LIVE: Juventus zit in vieze papieren na penaltygoal van Depay

31' eerste helft, minuut 31. Qua gele kaarten houden beide teams elkaar voorlopig in evenwicht. Na een karton voor Aouar is het nu Cuadrado die tegen geel aanloopt. . Qua gele kaarten houden beide teams elkaar voorlopig in evenwicht. Na een karton voor Aouar is het nu Cuadrado die tegen geel aanloopt.

31' Gele kaart voor Juan Cuadrado van Juventus tijdens eerste helft, minuut 31 Juan Cuadrado Juventus

28' eerste helft, minuut 28. Geen verlengingen. Dankzij de penaltytreffer van Depay zijn verlengingen in elk geval al uitgesloten. Juventus heeft nog ruim een uur om voor een ommekeer te zorgen. . Geen verlengingen Dankzij de penaltytreffer van Depay zijn verlengingen in elk geval al uitgesloten. Juventus heeft nog ruim een uur om voor een ommekeer te zorgen.

27' eerste helft, minuut 27. Cooling break. Ook in Turijn is het warm en dus mogen de 22 gladiatoren even naar de kant voor een drankpauze. Voor Juventus misschien ook het moment om zich even te bezinnen, de Italiaanse recordkampioen staat op de rand van de uitschakeling. . Cooling break Ook in Turijn is het warm en dus mogen de 22 gladiatoren even naar de kant voor een drankpauze. Voor Juventus misschien ook het moment om zich even te bezinnen, de Italiaanse recordkampioen staat op de rand van de uitschakeling.

22' eerste helft, minuut 22. Juventus voert de druk nu stevig op. Ronaldo krijgt een uitstekende kopkans, maar hij laat ze liggen. Een zeldzame misser van de Portugees. . Juventus voert de druk nu stevig op. Ronaldo krijgt een uitstekende kopkans, maar hij laat ze liggen. Een zeldzame misser van de Portugees.

19' eerste helft, minuut 19. Marcelo voorkomt de 1-1. Bernardeschi brengt Juventus bijna langszij na een heerlijke actie langs de achterlijn. Hij dribbelt zich door een bos van Lyon-spelers in de zestien, zet ook doelman Lopes in de wind, maar botst op de valreep op een tackle van Marcelo. Hier komt Lyon bijzonder goed weg. . Marcelo voorkomt de 1-1 Bernardeschi brengt Juventus bijna langszij na een heerlijke actie langs de achterlijn. Hij dribbelt zich door een bos van Lyon-spelers in de zestien, zet ook doelman Lopes in de wind, maar botst op de valreep op een tackle van Marcelo. Hier komt Lyon bijzonder goed weg.

19' Gele kaart voor Houssem Aouar van Olympique Lyon tijdens eerste helft, minuut 19 Houssem Aouar Olympique Lyon

18' eerste helft, minuut 18. Lyon zit plots in een zetel en houdt het achteraan goed gesloten. Juventus staat voor een herculestaak. . Lyon zit plots in een zetel en houdt het achteraan goed gesloten. Juventus staat voor een herculestaak.

13' eerste helft, minuut 13. Depay klaart de klus! Depay blijft kalm en zet de penalty feilloos om met een flegmatieke panenka. Flinke opdoffer voor Juventus, dat nu 3 keer moet scoren. . Depay klaart de klus! Depay blijft kalm en zet de penalty feilloos om met een flegmatieke panenka. Flinke opdoffer voor Juventus, dat nu 3 keer moet scoren.

12' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 12 door Memphis Depay van Olympique Lyon. 0, 1. penalty Juventus Olympique Lyon 0 1

12' eerste helft, minuut 12. VAR komt niet tussenbeide. De VAR roept scheidsrechter Felix Zwayer vreemd genoeg niet naar de monitor. Penalty voor Lyon! Bij Juventus begrijpen ze er niks van, Bentancur leek toch duidelijk de bal te spelen. . VAR komt niet tussenbeide De VAR roept scheidsrechter Felix Zwayer vreemd genoeg niet naar de monitor. Penalty voor Lyon! Bij Juventus begrijpen ze er niks van, Bentancur leek toch duidelijk de bal te spelen.

10' eerste helft, minuut 10. Penalty voor Lyon? De bal gaat op de stip na een op het eerste zicht nochtans correcte tackle van Bentancur op Aouar. De VAR moet de fase eens herbekijken. . Penalty voor Lyon? De bal gaat op de stip na een op het eerste zicht nochtans correcte tackle van Bentancur op Aouar. De VAR moet de fase eens herbekijken.

9' eerste helft, minuut 9. Ook Lyon komt eens piepen. Aouar haalt van net buiten de zestien in één tijd uit op een afvallende bal. Zijn schot gaat naast, maar Szczesny zet er voor alle zekerheid toch nog zijn hand tegen. De daaropvolgende hoekschop levert niks op. . Ook Lyon komt eens piepen. Aouar haalt van net buiten de zestien in één tijd uit op een afvallende bal. Zijn schot gaat naast, maar Szczesny zet er voor alle zekerheid toch nog zijn hand tegen. De daaropvolgende hoekschop levert niks op.

8' eerste helft, minuut 8. Eerste dreiging van de thuisploeg na balverlies van Denayer. Higuain steekt de bal door naar Ronaldo, maar die staat buitenspel en mikt bovendien over. . Eerste dreiging van de thuisploeg na balverlies van Denayer. Higuain steekt de bal door naar Ronaldo, maar die staat buitenspel en mikt bovendien over.

