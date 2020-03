LIVE: Wijnaldum brengt Liverpool kort voor de rust op voorsprong

68' tweede helft, minuut 68. Oblak toont zich even onzuiver op een hoekschop voor Liverpool. De bal dwarrelt net niet in eigen doel. Oblak toont zich even onzuiver op een hoekschop voor Liverpool. De bal dwarrelt net niet in eigen doel.

67' tweede helft, minuut 67. Robertson op de lat! Atletico kruipt door het oog van de naald. Robertson krijgt een uitgelezen kans om er 2-0 van te maken, maar hij kopt op de lat. Het is nu pompen of verzuipen voor de bezoekers.

61' tweede helft, minuut 61. Foutje van Adrian. Adrian gaat bijna de mist in op een flauw schotje van Félix. De doelman kan de bal niet klemmen, maar reageert wel alert op de herneming van de aanstormende Correa.

60' tweede helft, minuut 60. Oblak doet het opnieuw! Liverpool houdt de druk nu aan. De thuisploeg mag het proberen op een vrije trap. Alexander-Arnold dropt de bal tot bij Firmino, maar die vindt opnieuw Oblak op zijn weg.

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij Atlético Madrid, Marcos Llorente erin, Diego Costa eruit wissel Diego Costa Marcos Llorente

55' tweede helft, minuut 55. Misnoegde Costa naar de kant. Simeone grijpt in en haalt Costa naar de kant. Die is daar duidelijk niet tevreden mee en uit zijn ongenoegen. Een paar drinkbussen moeten eraan geloven. Llorente is zijn vervanger.

54' tweede helft, minuut 54. Oblak houdt Atletico overeind. Weer een kans voor Liverpool, weer is het Oxlade-Chamberlain die aan het kanon staat. Dit keer pakt hij uit met een lage knal van buiten de zestien, maar Oblak gaat nog maar eens goed plat. De doelman beleeft een drukke avond.

52' tweede helft, minuut 52. Oxlade-Chamberlain blijft toch voor de meeste dreiging zorgen bij Liverpool, maar niet alles pakt goed uit. Hij probeert het in de draai, maar zijn schot is niet gekadreerd.

50' tweede helft, minuut 50. Oxlade-Chamberlain brengt Mané alleen voor Oblak. De spits haalt van dichtbij meteen uit, maar Oblak pakt uit met een schitterende redding. Een goal had het sowieso niet opgeleverd, want er was gevlagd voor buitenspel van Mané. Maar de toon is wel gezet.

48' tweede helft, minuut 48. Liverpool deelt een eerste prik uit. Salah kan zich doorzetten op rechts. Maar in plaats van Firmino aan te spelen gaat hij voor eigen succes. Het levert een flauw schot in de handen van Oblak op.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Liverpool brengt de tweede helft op gang. Klaart de thuisploeg de klus of komt er een reactie van Atletico? Of stevenen we af op verlengingen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Liverpool duikt de kleedkamer in met een 1-0-voorsprong. Kort voor de rust kopte Wijnaldum de thuisploeg verdiend op voorsprong. Atletico is zijn voorgift uit de heenwedstrijd dus kwijt. Alles ligt nog open voor de tweede helft.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44.

43' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 43 door Georginio Wijnaldum van Liverpool. 1, 0. goal Liverpool Atlético Madrid 1 0

43' eerste helft, minuut 43. Wijnaldum doet het voor Liverpool! Liverpool slaat kort voor de rust toe! Wijnaldum kopt hard naar de grond op een uitstekende voorzet van Oxlade-Chamberlain en geeft Oblak het nakijken. Alles is weer in evenwicht.

42' eerste helft, minuut 42. Oxlade-Chamberlain probeert het met een verre knal, maar zijn schot mist kwaliteit en gaat ruim naast. Het zal toch allemaal iets beter moeten bij Liverpool als ze dit Atletico willen ontwrichten.

38' eerste helft, minuut 38. Henderson maait Correa onderuit en bij Atletico stormen ze meteen op scheidsrechter Makkelie af. Maar die geeft geen krimp en houdt de kaarten nog steeds op zak.

36' eerste helft, minuut 36. Oblak alweer van goudwaarde voor Atletico. Oblak bewijst nog maar eens zijn waarde voor Atletico. Firmino devieert aan de eerste paal een gevaarlijke voorzet van Alexander-Arnold, maar Oblak heeft een uitstekende reflex paraat.

34' eerste helft, minuut 34. Mané botst op Oblak. Liverpool kan eindelijk nog eens dreigen, met dank aan knullig balverlies van Lodi. Salah zegt dankjewel en legt de bal breed voor Mané. Die haalt in één tijd uit vanaf de rand van de zestien, maar krijgt zijn schot niet voorbij Oblak. Die kan de bal wel pas in twee tijden stoppen.

31' eerste helft, minuut 31. Nog geen kaarten in felle wedstrijd. De frustraties spelen toch al een beetje op bij Liverpool. Henderson gaat fel door op Félix, die er ook wel een schepje bovenop doet. Scheidsrechter Makkelie houdt de kaarten voorlopig op zak. Misschien best, want de onderhuidse spanning is voelbaar met veel pittige duels.

