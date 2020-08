LIVE: Is Chelsea op weg naar een afstraffing tegen genadeloos Bayern?

46' tweede helft, minuut 46. START 2E HELFT. We voetballen weer in de Allianz Arena. Kan Chelsea de avond nog opsmukken met een doelpuntje of 2 (en de zege), krijgen we nog een mirakel, of stoomt Bayern gewoon door? . START 2E HELFT We voetballen weer in de Allianz Arena. Kan Chelsea de avond nog opsmukken met een doelpuntje of 2 (en de zege), krijgen we nog een mirakel, of stoomt Bayern gewoon door?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. RUST. Na een minuutje extra tijd gaan de spelers de kleedkamers in met een 2-1-ruststand. Bayern was baas en leek op weg naar een monsterscore, maar nam de voet van het gaspedaal. Chelsea kon milderen vlak voor rust. . RUST Na een minuutje extra tijd gaan de spelers de kleedkamers in met een 2-1-ruststand. Bayern was baas en leek op weg naar een monsterscore, maar nam de voet van het gaspedaal. Chelsea kon milderen vlak voor rust.

45' eerste helft, minuut 45. Dan toch raak voor Chelsea! Tammy Abraham was tot een seconde geleden nog niet te zien deze wedstrijd - op een buitenspelfase na - maar maakt toch de aansluitingstreffer. Al is meer dan de helft van het doelpunt wel aan Neuer te danken, die de bal ongelukkig laat gaan. . Dan toch raak voor Chelsea! Tammy Abraham was tot een seconde geleden nog niet te zien deze wedstrijd - op een buitenspelfase na - maar maakt toch de aansluitingstreffer. Al is meer dan de helft van het doelpunt wel aan Neuer te danken, die de bal ongelukkig laat gaan.

44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Tammy Abraham van Chelsea. 2, 1. goal FC Bayern München Chelsea 2 1

43' eerste helft, minuut 43. Emerson begaat een onnodige ingreep op Goretzka, verontschuldigt zich meteen, maar kijkt toch tegen het gele karton aan. . Emerson begaat een onnodige ingreep op Goretzka, verontschuldigt zich meteen, maar kijkt toch tegen het gele karton aan.

43' Gele kaart voor Emerson Palmieri van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 43 Emerson Palmieri Chelsea

38' eerste helft, minuut 38. Gnabry denkt aan een listig balletje tussendoor in de zestien, maar James doorprikt het snode plannetje en roept de aanval een halt toe. . Gnabry denkt aan een listig balletje tussendoor in de zestien, maar James doorprikt het snode plannetje en roept de aanval een halt toe.

35' eerste helft, minuut 35. We krijgen eindelijk een herhaling te zien van het afgekeurde doelpunt van Hudson-Odoi. Het voetje van Abraham stond buitenspel. Een terechte beslissing dus. . We krijgen eindelijk een herhaling te zien van het afgekeurde doelpunt van Hudson-Odoi. Het voetje van Abraham stond buitenspel. Een terechte beslissing dus.

30' Geen doelpunt. De VAR komt voor een tweede keer deze wedstrijd tussen en keurt het doelpunt af. Op herhalingen is het nog even wachten, maar we vermoeden buitenspel. Jammer, want het doelpunt was best enkele herhalingen waard! . eerste helft, minuut 30. Geen doelpunt De VAR komt voor een tweede keer deze wedstrijd tussen en keurt het doelpunt af. Op herhalingen is het nog even wachten, maar we vermoeden buitenspel. Jammer, want het doelpunt was best enkele herhalingen waard!

28' eerste helft, minuut 28. Hudson-Odoi mildert. Chelsea prikt zowaar tegen, met succes! Hudson-Odoi zoekt de verste hoek met een knappe krul, Neuer kan er net niet bij met z'n vingertoppen. Bayern-coach Flick vloekt. . Hudson-Odoi mildert Chelsea prikt zowaar tegen, met succes! Hudson-Odoi zoekt de verste hoek met een knappe krul, Neuer kan er net niet bij met z'n vingertoppen. Bayern-coach Flick vloekt.

26' eerste helft, minuut 26.

25' eerste helft, minuut 25. De boeken gaan helemaal toe. Daar is de 2-0 al, wordt dit een afstraffing voor Chelsea? Deze keer is het Perisic die matig verdedigen van Chelsea niet onbenut laat. . De boeken gaan helemaal toe Daar is de 2-0 al, wordt dit een afstraffing voor Chelsea? Deze keer is het Perisic die matig verdedigen van Chelsea niet onbenut laat.

24' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 24 door Ivan Perišic van FC Bayern München. 2, 0. goal FC Bayern München Chelsea 2 0

23' 52 doelpunten. Robert Lewandowski scoorde dit seizoen in alle competities 52 doelpunten in 44 wedstrijden. In 36 van die 44 wedstrijden vond hij telkens de weg naar het net. Goed voor 82%. . eerste helft, minuut 23. 52 doelpunten Robert Lewandowski scoorde dit seizoen in alle competities 52 doelpunten in 44 wedstrijden. In 36 van die 44 wedstrijden vond hij telkens de weg naar het net. Goed voor 82%.

16' eerste helft, minuut 16. Kanté geeft Davies een vervelende schopje, de linksachter gaat tegen de grond. De Chelsea-kapitein kijkt naar de scheidsrechter, die zijn gele kaart op zak houdt. . Kanté geeft Davies een vervelende schopje, de linksachter gaat tegen de grond. De Chelsea-kapitein kijkt naar de scheidsrechter, die zijn gele kaart op zak houdt.