6' eerste helft, minuut 6. Het is voor beide ploegen nog wat aftasten. Lyon graaft zich niet in, al is het toch Juventus dat het meeste initiatief neemt. . Het is voor beide ploegen nog wat aftasten. Lyon graaft zich niet in, al is het toch Juventus dat het meeste initiatief neemt.

2' eerste helft, minuut 2. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Lyon, maar de bezoekers kunnen er niks uit puren. . De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor Lyon, maar de bezoekers kunnen er niks uit puren.

1' eerste helft, minuut 1. Higuain kan zich een eerste keer laten zien na een fraaie aanval van Juventus, maar hij raakt de bal niet goed. Meer dan een opwarmertje is het niet voor doelman Lopes. . Higuain kan zich een eerste keer laten zien na een fraaie aanval van Juventus, maar hij raakt de bal niet goed. Meer dan een opwarmertje is het niet voor doelman Lopes.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Ze zijn eraan begonnen in Turijn. Vliegt de thuisploeg er meteen in? . Aftrap Ze zijn eraan begonnen in Turijn. Vliegt de thuisploeg er meteen in?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. Geen Dybala bij Lyon. Eén opvallende afwezige in de basiself van Juventus. Maurizio Sarri laat Dybala op de bank starten. . Geen Dybala bij Lyon Eén opvallende afwezige in de basiself van Juventus. Maurizio Sarri laat Dybala op de bank starten.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Lyon rekent op Depay. Lyon kan vanavond over een extra wapen beschikken. Memphis Depay is weer helemaal fit nadat hij eind vorig jaar een kruisband in zijn linkerknie gescheurd had. Vanavond mag hij een Nederlands duel uitvechten met Matthijs de Ligt. De twee Oranje-internationals staan voor het eerst tegenover elkaar. . Lyon rekent op Depay Lyon kan vanavond over een extra wapen beschikken. Memphis Depay is weer helemaal fit nadat hij eind vorig jaar een kruisband in zijn linkerknie gescheurd had. Vanavond mag hij een Nederlands duel uitvechten met Matthijs de Ligt. De twee Oranje-internationals staan voor het eerst tegenover elkaar.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Juventus kroonde zich ook in dit door het coronavirus geteisterde voetbalseizoen tot kampioen in de Serie A. Voor de 36e keer in zijn geschiedenis en de 9e keer op rij al. Lyon verging het minder goed in de Ligue 1. Op de 7e plaats greep het net naast de Europese tickets. . Juventus kroonde zich ook in dit door het coronavirus geteisterde voetbalseizoen tot kampioen in de Serie A. Voor de 36e keer in zijn geschiedenis en de 9e keer op rij al. Lyon verging het minder goed in de Ligue 1. Op de 7e plaats greep het net naast de Europese tickets.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Matchwinnaar Lyon er niet meer bij. Lyon moet het vanavond stellen zonder Lucas Tousart, die in de heenwedstrijd de enige goal maakte. De Franse middenvelder werd eind januari al voor een slordige 25 miljoen euro overgenomen door Hertha Berlijn, maar mocht nog tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Lyon blijven. . Matchwinnaar Lyon er niet meer bij Lyon moet het vanavond stellen zonder Lucas Tousart, die in de heenwedstrijd de enige goal maakte. De Franse middenvelder werd eind januari al voor een slordige 25 miljoen euro overgenomen door Hertha Berlijn, maar mocht nog tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Lyon blijven.

20:28 vooraf, 20 uur 28. Veegt Juventus 1-0-achterstand weg? Ruim 5 maanden na de heenwedstrijd in en tegen Lyon moet Juventus vanavond vol aan de bak in de 1/8e finales van de Champions League. De Oude Dame was eind februari een schim van zichzelf en liet zowaar geen enkele doelpoging binnen het kader noteren. Lyon speelde wél op niveau, een doelpunt van Tousart bezorgde de Franse ploeg een 1-0-overwinning én een uitstekende uitgangspositie. Kan Juventus vanavond het tij nog keren? . Veegt Juventus 1-0-achterstand weg? Ruim 5 maanden na de heenwedstrijd in en tegen Lyon moet Juventus vanavond vol aan de bak in de 1/8e finales van de Champions League. De Oude Dame was eind februari een schim van zichzelf en liet zowaar geen enkele doelpoging binnen het kader noteren. Lyon speelde wél op niveau, een doelpunt van Tousart bezorgde de Franse ploeg een 1-0-overwinning én een uitstekende uitgangspositie. Kan Juventus vanavond het tij nog keren?

20:28 - Vooraf Vooraf, 20 uur 28

Opstelling Juventus. Wojciech Szczesny, Juan Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi, Gonzalo Higuaín, Cristiano Ronaldo Opstelling Juventus Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi, Adrien Rabiot, Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Juan Cuadrado, Wojciech Szczesny

Opstelling Olympique Lyon. Anthony Lopes, Jason Denayer, Marcelo, Marçal, Leo Dubois, Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes, Houssem Aouar, Maxwel Cornet, Karl Toko Ekambi, Memphis Depay Opstelling Olympique Lyon Memphis Depay, Karl Toko Ekambi, Maxwel Cornet, Houssem Aouar, Bruno Guimaraes, Maxence Caqueret, Leo Dubois, Marçal, Marcelo, Jason Denayer, Anthony Lopes