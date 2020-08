Real Madrid betaalt blunders cash, Manchester City naar kwartfinale

Manchester City - Real Madrid kort samengevat:

Ramos ziet Varane blunderen

City liet Real de bal in de beginfase, maar veel deden de bezoekers er niet mee. Na goed tien minuten voetballen ging Varane de mist in in de eigen zestien. Jesus snoepte het leer af, bediende Sterling voor doel en meteen was het bingo voor de thuisploeg.



Het antwoord van Real kwam er niet meteen. Integendeel. City kwam dankzij Sterling dichtbij de dubbele voorsprong, maar de Engelse international, nota bene in de belangstelling van Real, mikte over. Ramos, geschorst na rood in de heenwedstrijd, zag het met lede ogen gebeuren in de tribunes.



Real kwam halfweg de eerste helft dan toch eens dreigen via Benzema. De Fransman, aanvoerder met dienst, zette zelf de actie op, gaf goed mee met Rodrygo en kopte diens voorzet knap voorbij Ederson in doel: 1-1.



Na de gelijkmaker nam City weer over. Courtois ging eerst goed plat op een schotje van Cancelo, net voor de rust ranselde hij een rechtstreekse corner van De Bruyne net uit zijn kooi.