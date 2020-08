LIVE: Benzema brengt Real opnieuw in de wedstrijd

34' eerste helft, minuut 34. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

34' eerste helft, minuut 34. De start van City was goed, maar nu is Real de betere ploeg. Het blijft wel wachten op een flits van Hazard. . De start van City was goed, maar nu is Real de betere ploeg. Het blijft wel wachten op een flits van Hazard.

33' eerste helft, minuut 33. Knappe run van Walker. Walker rukt op met de bal aan de voet. Hij laat drie Real-spelers ter plaatse, maar mikt daarna onbesuisd over. Hier zat meer in voor City en dat beseft Guardiola ook langs de kant. . Knappe run van Walker Walker rukt op met de bal aan de voet. Hij laat drie Real-spelers ter plaatse, maar mikt daarna onbesuisd over. Hier zat meer in voor City en dat beseft Guardiola ook langs de kant.

30' eerste helft, minuut 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

28' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 28 door Karim Benzema van Real Madrid. 1, 1. goal Manchester City Real Madrid 1 1

28' eerste helft, minuut 28. Weer een wedstrijd. Benzema maakt er opnieuw een wedstrijd van na een goede combinatie van Real. Ederson heeft geen verhaal tegen de kopbal van de Fransman: 1-1. . Weer een wedstrijd Benzema maakt er opnieuw een wedstrijd van na een goede combinatie van Real. Ederson heeft geen verhaal tegen de kopbal van de Fransman: 1-1.

27' eerste helft, minuut 27. Manchester City laat Real wat komen nu. Het hoeft ook niet voor de thuisploeg. Als Ederson de nul houdt, gaat City altijd door naar de volgende ronde. . Manchester City laat Real wat komen nu. Het hoeft ook niet voor de thuisploeg. Als Ederson de nul houdt, gaat City altijd door naar de volgende ronde.

23' Ederson goed plat. Hazard zoekt de korte hoek met een schuiver. Ederson zit er opnieuw goed bij. Real komt dan toch wat opzetten. . eerste helft, minuut 23. Ederson goed plat Hazard zoekt de korte hoek met een schuiver. Ederson zit er opnieuw goed bij. Real komt dan toch wat opzetten.

22' eerste helft, minuut 22. Benzema de gevaarlijkste bij Real. Benzema draait zich knap vrij in de zestien op een goede pass van Hazard. De save van Ederson mag er ook zijn. De Fransman is de enige die voor dreiging kan zorgen bij de bezoekers. . Benzema de gevaarlijkste bij Real Benzema draait zich knap vrij in de zestien op een goede pass van Hazard. De save van Ederson mag er ook zijn. De Fransman is de enige die voor dreiging kan zorgen bij de bezoekers.

19' eerste helft, minuut 19. Sterling dolt met Mendy en Militao in de zestien. De tackle van Casemiro komt net op tijd of het stond 2-0. . Sterling dolt met Mendy en Militao in de zestien. De tackle van Casemiro komt net op tijd of het stond 2-0.

18' eerste helft, minuut 18. Ramos bijt op zijn nagels in de tribune. Voorlopig zit het CL-avontuur van Real erop en er is niets dat de aanvoerder van Real er kan aan doen. . Ramos bijt op zijn nagels in de tribune. Voorlopig zit het CL-avontuur van Real erop en er is niets dat de aanvoerder van Real er kan aan doen.

17' eerste helft, minuut 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16' eerste helft, minuut 16. Weer Sterling. Sterling wil de wedstrijd snel beslissen. Zijn afstandsschot gaat net over, al was Courtois in de buurt. . Weer Sterling Sterling wil de wedstrijd snel beslissen. Zijn afstandsschot gaat net over, al was Courtois in de buurt.

15' eerste helft, minuut 15. Real moet opletten dat het vanavond niet helemaal weggespeeld wordt. Ederson beleeft een rustige avond voorlopig. . Real moet opletten dat het vanavond niet helemaal weggespeeld wordt. Ederson beleeft een rustige avond voorlopig.

14' eerste helft, minuut 14. Het wankelt achterin bij Real. Nu is het Militao die de bal zomaar kwijtspeelt. Zidane baalt langs de zijlijn. . Het wankelt achterin bij Real. Nu is het Militao die de bal zomaar kwijtspeelt. Zidane baalt langs de zijlijn.

