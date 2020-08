Guardiola vol vertrouwen: "City is momenteel een beter team dan Real"

21:01

vooraf, 21 uur 01. Guardiola: "Defensief moeten we nog stappen zetten". Voor City-coach Pep Guardiola is zijn team de grote favoriet om door te stoten. "Ik voel dat we klaar zijn voor deze match", blikt Guardiola vooruit. "Een ploeg als Real uitschakelen, zal ons veel vertrouwen geven voor het verdere verloop. Het uiteindelijke doel is om de Champions League voor het eerst in de clubgeschiedenis te winnen." Guardiola wijst op het belang van een stabiele defensie. "Vermijdbare tegengoals mogen we niet incasseren. Foutjes worden in de Champions League genadeloos afgestraft. Als we deze competitie willen winnen, moeten we zeker defensief nog stappen zetten. We zijn ons daar van bewust en werken eraan." .