15' eerste helft, minuut 15. Müller mikt over. Nieuwe mogelijkheid voor Bayern, maar Müller kan de score niet verdubbelen. De Duitser legt aan voor een pegel, die een meter over doel zoeft. . Müller mikt over Nieuwe mogelijkheid voor Bayern, maar Müller kan de score niet verdubbelen. De Duitser legt aan voor een pegel, die een meter over doel zoeft.

12' eerste helft, minuut 12.

10' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 10 door Robert Lewandowski van FC Bayern München. 1, 0. penalty FC Bayern München Chelsea 1 0

9' eerste helft, minuut 9. Game over na amper 10 minuten. Het foutje van Caballero komt Chelsea duur te staan, want Lewandowski laat een strafschop niet zomaar liggen. De sluipschutter van Bayern München zet zijn team al vroeg op voorsprong. . Game over na amper 10 minuten Het foutje van Caballero komt Chelsea duur te staan, want Lewandowski laat een strafschop niet zomaar liggen. De sluipschutter van Bayern München zet zijn team al vroeg op voorsprong.

9' Toch een penalty! De VAR grijpt in en de bal gaat toch op de stip. De Poolse topschutter zet zichzelf achter de elfmeter. . eerste helft, minuut 9. Toch een penalty! De VAR grijpt in en de bal gaat toch op de stip. De Poolse topschutter zet zichzelf achter de elfmeter.

8' Gele kaart voor Willy Caballero van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 8 Willy Caballero Chelsea

8' eerste helft, minuut 8. Onze woorden zijn nog niet koud, of daar is de eerste kans al! Lewandowski sluit doorheen de buitenspelval, wordt neergehaald door Caballero, maar de vlag gaat alsnog omhoog. Was dit geen strafschop? . Onze woorden zijn nog niet koud, of daar is de eerste kans al! Lewandowski sluit doorheen de buitenspelval, wordt neergehaald door Caballero, maar de vlag gaat alsnog omhoog. Was dit geen strafschop?

7' eerste helft, minuut 7. Na de spreekwoordelijke studieronde in de openingsminuten is geen van beide ploegen er al in geslaagd de zestien te bereiken. Die plek is voorlopig enkel voorbehouden voor de doelmannen van dienst. . Na de spreekwoordelijke studieronde in de openingsminuten is geen van beide ploegen er al in geslaagd de zestien te bereiken. Die plek is voorlopig enkel voorbehouden voor de doelmannen van dienst.

2' eerste helft, minuut 2. START! Na een moment van stilte voor de slachtoffers van het coronavirus trekt de wedstrijd zich op gang. Chelsea staat voor een loodzware opdracht en telt verschillende afwezigen. Wat kan het nog doen tegen de sterke mannen uit München? . START! Na een moment van stilte voor de slachtoffers van het coronavirus trekt de wedstrijd zich op gang. Chelsea staat voor een loodzware opdracht en telt verschillende afwezigen. Wat kan het nog doen tegen de sterke mannen uit München?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:55 vooraf, 20 uur 55. Here we go! De Champions League-hymne weerklinkt in de Allianz Arena. Nog enkele seconden en de fans zien de bal rollen (op hun televisie alleszins). . Here we go! De Champions League-hymne weerklinkt in de Allianz Arena. Nog enkele seconden en de fans zien de bal rollen (op hun televisie alleszins).

20:46 vooraf, 20 uur 46. Bankzitter Batshuayi. De Beierse doelpunten in Londen werden gemaakt door Gnabry (2x) en hoe kan het ook anders, Lewandowski. Het tweetal staat vandaag ook opnieuw op het wedstrijdblad. Op dat blad staat ook Michy Batshuayi. De Rode Duivel krijgt (door blessures) opnieuw een plekje op de bank. Of hij ook effectief speelminuten zal krijgen, is nog maar de vraag. . Bankzitter Batshuayi De Beierse doelpunten in Londen werden gemaakt door Gnabry (2x) en hoe kan het ook anders, Lewandowski. Het tweetal staat vandaag ook opnieuw op het wedstrijdblad. Op dat blad staat ook Michy Batshuayi. De Rode Duivel krijgt (door blessures) opnieuw een plekje op de bank. Of hij ook effectief speelminuten zal krijgen, is nog maar de vraag.

20:31 vooraf, 20 uur 31. Bayern München - Chelsea. Op papier lijkt dit een mission impossible voor de Londense club, want Chelsea moet een 0-3-thuisnederlaag goedmaken tegen Rekordmeister Bayern München. Of dat lukt kan u live volgen op deze pagina vanaf 21.00u. . Bayern München - Chelsea Op papier lijkt dit een mission impossible voor de Londense club, want Chelsea moet een 0-3-thuisnederlaag goedmaken tegen Rekordmeister Bayern München. Of dat lukt kan u live volgen op deze pagina vanaf 21.00u.

20:31 - Vooraf Vooraf, 20 uur 31

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Thomas Müller, Thiago, Ivan Perišic, Robert Lewandowski Opstelling FC Bayern München Robert Lewandowski, Ivan Perišic, Thiago, Thomas Müller, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Alphonso Davies, David Alaba, Jérôme Boateng, Joshua Kimmich, Manuel Neuer

Opstelling Chelsea. Willy Caballero, Reece James, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Emerson Palmieri, Ross Barkley, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham, Mason Mount Opstelling Chelsea Mason Mount, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, Ross Barkley, Emerson Palmieri, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Reece James, Willy Caballero