LIVE: Neymar en Bernat zetten Dortmund voor het blok in Parijs

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij Borussia Dortmund, Julian Brandt erin, Thorgan Hazard eruit wissel Thorgan Hazard Julian Brandt

68' Gele kaart voor Juan Bernat van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 68 Juan Bernat Paris Saint-Germain

68' tweede helft, minuut 68. PSG zet het vast. Zagadou kan zijn ergernis niet verbergen. De jonge verdediger ziet voor zich geen oplossing en moet terugspelen naar zijn doelman. PSG zet het vast Zagadou kan zijn ergernis niet verbergen. De jonge verdediger ziet voor zich geen oplossing en moet terugspelen naar zijn doelman.

66' tweede helft, minuut 66. Bij de bezoekers staat Brandt klaar. Die werd door velen aan de aftrap verwacht, maar Hazard kreeg de voorkeur. Bij de bezoekers staat Brandt klaar. Die werd door velen aan de aftrap verwacht, maar Hazard kreeg de voorkeur.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé erin, Pablo Sarabia eruit wissel Pablo Sarabia Kylian Mbappé

63' tweede helft, minuut 63. Nog een slok van de energiedrank en Mbappé kan dadelijk invallen. Nog een slok van de energiedrank en Mbappé kan dadelijk invallen.

61' tweede helft, minuut 61. Dortmund blijft een hele tijd plakken rond de Franse zestien, maar kan zelfs geen schot lossen. Achterin bij PSG loopt bijzonder veel volk en iedereen weet wat van hem verwacht wordt. Dortmund blijft een hele tijd plakken rond de Franse zestien, maar kan zelfs geen schot lossen. Achterin bij PSG loopt bijzonder veel volk en iedereen weet wat van hem verwacht wordt.

61' Gele kaart voor Mats Hummels van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 61 Mats Hummels Borussia Dortmund

58' tweede helft, minuut 58. PSG won dit seizoen in de Champions League al zijn thuismatchen en slikte daarin geen enkele goal. Dortmund staat dus voor een helse klus. PSG won dit seizoen in de Champions League al zijn thuismatchen en slikte daarin geen enkele goal. Dortmund staat dus voor een helse klus.

55' tweede helft, minuut 55. Redding van Bürki. Di Maria is het smalste mannetje tussen de lijnen, maar voetballen kan de Argentijn als de beste. Bürki zweeft zijn aardige vrije trap uit de winkelhaak. Redding van Bürki Di Maria is het smalste mannetje tussen de lijnen, maar voetballen kan de Argentijn als de beste. Bürki zweeft zijn aardige vrije trap uit de winkelhaak.

54' tweede helft, minuut 54. Paris Saint-Germain gebruikt alle lepe trucs en komt weer beter in de wedstrijd. Paris Saint-Germain gebruikt alle lepe trucs en komt weer beter in de wedstrijd.

51' tweede helft, minuut 51. Sancho geveld. Kehrer maakt zich breed en stopt zo Sancho onder de zoden. Die moet eventjes bekomen. Sancho geveld Kehrer maakt zich breed en stopt zo Sancho onder de zoden. Die moet eventjes bekomen.

48' tweede helft, minuut 48. De bezoekers hebben echt wel de intentie om de bakens te verzetten en drukken PSG ook daadwerkelijk achteruit, maar hun voetbal blijft vol slordigheden zitten. De bezoekers hebben echt wel de intentie om de bakens te verzetten en drukken PSG ook daadwerkelijk achteruit, maar hun voetbal blijft vol slordigheden zitten.

46' tweede helft, minuut 46. Ontploft Haaland in de tweede helft, of knikkert Paris Saint-Germain dit Dortmund uit de Champions League? Ontploft Haaland in de tweede helft, of knikkert Paris Saint-Germain dit Dortmund uit de Champions League?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Dortmund zit in vieze papieren, want Paris Saint-Germain heeft bij de rust zijn achterstand uit de heenmatch al weggepoetst. Neymar en Bernat maakten de goals in een leeg Parc des Princes. Rust Dortmund zit in vieze papieren, want Paris Saint-Germain heeft bij de rust zijn achterstand uit de heenmatch al weggepoetst. Neymar en Bernat maakten de goals in een leeg Parc des Princes.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Uppercut voor Dortmund! Vlak voor de rust verkoopt Bernat de bezoekers een tik. Hij raakt de lage voorzet van Sarabia ichtjes aan en laat Bürki kansloos. Dortmund moet scoren om minstens verlengingen af te dwingen. Uppercut voor Dortmund! Vlak voor de rust verkoopt Bernat de bezoekers een tik. Hij raakt de lage voorzet van Sarabia ichtjes aan en laat Bürki kansloos. Dortmund moet scoren om minstens verlengingen af te dwingen.