12' eerste helft, minuut 12. Bijna staat het al 2-0 voor Man.City, maar Gündogan vindt het gaatje niet en mikt op Varane. Real staat onder druk! . Bijna staat het al 2-0 voor Man.City, maar Gündogan vindt het gaatje niet en mikt op Varane. Real staat onder druk!



10' eerste helft, minuut 10. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Raheem Sterling van Manchester City. 1, 0. goal Manchester City Real Madrid 1 0

9' eerste helft, minuut 9. Blunder Varane, goal Sterling. Varane laat de bal zomaar liggen in de zestien. Jesus pikt op, bedient Sterling en die kan niet meer missen: 1-0 voor City. Wat een start van de thuisploeg. . Blunder Varane, goal Sterling Varane laat de bal zomaar liggen in de zestien. Jesus pikt op, bedient Sterling en die kan niet meer missen: 1-0 voor City. Wat een start van de thuisploeg.

7' eerste helft, minuut 7. De hoekschop gaat aan alles en iedereen voorbij. City pikt op op de eigen helft. . De hoekschop gaat aan alles en iedereen voorbij. City pikt op op de eigen helft.

7' eerste helft, minuut 7. De eerste kans van de wedstrijd is voor de thuisploeg. De Bruyne krijgt veel tijd, maar mikt op Varane. Corner voor City. . De eerste kans van de wedstrijd is voor de thuisploeg. De Bruyne krijgt veel tijd, maar mikt op Varane. Corner voor City.

5' eerste helft, minuut 5. Carvajal zoekt Benzema in de zestien. De aanname van de Fransman is niet goed en het gevaar is weg. . Carvajal zoekt Benzema in de zestien. De aanname van de Fransman is niet goed en het gevaar is weg.

3' eerste helft, minuut 3. De bal is voor Real in de beginfase, maar over de middenlijn kwam De Koninklijke nog niet. . De bal is voor Real in de beginfase, maar over de middenlijn kwam De Koninklijke nog niet.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De bal rolt in Manchester. Houdt Manchester City de goede uitgangspositie (2-1) van in de heenwedstrijd vast in eigen huis of verrast Real Madrid? . Aftrap De bal rolt in Manchester. Houdt Manchester City de goede uitgangspositie (2-1) van in de heenwedstrijd vast in eigen huis of verrast Real Madrid?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:57 vooraf, 20 uur 57. De spelers komen het veld op. Bij Real Madrid is Karim Benzema de gelegenheidsaanvoerder bij afwezigheid van Sergio Ramos. . De spelers komen het veld op. Bij Real Madrid is Karim Benzema de gelegenheidsaanvoerder bij afwezigheid van Sergio Ramos.

20:55 vooraf, 20 uur 55. Iedereen is er klaar voor! De opwarming is voorbij en de 22 spelers maken zich in de spelerstunnel klaar voor 90 intense minuten. Wie plaatst zich voor de kwartfinales van de CL: Kevin De Bruyne met Manchester City of het duo Eden Hazard/Thibaut Courtois met Real Madrid. . Iedereen is er klaar voor! De opwarming is voorbij en de 22 spelers maken zich in de spelerstunnel klaar voor 90 intense minuten. Wie plaatst zich voor de kwartfinales van de CL: Kevin De Bruyne met Manchester City of het duo Eden Hazard/Thibaut Courtois met Real Madrid.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:25 vooraf, 20 uur 25. Real in het roze. Opvallend: deze wedstrijd is nog onderdeel van het seizoen 2019-2020, maar toch speelt Real Madrid al in zijn nieuwe uitrusting. Eden Hazard en co lopen vanavond rond in het roze! City speelt uiteraard in het lichtblauw. . Real in het roze Opvallend: deze wedstrijd is nog onderdeel van het seizoen 2019-2020, maar toch speelt Real Madrid al in zijn nieuwe uitrusting. Eden Hazard en co lopen vanavond rond in het roze! City speelt uiteraard in het lichtblauw.

