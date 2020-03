Schakelt Atletico, met Carrasco op de bank, titelverdediger Liverpool uit?

Weinig spelers van Atletico hebben hier al gespeeld, daar moeten we gebruik van maken. De steun van het thuispubliek is fenomenaal.

vooraf, 20 uur 27. Weinig spelers van Atletico hebben hier al gespeeld, daar moeten we gebruik van maken. De steun van het thuispubliek is fenomenaal. Jürgen Klopp.

vooraf, 20 uur 24. Volgt Liverpool het voorbeeld van Real? Liverpool wil absoluut vermijden dat het vanavond in de voetsporen treedt van Real Madrid. Dat werd vorig seizoen als titelverdediger uitgeschakeld in de 1/8e finales van de Champions League na een demonstratie van Ajax in Bernabéu. Real had toen wel de heenwedstrijd in Amsterdam gewonnen.