45+1' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 46 door Juan Bernat van Paris Saint-Germain. 2, 0. goal Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 2 0

44' eerste helft, minuut 44. Haaland laat zijn hand in het gezicht van Marquinhos wapperen. De Braziliaan heeft oogdruppels nodig. Haaland laat zijn hand in het gezicht van Marquinhos wapperen. De Braziliaan heeft oogdruppels nodig.

42' eerste helft, minuut 42. Ook Hazard probeert het een keer, maar mikt een meter voorlangs. Ook Hazard probeert het een keer, maar mikt een meter voorlangs.

40' eerste helft, minuut 40. Op de bank van PSG geloven ze niet wat ze zien. Neymar knapt zowaar verdedigend werk op en krijgt een applaus van zijn collega's. Op de bank van PSG geloven ze niet wat ze zien. Neymar knapt zowaar verdedigend werk op en krijgt een applaus van zijn collega's.

38' eerste helft, minuut 38. Nog eens Sancho. Eindelijk kan Hazard Sancho eens in de ruimte aanspelen. De jonge Engelsman ziet dat Haaland door drie Parijzenaren wordt omsingeld en schiet zelf, Navas is niet verrast. Nog eens Sancho Eindelijk kan Hazard Sancho eens in de ruimte aanspelen. De jonge Engelsman ziet dat Haaland door drie Parijzenaren wordt omsingeld en schiet zelf, Navas is niet verrast.

37' eerste helft, minuut 37. Sancho dwingt een vrijschop af en krult hem recht op Navas. Sancho dwingt een vrijschop af en krult hem recht op Navas.

34' eerste helft, minuut 34. Dortmund slaagt er niet in om Paris Saint-Germain in de problemen te brengen. Nochtans vertoeven ze nu vaker op de helft van de thuisploeg. Dortmund slaagt er niet in om Paris Saint-Germain in de problemen te brengen. Nochtans vertoeven ze nu vaker op de helft van de thuisploeg.

31' eerste helft, minuut 31. De bezoekers zullen het vele afval uit hun spel moeten halen. De bezoekers zullen het vele afval uit hun spel moeten halen.

28' eerste helft, minuut 28. Neymar kopt binnen! Fameuze dekkingsfout bij Dortmund. Neymar is natuurlijk niet de beste kopper, maar hem helemaal alleen laten inlopen is ook geen goed idee. De Braziliaan duikt de 1-0 binnen en dus moet Dortmund komen. Neymar kopt binnen! Fameuze dekkingsfout bij Dortmund. Neymar is natuurlijk niet de beste kopper, maar hem helemaal alleen laten inlopen is ook geen goed idee. De Braziliaan duikt de 1-0 binnen en dus moet Dortmund komen.

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Neymar van Paris Saint-Germain. 1, 0. goal Paris Saint-Germain Borussia Dortmund 1 0

26' eerste helft, minuut 26. Cavani moet scoren! Edinson Cavani komt voor het eerst in het stuk voor, maar het kan wel direct tellen. De Uruguayaan verschijnt alleen voor Bürki, die met een uitgestoken teen de bijna zekere 1-0 voorkomt. Cavani moet scoren! Edinson Cavani komt voor het eerst in het stuk voor, maar het kan wel direct tellen. De Uruguayaan verschijnt alleen voor Bürki, die met een uitgestoken teen de bijna zekere 1-0 voorkomt.

24' eerste helft, minuut 24. Zagadou steekt zijn arm uit wanneer Di Maria hem poort. Die laatste zijgt meteen neer, scheids Taylor vindt het terecht te licht voor een penalty. Zagadou steekt zijn arm uit wanneer Di Maria hem poort. Die laatste zijgt meteen neer, scheids Taylor vindt het terecht te licht voor een penalty.

23' eerste helft, minuut 23. Kimpembe voorkomt met een scherpe tackle dat Haaland de aflegger van Hazard kan afwerken. Kimpembe voorkomt met een scherpe tackle dat Haaland de aflegger van Hazard kan afwerken.