20:10 vooraf, 20 uur 10. Geschorste Ramos kijkt toe. Bij Real Madrid is Sergio Ramos er niet bij. Hij is geschorst na zijn rode kaart in de heenwedstrijd. Achterin wordt hij vervangen door Militao. Voor het overige de bekende namen bij Real: met voorin Hazard naast Benzema en Rodrygo. . Geschorste Ramos kijkt toe Bij Real Madrid is Sergio Ramos er niet bij. Hij is geschorst na zijn rode kaart in de heenwedstrijd. Achterin wordt hij vervangen door Militao. Voor het overige de bekende namen bij Real: met voorin Hazard naast Benzema en Rodrygo.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Dat Eden Hazard speelt bij Real Madrid maakt me niet veel uit. Ik ben vooral bezig met mijn eigen ploeg en ik heb in mijn ogen de elf opgesteld die het Real het het moeilijkst kunnen maken. Pep Guardiola (trainer Manchester City). Dat Eden Hazard speelt bij Real Madrid maakt me niet veel uit. Ik ben vooral bezig met mijn eigen ploeg en ik heb in mijn ogen de elf opgesteld die het Real het het moeilijkst kunnen maken. Pep Guardiola (trainer Manchester City)

19:49 De elf van City, met Kevin De Bruyne: . vooraf, 19 uur 49. De elf van City, met Kevin De Bruyne: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:41 vooraf, 19 uur 41. Eden Hazard staat in de basis bij Real Madrid. Eden Hazard is er vanavond bij vanaf de aftrap. De topaankoop van Real Madrid heeft enkel nog de CL om zijn stempel te drukken dit seizoen. In de competitie kon hij door blessures niet belangrijk zijn. Ook Thibaut Courtois staat in de basis, maar dat is vanzelfsprekend. . Eden Hazard staat in de basis bij Real Madrid Eden Hazard is er vanavond bij vanaf de aftrap. De topaankoop van Real Madrid heeft enkel nog de CL om zijn stempel te drukken dit seizoen. In de competitie kon hij door blessures niet belangrijk zijn. Ook Thibaut Courtois staat in de basis, maar dat is vanzelfsprekend.

19:41 De opstelling van Real Madrid:. vooraf, 19 uur 41. De opstelling van Real Madrid: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:25 vooraf, 19 uur 25. Opnieuw KDB-tijd? Het is vanavond opnieuw uitkijken naar de prestatie van Kevin De Bruyne. De draaischijf van Manchester City speelde een seizoen om u tegen te zeggen. Een overzicht van zijn indrukwekkende statistieken vind je hieronder. Trekt hij de goede lijn door in de CL? . Opnieuw KDB-tijd? Het is vanavond opnieuw uitkijken naar de prestatie van Kevin De Bruyne. De draaischijf van Manchester City speelde een seizoen om u tegen te zeggen. Een overzicht van zijn indrukwekkende statistieken vind je hieronder. Trekt hij de goede lijn door in de CL?

19:23 vooraf, 19 uur 23. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:22 vooraf, 19 uur 22. City verloor nog niet in CL. Manchester City verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Champions League. Enkel in de groepsfase speelden Kevin De Bruyne en co twee keer gelijk. Zet het vanavond die goede lijn door in eigen huis? . City verloor nog niet in CL Manchester City verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Champions League. Enkel in de groepsfase speelden Kevin De Bruyne en co twee keer gelijk. Zet het vanavond die goede lijn door in eigen huis?

19:17 vooraf, 19 uur 17. Geen Bale bij Real. Dat Zinedine Zidane niet langer rekent op Gareth Bale, is vandaag opnieuw duidelijk geworden. De Welshman zit niet in de wedstrijdselectie voor de ontmoeting tegen Manchester City. De 31-jarige winger heeft wellicht zijn laatste wedstrijd voor Real al gespeeld. . Geen Bale bij Real Dat Zinedine Zidane niet langer rekent op Gareth Bale, is vandaag opnieuw duidelijk geworden. De Welshman zit niet in de wedstrijdselectie voor de ontmoeting tegen Manchester City. De 31-jarige winger heeft wellicht zijn laatste wedstrijd voor Real al gespeeld.

19:12 vooraf, 19 uur 12. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

07-08-2020 07-08-2020.

