint-Germain heeft IN het Parc des Princes grote schermen geplaatst met beelden van de fans. Zo wil het in een leeg stadion toch een beetje sfeer opwekken.

20:17

vooraf, 20 uur 17. In Parijs snakken ze naar Europees succes. In Frankrijk kaapte PSG 14 van de laatste 18 prijzen weg, maar in de Champions League liep het telkens opnieuw mis. Barcelona, Real Madrid en Manchester United stonden de voorbije seizoenen in de weg in de achtste finales. Vanavond moet Dortmund er dus absoluut aan geloven.