19' eerste helft, minuut 19. Daar is BVB. Hakimi kiest het ruime sop. Zijn voorzet vliegt te ver voor Haaland en wanneer de bal opnieuw voor doel komt, is de volley van Sancho net wat te lastig. Daar is BVB Hakimi kiest het ruime sop. Zijn voorzet vliegt te ver voor Haaland en wanneer de bal opnieuw voor doel komt, is de volley van Sancho net wat te lastig.

17' eerste helft, minuut 17. Haaland ziet weinig ballen. Hij wil deelnemen aan het spel en beukt Paredes omver. Dat kost hem geel. Haaland ziet weinig ballen. Hij wil deelnemen aan het spel en beukt Paredes omver. Dat kost hem geel.

16' Gele kaart voor Erling Haaland van Borussia Dortmund tijdens eerste helft, minuut 16 Erling Haaland Borussia Dortmund

14' eerste helft, minuut 14. Kleine versnelling. Dortmund schuift zijn lijn naar voren en dan maakt de thuisploeg gebruik van de ruimte. Neymar vindt een gaatje, een assist komt er niet. Kleine versnelling Dortmund schuift zijn lijn naar voren en dan maakt de thuisploeg gebruik van de ruimte. Neymar vindt een gaatje, een assist komt er niet.

13' eerste helft, minuut 13. Het gejuich van de fans verstomt een beetje. Er zit ook niet veel drive in de wedstrijd, want ondanks het vele balbezit geraakt Paris Saint-Germain voorlopig niet aan doelkansen. Het gejuich van de fans verstomt een beetje. Er zit ook niet veel drive in de wedstrijd, want ondanks het vele balbezit geraakt Paris Saint-Germain voorlopig niet aan doelkansen.

10' eerste helft, minuut 10. Neymar is verrezen, maar nu is de bal plat. Neymar is verrezen, maar nu is de bal plat.

8' eerste helft, minuut 8. Het gaat niet goed met Neymar. Hij is op een bijzonder vreemde manier op zijn schouder gevallen en blijft lang liggen. De verzorgers komen kijken wat er aan de hand is. Het gaat niet goed met Neymar. Hij is op een bijzonder vreemde manier op zijn schouder gevallen en blijft lang liggen. De verzorgers komen kijken wat er aan de hand is.

5' eerste helft, minuut 5. Zoeken voor Dortmund. De bezoekers zakken diep in. Wanneer ze de bal eens hebben, verliezen ze hem snel weer. Zoeken voor Dortmund De bezoekers zakken diep in. Wanneer ze de bal eens hebben, verliezen ze hem snel weer.

3' eerste helft, minuut 3. Lege tribunes, maar dankzij de schermen en een vuurwerksalvo op straat klinkt toch een beetje als een echte voetbalmatch. Leuk. Lege tribunes, maar dankzij de schermen en een vuurwerksalvo op straat klinkt toch een beetje als een echte voetbalmatch. Leuk.

1' eerste helft, minuut 1. Na nog geen halve minuut ligt Neymar al te kronkelen op het gras. Can raakt hem ook ferm, dus komedie is het niet. Na nog geen halve minuut ligt Neymar al te kronkelen op het gras. Can raakt hem ook ferm, dus komedie is het niet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! PSG wil in een leeg Parc des Princes de 2-1 uit de heenwedstrijd ophalen. Bij Dortmund proberen Witsel en Hazard dat te beletten. Aftrap! PSG wil in een leeg Parc des Princes de 2-1 uit de heenwedstrijd ophalen. Bij Dortmund proberen Witsel en Hazard dat te beletten.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:48 vooraf, 20 uur 48. Volgens de statistieken wordt het straks nagelbijten. Gebaseerd op alle Europese duels in het verleden heeft PSG na de 2-1 in de heenwedstrijd 50,4% kans om door te stoten. Borussia Dortmund logischerwijs 49,6%. Volgens de statistieken wordt het straks nagelbijten. Gebaseerd op alle Europese duels in het verleden heeft PSG na de 2-1 in de heenwedstrijd 50,4% kans om door te stoten. Borussia Dortmund logischerwijs 49,6%.