21:01 vooraf, 21 uur 01. Guardiola: "Defensief moeten we nog stappen zetten". Voor City-coach Pep Guardiola is zijn team de grote favoriet om door te stoten. "Ik voel dat we klaar zijn voor deze match", blikt Guardiola vooruit. "Een ploeg als Real uitschakelen, zal ons veel vertrouwen geven voor het verdere verloop. Het uiteindelijke doel is om de Champions League voor het eerst in de clubgeschiedenis te winnen." Guardiola wijst op het belang van een stabiele defensie. "Vermijdbare tegengoals mogen we niet incasseren. Foutjes worden in de Champions League genadeloos afgestraft. Als we deze competitie willen winnen, moeten we zeker defensief nog stappen zetten. We zijn ons daar van bewust en werken eraan." . Guardiola: "Defensief moeten we nog stappen zetten" Voor City-coach Pep Guardiola is zijn team de grote favoriet om door te stoten. "Ik voel dat we klaar zijn voor deze match", blikt Guardiola vooruit. "Een ploeg als Real uitschakelen, zal ons veel vertrouwen geven voor het verdere verloop. Het uiteindelijke doel is om de Champions League voor het eerst in de clubgeschiedenis te winnen."

Guardiola wijst op het belang van een stabiele defensie. "Vermijdbare tegengoals mogen we niet incasseren. Foutjes worden in de Champions League genadeloos afgestraft. Als we deze competitie willen winnen, moeten we zeker defensief nog stappen zetten. We zijn ons daar van bewust en werken eraan."

21:00 vooraf, 21 uur . Real is een hechte ploeg, die nooit opgeeft. Zelfs als ze 3-0 achterstaan, blijven ze komen. Maar Manchester City is op dit moment een beter team. Dat moeten we nu ook tonen op het veld. Pep Guardiola (coach Mancehster City). Real is een hechte ploeg, die nooit opgeeft. Zelfs als ze 3-0 achterstaan, blijven ze komen. Maar Manchester City is op dit moment een beter team. Dat moeten we nu ook tonen op het veld. Pep Guardiola (coach Mancehster City)

20:59 vooraf, 20 uur 59. De Bruyne speelde hoofdrol in heenmatch. Manchester City begint met een mooi voordeel aan de terugmatch. Het won de heenmatch op 26 februari met 1-2. De Bruyne was toen van goudwaarde met een assist en penaltygoal. . De Bruyne speelde hoofdrol in heenmatch Manchester City begint met een mooi voordeel aan de terugmatch. Het won de heenmatch op 26 februari met 1-2. De Bruyne was toen van goudwaarde met een assist en penaltygoal.

20:59 vooraf, 20 uur 59. Champions League De Bruyne vloert Courtois, City graait zege weg op Real Madrid

20:56 vooraf, 20 uur 56. De Bruyne versus Courtois en Hazard. Vanaf vrijdag is er weer Champions League-voetbal te zien. Manchester City strijdt tegen Real Madrid voor een plek in de kwartfinales. Kevin De Bruyne of het Real-duo Hazard/Courtois? Wie mag blijven dromen van de Beker met de Grote Oren? . De Bruyne versus Courtois en Hazard Vanaf vrijdag is er weer Champions League-voetbal te zien. Manchester City strijdt tegen Real Madrid voor een plek in de kwartfinales. Kevin De Bruyne of het Real-duo Hazard/Courtois? Wie mag blijven dromen van de Beker met de Grote Oren?

20:56 - Vooraf Vooraf, 20 uur 56

Opstelling Manchester City. Ederson, Kyle Walker, Fernandinho, Aymeric Laporte, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodrigo, Ilkay Gündogan, Raheem Sterling, Phil Foden, Gabriel Jesus Opstelling Manchester City Gabriel Jesus, Phil Foden, Raheem Sterling, Ilkay Gündogan, Rodrigo, Kevin De Bruyne, João Cancelo, Aymeric Laporte, Fernandinho, Kyle Walker, Ederson

Opstelling Real Madrid. Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Rodrygo, Karim Benzema, Eden Hazard Opstelling Real Madrid Eden Hazard, Karim Benzema, Rodrygo, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, Ferland Mendy, Eder Militao, Raphaël Varane, Dani Carvajal, Thibaut Courtois