26' eerste helft, minuut 26. Liverpool zet Atletico weer vast in de eigen zestien met 2 hoekschoppen op een rij. Maar ook nu leveren die niks op. We zien Klopp blazen aan de zijlijn, helemaal gerust lijkt de Duitser er toch niet in.

24' eerste helft, minuut 24. Halfweg de eerste helft heeft Atletico nog altijd de beste papieren. Liverpool domineert, maar op het schot van Oxlade-Chamberlain na is het nog niet in de buurt geweest van de 1-0.

23' eerste helft, minuut 23.

20' eerste helft, minuut 20. Liverpool voert de druk op met twee hoekschoppen op een rij. De bal blijft even hangen voor doel, maar uiteindelijk kan Atletico de bal wegwerken. Intussen blijft de regen naar beneden gutsen. Diego Simeone heeft er niet veel last van, hij vuurt zijn spelers hevig aan.

17' eerste helft, minuut 17. Hoekschop voor Atletico en dan is het toch even opletten bij Liverpool. Felipe kan koppen aan de eerste paal, maar mikt naast.

14' eerste helft, minuut 14. Knappe redding van Oblak! Oblak houdt Liverpool van de 1-0! De doelman gaat uitstekend plat op een lage knal van Oxlade-Chamberlain. De bal ook klemmen lukt hem niet, maar Liverpool kan er niks meer mee aanvangen.

11' eerste helft, minuut 11. Atletico houdt makkelijk stand. Liverpool kan vanavond weer rekenen op Henderson en die laat zich een eerste keer zien met een afstandsschot. Hij raakt de bal niet goed, de poging gaat ruim naast. Liverpool probeert het wel, maar kan Oblak voorlopig niet in problemen brengen.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10. Salah waagt zijn kans met een schot van net buiten de zestien. De bal gaat over doel, maar trainer Klopp weet de poging duidelijk te appreciëren.

5' eerste helft, minuut 5. Daar is Liverpool een eerste keer. Alexander-Arnold schildert de bal op het hoofd van Wijnaldum, maar die besluit te zwak in de handen van Oblak.

4' eerste helft, minuut 4. Pittige start. Geen sprake van een rustig begin in deze terugwedstrijd. Beide teams vliegen er meteen stevig in.

2' eerste helft, minuut 2. Meteen kans voor Atletico. De thuissupporters zorgen voor een kolkende sfeer in de tribunes, maar op het veld is het wel Atletico dat meteen voor vuurwerk zorgt. Félix stuurt Costa diep, maar die besluit naast. Toch meteen een stevige kans.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen op Anfield! Kan Liverpool met de steun van de thuissupporters het tij nog keren of stoot Atletico door naar de kwartfinales?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:50 vooraf, 20 uur 50. 3 nederlagen in 5 wedstrijden voor Liverpool. Bij Liverpool zit er de laatste weken wat zand in de motor met 3 nederlagen in zijn laatste 5 wedstrijden. Na het verlies in de CL tegen Atletico Madrid leed Liverpool op bezoek bij Watford zijn eerste competitienederlaag en ook in de 5e ronde van de FA Cup liep het fout tegen Chelsea. Afgelopen zaterdag knoopte Liverpool wel weer aan met de zege tegen Bournemouth.

20:27 vooraf, 20 uur 27. Weinig spelers van Atletico hebben hier al gespeeld, daar moeten we gebruik van maken. De steun van het thuispubliek is fenomenaal. Jürgen Klopp.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Volgt Liverpool het voorbeeld van Real? Liverpool wil absoluut vermijden dat het vanavond in de voetsporen treedt van Real Madrid. Dat werd vorig seizoen als titelverdediger uitgeschakeld in de 1/8e finales van de Champions League na een demonstratie van Ajax in Bernabéu. Real had toen wel de heenwedstrijd in Amsterdam gewonnen.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Atletico verloor niet meer sinds de thuiszege tegen Liverpool. In de Primera División pakte het de volle buit tegen Villarreal, nadien bleef het wel 2 keer op een gelijkspel steken tegen Espanyol en Sevilla. Als zesde in de stand heeft Atletico nog net een Europees ticket te pakken, maar het voelt de hete adem van Valencia. Anderzijds staan de Madrilenen slechts 2 punten van de derde plaats van Sevilla.

19:59 vooraf, 19 uur 59. Opstelling Atletico Madrid. Ook bij Atletico vinden we zoals verwacht een Belg terug op de bank. Yannick Carrasco verkeert in het gezelschap van onder meer Morata en Lemar. Dieco Costa en João Felix vormen de voorhoede van Atletico.

19:58 vooraf, 19 uur 58. Opstelling Liverpool. Nog altijd geen Alisson in doel bij Liverpool, dus is het weer aan zijn doublure Adrian om de noodzakelijke 0 te houden. Op de bank vinden we Divock Origi, naast onder meer Milner, Fabinho en Lallana.

19:57 - Vooraf Vooraf, 19 uur 57

Opstelling Liverpool. Adrián, Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Sadio Mané, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Adrián

Opstelling Atlético Madrid. Jan Oblak, Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi, Ángel Correa, Koke, Thomas Partey, Saúl, Diego Costa, João Félix Opstelling Atlético Madrid João Félix, Diego Costa, Saúl, Thomas Partey, Koke, Ángel Correa, Renan Lodi, Felipe, Stefan Savic, Kieran Trippier, Jan Oblak