20:34 vooraf, 20 uur 34. De wereld op zijn kop! Paris Saint-Germain heeft IN het Parc des Princes grote schermen geplaatst met beelden van de fans buiten. Zo wil het in een leeg stadion toch een beetje sfeer opwekken. De wereld op zijn kop! Paris Saint-Germain heeft IN het Parc des Princes grote schermen geplaatst met beelden van de fans buiten. Zo wil het in een leeg stadion toch een beetje sfeer opwekken.

20:17 vooraf, 20 uur 17. In Parijs snakken ze naar Europees succes. In Frankrijk kaapte PSG 14 van de laatste 18 prijzen weg, maar in de Champions League liep het telkens opnieuw mis. Barcelona, Real Madrid en Manchester United stonden de voorbije seizoenen in de weg in de achtste finales. Vanavond moet Dortmund er dus absoluut aan geloven. In Parijs snakken ze naar Europees succes. In Frankrijk kaapte PSG 14 van de laatste 18 prijzen weg, maar in de Champions League liep het telkens opnieuw mis. Barcelona, Real Madrid en Manchester United stonden de voorbije seizoenen in de weg in de achtste finales. Vanavond moet Dortmund er dus absoluut aan geloven.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Opstelling PSG. Bij de thuisploeg vinden we geen landgenoot terug, want Meunier is geschorst. Mbappé worstelt met een ziekte en zit op de bank. Opstelling PSG Bij de thuisploeg vinden we geen landgenoot terug, want Meunier is geschorst. Mbappé worstelt met een ziekte en zit op de bank.

19:57 vooraf, 19 uur 57. Opstelling Dortmund. Borussia Dortmund doet het met dezelfde elf als in de heenmatch. Dat betekent dat Witsel en Hazard hun steentje mogen bijdragen. Voor doelpunten kijken ze in het Duitse kamp sinds dit jaar vooral naar het fenomeen Haaland. Opstelling Dortmund Borussia Dortmund doet het met dezelfde elf als in de heenmatch. Dat betekent dat Witsel en Hazard hun steentje mogen bijdragen. Voor doelpunten kijken ze in het Duitse kamp sinds dit jaar vooral naar het fenomeen Haaland.

19:48 vooraf, 19 uur 48. Dit duel ligt nog helemaal open. Wonderkind Haaland scoorde in de heenwedstrijd aan weerskanten van een goal Neymar en gaf Dortmund zo een kleine bonus, maar de Duitsers scoren toch maar beter in het Parc des Princes. PSG heeft immers genoeg aan een 1-0. Dit duel ligt nog helemaal open. Wonderkind Haaland scoorde in de heenwedstrijd aan weerskanten van een goal Neymar en gaf Dortmund zo een kleine bonus, maar de Duitsers scoren toch maar beter in het Parc des Princes. PSG heeft immers genoeg aan een 1-0.

11-03-2020 11-03-2020.

20:49 vooraf, 20 uur 49. L'Equipe: "Test op coronavirus". Volgens de trainer van PSG is Mbappé out met een zware keelontsteking. Niets bijzonder, maar uit voorzorg wordt hij ook getest op het coronavirus. Dat meldt de krant L'Equipe. Het zou gaan om een formaliteit. . L'Equipe: "Test op coronavirus" Volgens de trainer van PSG is Mbappé out met een zware keelontsteking. Niets bijzonder, maar uit voorzorg wordt hij ook getest op het coronavirus. Dat meldt de krant L'Equipe. Het zou gaan om een formaliteit.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Kylian Mbappé is ziek. Hij heeft al twee dagen niet getraind. We wachten af tot morgenvroeg. Thomas Tuchel. Kylian Mbappé is ziek. Hij heeft al twee dagen niet getraind. We wachten af tot morgenvroeg. Thomas Tuchel

20:46 - Vooraf Vooraf, 20 uur 46

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Ángel Di María, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Neymar, Edinson Cavani, Pablo Sarabia Opstelling Paris Saint-Germain Pablo Sarabia, Edinson Cavani, Neymar, Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Ángel Di María, Juan Bernat, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thilo Kehrer, Keylor Navas

Opstelling Borussia Dortmund. Roman Bürki, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Dan-Axel Zagadou, Achraf Hakimi, Emre Can, Axel Witsel, Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard, Erling Haaland, Jadon Sancho Opstelling Borussia Dortmund Jadon Sancho, Erling Haaland, Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro, Axel Witsel, Emre Can, Achraf Hakimi, Dan-Axel Zagadou, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Roman Bürki